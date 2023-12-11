AMD запустила найпотужніший графічний процесор в історії: як відреагували акції Nvidia

Минулий тиждень став шостим тижнем безперервного зростання американського фондового ринку, чого не було 4 останні роки. Детальніше про головні події на фондових майданчиках США «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S.

Попри позитивний тренд, зростання основних індексів було доволі помірним: S&P 500 додав 0,2%, NASDAQ-100 — 0,6%, облігації за тиждень додали ще 1,5%. Натомість, акції Value-компаній великої капіталізації знизилися на фоні спаду цін на нафту (-0,2%). Серед основних факторів, що впливали на динаміку активів, — дані щодо ділової активності в сфері послуг, статистика з безробіття, презентації нових продуктів штучного інтелекту від AMD та Google.

Тиждень розпочався з оновлених даних у сфері послуг. Індекс Інституту управління поставками (ISM) зріс до 52,7 (за очікувань 52,3). Незважаючи на значні споживчі витрати, зумовлені високим попитом на послуги, економічні прогнози передбачають зниження цієї тенденції наступними місяцями.

Позитивні новини для акцій, негативні — для облігацій

Окремий звіт показав зниження кількості вакансій у США в жовтні. Такі проблеми, як підвищення вартості позик, постійний ціновий тиск і відновлення виплат студентської позики, можуть негативно вплинути на споживчий попит.

П'ятнадцять галузей промисловості, зокрема, сільське та лісове господарство, відзвітували про зростання, тоді як ІТ, видобуток корисних копалин та професійні послуги переживають спад. Запаси постачальників послуг і настрої щодо непроданих товарів різко зросли, що свідчить про можливе майбутнє скорочення виробництва та замовлень на обслуговування.

Подібна статистика сприяє помірному зростанню ринку акцій та обмеженому потенціалу для облігацій, оскільки сила сфери послуг є основним джерелом зростання американської економіки (це позитивно для корпоративних прибутків), однак, означає й жорсткішу позицію ФРС щодо відсоткових ставок.

У п'ятницю позитиву економіці додали й дані ринку праці. Кількість нових створених робочих місць в несільськогосподарських підприємствах зросла на 199 тис. (очікували 183 тис.). На статистику вплинуло повернення на робочі місця після страйку автомобільних працівників. В результаті, рівень безробіття впав до 3,7% (попередні дані — 3,9%). Страйк був організований профспілкою United Auto Workers (UAW) на заводах «Великої трійки» автовиробників — General Motors (GM), Ford Motors та Stellantis, у Детройті. За підрахунками Anderson Economic Group, сукупні збитки від нього склали $9,3 млрд.

Зростання нових робочих місць також було зафіксовано у секторах медицини, туризму і дозвілля, виробництва та державному секторі.

Середня погодинна заробітна плата збільшилася на 0,4%, причому помітно зросла зарплата працівників, які не займають керівні посади. Позитивний звіт за ринком праці також може стати поганою новиною для інвесторів в облігації, які поспішили зробити ставки на зниження дохідності. Очікується, що ФРС та очільник Пауелл збережуть ставки без змін на засіданні 13 грудня. Враховуючи сильні дані з економіки, у посадовців немає причин для зміни риторики та позицій, принаймні, зараз.

AMD кинула виклик Nvidia

Позитиву ринку акцій додали й презентації новинок, пов’язаних зі штучним інтелектом. Генеральний директор Advanced Micro Devices (AMD) Ліза Су на заході «Advancing AI» представила нові чипи, що використовуються для обробки завдань ШІ — запуску великих мовних моделей. «Це найпродуктивніший у світі прискорювач для генеративного штучного інтелекту», — повідомила вона.

Серія процесорів MI300, яку AMD називає «прискорювачами», була вперше анонсована майже півроку тому. Нині MI300X та MI300A вже надійшли в продаж, а під час презентації Meta, OpenAI та Microsoft оголосили про впровадження нового ШІ-чипа AMD — Instinct MI300X. Він перевершує графічний процесор Nvidia H100 за двома ключовими показниками: обсяг і пропускна здатність пам'яті, що дозволяє AMD забезпечувати вищу продуктивність штучного інтелекту.

Заява Meta, OpenAI та Microsoft сигналізує про помітний зсув серед технологічних компаній, які шукають альтернативи дорогим графічним процесорам Nvidia. Саме вони традиційно мали вирішальне значення для розробки та впровадження програм штучного інтелекту, таких як ChatGPT OpenAI.

У день презентації AMD акції Nvidia впали на 2,3% — до $455,03. Це відобразило занепокоєння інвесторів щодо передбачуваної загрози, яку представляє новий чип.

Утім, акції AMD не зросли пропорційно: скромне зниження на 1,3% — до $116,82 на день, коли акції технологічних компаній, загалом, були гіршими.

Ринкова вартість Nvidia цього року перевищила $1,1 трлн, чому сприяв, головним чином, зростаючий попит на її чипи з боку операторів центрів обробки даних.

