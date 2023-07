Американські телеком-компанії потрапили до скандалу, Domino's Pizza укладає угоду з Uber

Злети тижня

Schlumberger N.V (SLB) +16,73

Акції нафтогазової компанії Schlumberger Limited зростають на очікуваннях щодо її звітності. Schlumberger Ltd. опублікує звіт за другий квартал 2023 року у п'ятницю 21 липня перед відкриттям ринку.

Компанія прогнозує, що доходи зростуть, щонайменше, на 45% до 2025 року, порівнюючи з 2022 роком. EBITDA за весь рік зросте на понад 60%, — заявив генеральний директор Олів'є Ле Пеш.

Водночас, в Україні компанія минулого тижня згадувалась у зв'язку зі списком спонсорів тероризму від НАЗК. SLB продовжувала свою діяльність у росії, забезпечуючи 8% її нафтосервісного ринку. Внесок компанії в російську економіку становив понад $4,5 млрд податків, штат становить 11,5 тис. працівників. Компанія розповсюдила пресреліз, в якому заявила про зупинення постачання товарів та послуг до росії з усіх об'єктів компанії в усьому світі.

Компанія постачає технології для енергетичної галузі всьому світові. Компанія працює у таких підрозділах: Digital & Integration, Reservoir Performance, Well Construction та Production Systems. Schlumberger забезпечує:

розробку родовищ та видобуток вуглеводнів;

керування вуглецевими викидами;

інтеграцію суміжних енергосистем;

послуги та продукти з будівництва свердловин.

Match Group, Inc. (MTCH) +16,45%

Match Group, Inc. надає продукти для знайомств у всьому світі. Портфоліо брендів компанії включає Tinder, Match, The League, Azar, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, PlentyOfFish та Hakuna, а також багато інших брендів. Компанію зареєстрували у 1986 році. Вона розташована у Далласі, штат Техас.

Match Group зростає з вівторка після звіту за другий квартал, де вона не виправдала фінансових очікувань, але дала найкращий прогноз на третій квартал. Також оголосила про новий викуп акцій (байбек) на $1 млрд і заявила про новий додаток для знайомств.

Domino Pizza, Inc. (DPZ) +15,42%

Domino Pizza, Inc. через свої дочірні компанії займається виробництвом піци та інших продуктів у США та за кордоном.

Акції Domino's Pizza підскочили на початку торгів у середу 12 липня після того, як компанія уклала нову глобальну угоду з Uber Technologies (UBER). Ця угода дозволяє клієнтам із США замовляти продукти Domino's через програми Uber Eats та Postmates із доставкою через водіїв від Domino's та її франчайзі.

Падіння тижня

Lumen Technologies (LUMN) -15,7%

AT&T (T) -6,9%

Lumen Technologies — телекомунікаційна компанія з активами Bell, яка минулого тижня впала на понад 15%.

Причина — журналістське розслідування Wall Street Journal, у якому сказано, що американські телефонні компанії могли завдати екології США великої шкоди.

Так, згідно з даними розслідування, телефонні компанії залишили понад 2000 старих телефонних кабелів зі свинцевою оболонкою, що висять на стовпах, прокладені під водою та у ґрунті США. Дослідження вказують на те, що такі кабелі викидають свинець у ґрунт та воду у кількостях, що перевищують нормативні правила безпеки.

За оцінками аналітика New Street Research Джонатана Чапліна, видалення всіх мідних дротів зі свинцевою оболонкою у всій країні може коштувати до $59 млрд. Чаплін написав, що AT&T доведеться видалити найбільше свинцевих кабелів, за ними йдуть Verizon та Lumen. У звіті також зазначається, що важко уявити дані щодо окремих компаній, оскільки телекомунікаційні компанії не розкривають інформацію про свої кабельні мережі.

Цінні папери AT&T минулого тижня впали і досягли таких позначок, яких не було майже три десятиліття. Цінні папери AT&T знизилися до $14,50, що є найнижчим показником із 23 лютого 1994 року.

