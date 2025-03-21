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21 березня 2025, 16:03

Акції США в економічному хаосі, а в Європі все чудово: куди рухатись ринкам далі

Економіка у США уповільнюється, інфляція — зростає, а ринки — зеленіють. Чому так відбувається, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. «Мінфін» вибрав головне.

Економіка у США уповільнюється, інфляція - зростає, а ринки — зеленіють.

Схоже, що цього тижня Дональд Трамп вирішив трохи перепочити. Мабуть, в колі найближчих соратників насолоджувався результатами «фантастично-епічних» телефонних розмов зі своїми українським та російським колегами.

Принаймні, доленосних заяв щодо підкорення націй, захоплення суверенних територій та кардинальної зміни світового правопорядку останніми днями було менше, що дало інвесторам можливість зосередити увагу на обговоренні результатів останнього засідання ФРС та підсумковій пресконференції керівника центрального банку Джерома Пауелла. А обговорювати дійсно було що…

ФРС «притримує» держоблігації

Які головні підсумки засідання ФРС? ФРC залишила відсоткову ставку незмінною, як і очікувалося, підвищила прогноз інфляції з 2,5% до 2,7%, знизила прогноз економічного зростання з 2,1% до 1,7%, залишила прогноз зниження відсоткових ставок незмінним на цей рік — двічі по 25 бп, а також схвалила плани сповільнити скорочення свого портфеля активів (QT), «щоб уникнути потрясінь на грошовому ринку».

Ринки зазеленіли — зростання S&P 500 «на новинах» про рішення центрального банку стало найбільшим із червня минулого року. Здавалося б, що ж гарного — інфляція зростає, економічне зростання сповільнюється, а ринки зростають?!

Вся справа, мені здається, у сповільненні QT (програми кількісного скорочення).

Якщо простими словами, то ФРС сповільнює темпи розпродажу державних облігацій зі свого портфеля, що має сприяти зниженню дохідності облігацій, зменшенню вартості запозичень, а отже — послабити силу зустрічного вітру для ринку акцій.

На підсумковій пресконференції Пауелл намагався не виглядати «яструбом» і зберігав помірний оптимізм, запевняючи, що «економіка має здоровий вигляд» і «ймовірність рецесії останнім часом трохи зросла, але вона невисока».

Зв'язок Трампа та інфляції

Не знаю, наскільки ринки йому повірили, адже останнім часом багато відомих фінансових установ, серед яких Goldman Sachs та Morgan Stanley, переглянули прогнози економічного зростання в бік зниження. Та й, власне, сам ФРС прогнозує сповільнення. Але не це головне…

Невеличкий холодок пробіг спинами інвесторів, коли під час виступу Голова ФРС повернув до життя концепцію «транзитивної» інфляції. На думку Пауелла, зростання цін і підвищені інфляційні очікування, які ми спостерігаємо останнім часом, — це все результат тарифно-економічного нігілізму Трампа. Заспокоїться Трамп — зупиниться і зростання цін!

Зрештою, рано чи пізно все минає — навіть Трамп та інфляція. Хотілося б в це вірити, але відразу ж згадалася «транзитивна» інфляція під час пандемії, коли всі демонстрували спокій та впевненість, аж доки не зрозуміли, що економіка по вуха у проблемах.

Тоді, у 2022-му році, «транзитивність» закінчилася рекордними за попередні сорок років значеннями інфляції та падінням S&P 500 на 24%. Але, як запевняє керівництво центрального банку, цього разу все буде інакше. Самі вирішуйте — вірити чи не вірити?

Tesla продовжує падати у прірву

Корпоративних новин цього тижня не так вже й багато. Невдахою року залишається Маск.

Tesla летить у прірву, з початку року ціна акцій впала на 41,5%, найбільші акціонери компанії вже публічно просять його покінчити з політикою і повернутися до справ, бренд руйнується на очах.

Нові машини продаються слабенько, вже продані — страждають від рук вандалів, сусідні країни скасовують субсидії на купівлю, страхові компанії збільшують вартість страховок, а Маск у власній соціальній мережі закликає його ненависників зупинитися, адже «Tesla — це всього лише компанія, що виробляє автомобілі».

Як тут не погодитися, нарешті сам власник та засновник сказав правду: Tesla — це лише виробник автомобілів, ось тільки оцінили її чомусь, як восьме диво світу.

Може, на початку компанія і була чудом, але сьогодні, після розквіту BYD, Xiaomi та ще приблизно двохсот EV брендів лише в Китаї, Tesla — точно ненайкращий і далеко не єдиний вибір для поціновувачів електромобілів.

Та й з погляду автономного таксі, яке довгий час вважалося однією з найбільших потенційних переваг Tesla, Alphabet та його Waymo, схоже, вже попереду. Ось і не дивно, що ціна на акції летить донизу.

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Що далі

Загалом станом на ранок п’ятниці S&P 500 вибрався із зони «корекції», куди заліз минулого тижня, а Nasdaq і досі залишається там.

Прогнози та очікування теж погіршуються: після Goldman Sachs та Yardeni Research свій прогноз щодо значення S&P 500 на кінець року знизив RBC Capital Markets — з 6,600 до 6,200.

Кажуть, що «шлях ринку акцій відсьогодні і до грудня став складнішим через сильний зустрічний вітер». Така собі політкоректна версія назви того економічного хаосу, який за менш ніж два місяці наробив чемпіон всесвіту з гольфу, угод і всього іншого.

А ось в Європі все чудово: з початку року французький САС 40 зріс на 9,5%, Euronext 100 — на 10%, німецький DAX — на 15%. Схоже на те, що глобальна диверсифікація на ринку акцій знову входить в моду, як це вже колись було після кризи «доткомів» у 2000 році.

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
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Коментарі - 1

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Dimamizdm1
Dimamizdm1
21 березня 2025, 18:45
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Не согласен с Вами. Просмотрите на 6ти месячный тренд Тесла. Он даже вырос. Кто-то просто заработал на хайпе после победы Трампа, а сейчас всё вернулось к тому, как должно быть. Таже история и с большинством американских акций.
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