Борщ із цінних паперів: як зварити його на свій смак

Що таке ETF, та як у них інвестувати «Мінфіну» розповів Сергій Мікулов, партнер iPlan.ua, автор блогу «Балади економного лицаря». Це скорочений виступ Сергія Мікулова під час нашої інвестиційної конференції « Invest Talk Summit », яка відбулась 27 травня. Конференція організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

Зазвичай переважна більшість українців, які починають інвестувати, інвестують та заощаджують поступово, бо поступово з'являються гроші (заощадження). Ми називаємо цю стратегію Dollar Cost Average.

Для таких інвесторів ETF може стати головним інструментом. Це інвестиційні фонди, що керуються ліцензованими керуючими інвестиційної компанії. Акції ETF торгуються на організованих ринках. А склад активів фонду — це будь-які класи активів, які торгуються на організованих ринках. По суті, ETFи — це упаковка інвестиційних активів.

З чого почати

Перш, ніж почати інвестувати в ETF, ви маєте подбати про свої цілі, зрозуміти своє відношення до ризиків і вже потім робити портфелі.

Топ-10 цілей, які ставлять собі пасивні інвестори:

Придбання комфортного житла Придбання авто Подорожі та відпустки Отримання вищої освіти Подарунки на весілля дітям Придбання квартири для дітей Медичне страхування Допомога батькам Приватна пенсія Заощадження та інвестиції у мрію

Останні три — це довгострокові цілі. А отже, потрібно обрати інструменти, які допомагатимуть гроші з сьогодення доносити в певну точку у майбутньому. Бажано, щоб вони були захищені від інфляції, щоб вони були в тій самій валюті, в якій ми їх плануємо витрачати. І цей набір інструментів має відповідати нашому відношенню до ризиків.

Де шукати ETFи

Перелік ETF фондів — не секрет, їх можна побачити у відкритому доступі на різних спеціалізованих сайтах. Я відібрав основні за припливом коштів в ETF фонди за три роки:



Це найбільш популярні ETF, але ви маєте розуміти, що вони не тільки для роздрібних інвесторів, з ними працюють великі інституційні інвестори.

Деякі, приміром, з них мають спекулятивні операції, тому орієнтуватись лише на приплив чи відплив грошей з ETF — це те саме, що орієнтуватись на топ-10 продуктів в супермаркеті: це може бути різний набір, з якого навряд чи можна скласти збалансоване харчування.

Як обрати ETF

Тож як вибрати собі ETF, на яких принципах це варто робити? Обов'язково звернути увагу на додаткові фільтри.

Фільтр цілей. Почніть з оцінки, як будуть ці ETF працювати в одному портфелі один з одним. Ваші активи мають бути різними та кожен виконувати свою функцію, компенсувати, або доповнювати один одного.

Фільтр параметрів. Подивіться, скільки активів та на яку суму знаходиться в управлінні фонду (AUM — Asset under Management). Краще звернути увагу на ті, у яких AUM не менше $500 млн.

Фільтр податків та резиденції. Це по суті, юридичні та податкові фільтри, які залежатимуть від того, резидентом якої країни ви є, і якими законами регулюється інвестиційна діяльність вашої країни. Включно з тим, чи маєте ви право інвестувати в ті чи інші ETFи, які податки вам доведеться сплатити, як ви передаватиме у спадок ваші активи і т.д.

Треба розуміти, що інвестиції — не завжди про прибутки, це більше про ризики, а прибуток — це премія за те, який ризик ви приймаєте. Я часто кажу, що ETF — це борщ з цінних паперів, а ваш портфель — це стіл, який ви накриваєте для самого себе на кілька десятків років вперед.