Progressive Corp. (PGR) -13,2%

Страхова компанія Progressive Corp. зазнала найбільшого зниження акцій з 2000 року після публікації результатів другого кварталу, які виявилися гіршими за очікування аналітиків.

Важливий показник ефективності роботи страхової компанії — комбінований коефіцієнт — виявився вищим за очікуваний. Він становив 100,4%, тоді як прогнозували на рівні 97,1%. Це означає, що компанія витрачає на виплати та витрати більше, ніж отримує від страхових премій.

Аналітик Piper Sandler & Co. Пол Ньюсом у зв'язку з цим знизив цільову ціну акцій Progressive Corp. до $126, зі $136. Він зазначив, що основна проблема полягає в тому, що основний комбінований коефіцієнт не відновлюється так швидко, як можна було б очікувати.

Страховики, такі як Allstate Corp. та Travelers Companies Inc., також опинилися під тиском, їх акції знизилися на 2,6% та 1,7% відповідно. Звіт S&P Global Market Intelligence прогнозує, що комбінований коефіцієнт страхової галузі у 2023 році становитиме 100,8%, що відображає складність ситуації у секторі. Очікується, що показник впаде нижче 100% лише у 2024 році.

State Street Corp. (STT) -6,56%

Акції американської фінансової холдингової компанії State Street Corp. впали на 6,56%, незважаючи на кращий, ніж очікувалося, прибуток за другий квартал. Втім, компанія не досягла прогнозованих рівнів доходу та чистого відсоткового доходу.

За три місяці до 30 червня прибуток State Street зріс на 2% — до $763 млн або $2,17 на акцію, порівнюючи з $747 млн або $1,91 на акцію у відповідному періоді минулого року. Аналітики чекали на прибуток на рівні $2,10 на акцію.

Дохід State Street у другому кварталі зріс до $3,11 млрд, із $2,95 млрд, але не дотягнув до прогнозованого аналітиками $3,14 млрд.

Чистий відсотковий дохід упав на 10% від першого кварталу — до $691 млн, але зріс на 18%, порівнюючи з рівнем минулого року. Аналітик Jefferies Кен Усдін сказав, що чистий відсотковий дохід компанії опинився на нижньому рівні прогнозованого спаду від 5% до 10% і не досяг консенсус-прогнозу Wall Street на 1%.

Водночас, акції Northern Trust Corp. та Bank of New York Mellon Corp. також впали приблизно на 2,7%, хоча фінансовий сектор загалом відзначився зростанням, як показує індекс Financial Select Sector SPDR ETF, який зріс на 0,2%.

Головні події тижня

17 липня — понеділок

Індекс виробничої активності у США NY Empire State за липень 2023 року.

18 липня — вівторок

Звіти емітентів: Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS), Lockheed Martin (LMT), Bank of NY Mellon (BK), Prologis (PLD).

Базовий індекс роздрібних продажів у США за червень 2023 року.

19 липня — середа

Емітенти сплачують дивіденди: Caterpillar (CAT).

Звіти емітентів: Tesla (TSLA), Netflix (NFLX), IBM (IBM), Goldman Sachs (GS), Las Vegas Sands (LVS), Nasdaq Inc. (NDAQ), M&T Bank (MTB), Steel Dynamics (STLD).

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у Єврозоні за червень 2023 року.

Кількість виданих дозволів на будівництво у США за червень 2023 року.

20 липня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: APA Corp (APA), Colgate-Palmolive (CL), CVS Health Corp. (CVS), GE HealthCare (GEHC), Pentair (PNR), Revvity (RVTY), Zoetis Inc. (ZTS).

Звіти емітентів: J&J (JNJ), Philip Morris (PM), Marsh McLennan (MMC), CSX (CSX), Truist Financial Corp (TFC), DR Horton (DHI), PPG Industries (PPG), Newmont Goldcorp (NEM), American Airlines (AAL), KeyCorp (KEY)

Продажі на вторинному ринку житла США за червень 2023 року.

21 липня — п'ятниця