Однак, нині постає питання: як довго ще Nvidia домінуватиме на ринку прискорювачів без значної конкуренції? Запуск AMD Instinct MI300, ймовірно, дасть відповідь на нього.

Google представила Gemini — «вбивцю» ChatGPT

Google також провела свою конференцію, де презентувала Gemini — штучний інтелект, який покликаний конкурувати з ChatGPT. Однак, тут трапився конфуз. Інвестори були вражені відеопрезентацією проєкту, що демонстрував здатності Gemini. Згідно з заявами Google, Gemini Ultra перевершив GPT-4 за 30 із 32 тестів. Gemini краще відповідає на питання, розуміє запити користувачів, пише код на Python, вирішує складні математичні завдання, розшифровує аудіо.

Одна з головних переваг моделі від Google — взаємодія з відео. У демонстраційному ролику було показано, як Gemini розпізнає й озвучує дії, що відбуваються на відео, пророкує, що буде далі, і пропонує варіанти розвитку подій.

Наприклад, ШІ міг розпізнати рухи рукою і сказати, що людина грає в «Камінь, ножиці, папір». І це означає, що нейромережа змогла вловити абстрактну ідею та декодувати її.

Але пізніше виявилося, що Gemini розпізнає «Камінь, ножиці, папір» інакше: їй потрібно показати три фотографії з долонею, стиснутим кулаком та двома пальцями. Взаємодія з нейромережею відбувалася не голосом, а прописаним текстом із прямою підказкою «Це гра». І вже на основі цих даних Gemini вгадувала гру. І це дуже відрізняється від декодування абстракції.

Це вже друга презентація продуктів ШІ за цей рік від Google, де немає «ШІ-магії», а є монтаж. У лютому на презентації чат-бота Bard штучний інтелект у прямому ефірі давав хибні відповіді на питання користувачів.

Злети та падіння тижня

Серед лідерів та аутсайдерів індексу S&P 500 за минулий тиждень були такі компанії:

Компанія Тікер Результат за тиждень Charter Communications CHTR -8,54% Brown-Forman BF-B -8,11% Marathon Petroleum MPC -5,55% Carnival Corp CCL +14,91 Walgreens-Boots Alliance WBA +11,4 CVS Corp CVS +9,67

Акції телекомунікаційного провайдера Charter Communications впали після того, як фінансовий директор компанії попередив про можливе зниження кількості абонентів інтернет-послуг у поточному кварталі. Цей негативний прогноз вплинув і на акції інших компаній сектору — Comcast, Altice, Liberty та Cable One, причому акції Charter були найгіршими в S&P 500​​.

Акції алкогольної компанії Brown-Forman впали через те, що її фінансові результати за другий квартал не виправдали очікувань аналітиків. Дохід зріс на 1,2%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, — до $1,11 млрд, але це було менше оцінок аналітиків у $1,15 млрд і призвело до скорочення доходу на 3,7%.

Падіння акцій мережі паливних станцій та нафтопереробних заводів Marathon Petroleum значною мірою було спричинене сукупністю факторів, що вплинули на майбутні доходи. Прогноз прибутку компанії погіршується через падіння вартості палива і, відповідно, рентабельності нафтопереробних заводів. Це пояснюється підвищенням цін на нафту (зростання витрат) та зниженням попиту на бензин (падіння доходів). Сталий спад цін на паливо створює значну загрозу для більшої частини поточних доходів Marathon. Крім того, геополітична напруженість на Близькому Сході та низькі запаси стратегічної нафти в США можуть призвести до різкого зростання цін на нафту, що ще більше погіршить фінансові показники Marathon.

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Акції оператора круїзних перевезень Carnival були лідером у секторі завдяки зниженню рівня дохідності облігацій. Взагалі, очікування пом’якшення монетарної політики підвищило настрої ринку, особливо для акцій сектору циклічного споживання, зокрема, і круїзних ліній.

Акції найбільших мереж аптек у США — Walgreens та CVS Health — були в лідерах зростання через підвищення прогнозів на поточний квартал. Акції аптечних мереж характеризуються вкрай низькою рентабельністю чистого прибутку (1−2%), і знаходились під тиском останні тижні на фоні загрози зростання витрат через зарплати. Однак, стабільний прогноз від CVS додав позитиву акціям всієї галузі. У результаті, WBA навіть зросли вище (через те, що були більш перепроданими напередодні).

Головні події тижня

Поточний тиждень буде насичений значними подіями.

Так, у вівторок, 12 грудня, опублікують дані щодо споживчої інфляції у США: очікується 0% зростання за місяць і 3,1% — за рік. Враховуючи, що ціни на паливо, на енергетику стало падали останні тижні, цілком ймовірно побачити перше за багато місяців негативне значення за місячною інфляцією. В такому випадку облігації відреагують бурхливим зростанням, акції також підростуть.

У середу, 13 грудня, відбудеться засідання ФРС, риторика регулятора буде визначена більшою мірою саме даними щодо інфляції.

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У п’ятницю, 15 грудня, пройде заключна велика квартальна експірація опціонів, що означає, що заключні дні тижня будуть відзначені більшою, ніж зазвичай, волатильністю.