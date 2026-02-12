Акції американських чи німецьких компаній: який ринок більш перспективний

«Мінфін» продовжує розповідати про інвестиційні активи, які, на перший погляд, мають багато спільного, але при більш детальному розгляді виявляються принципові відмінності. Цього разу ми вирішили порівняти ключовий індекс американського фондового ринку S&P 500 та Німеччини DAX 40. Ми наведемо сильні та слабкі сторони кожного інструменту і, як завжди, який з них кращий обиратимуть наші читачі.

Диверсифіковані інвестиції

Наприкінці 70-х років відбулись глобальні зміни у підході до приватних інвестицій. Тоді почали з'являтися перші доступні для приватних інвесторів індексні фонди (ETF), які дозволяли одночасно вкладати кошти у всі ключові компанії фондового ринку.

Перший такий фонд орієнтувався на головний індекс фондового ринку США S&P 500. До нього входять 500 найбільших американських кампаній, відповідно кошик інвесторів розподіляються між акціями всіх цих компаній. Залежно від того, як змінюється індекс (тобто середній показник всіх компаній), зростала чи знижувалась ціна акцій фонду.

Зараз окрім згаданого S&P 500 є величезна кількість інших індексів в які можна інвестувати:

Dow Jones Industrial Average — 30 промислових гігантів США;

NASDAQ Composite — ключові американські технологічні компанії;

Nikkei 225 — найбільші компанії Японії;

Shanghai Composite — компанії Шанхайської біржі.

Фактично на кожній з важливих бірж є свій індекс головних компаній, а також фонд, що орієнтується на нього.

Для порівняння ми обрали інвестиції в головні індекси бірж США та Німеччини S&P 500 і DAX 40. Наш вибір прийшовся саме на них, оскільки ці країни найбільші економіки Заходу та за прогнозами аналітиків цього року продемонструють зростання. Самі індекси перебувають близько до своїх історичних максимумів та суттєво виросли минулого року.

Фахівці очікують, що як S&P 500, так і DAX 40 демонструватимуть подальше зростання. Оптимістичні прогнози грунтуються в першу чергу на майбутньому зниженні ключових ставок відповідно Федеральною резервною системою та Європейським центральним банком. Головну ж загрозу для обох індексів створює неоднозначна політика Дональда Трампа та ризик торгівельної війни між США та ЄС.

Як бачимо, в цих активів є багато спільного, але давайте розберемо відмінності та визначимо, який краще.

S&P 500

Ключовий індекс американського ринку демонструє стрімке зростання в останні роки. За 10 років він зріс на 278%, за 5 років додав понад 77%, а за останній рік — майже 14,7%,

Загальна капіталізація всіх 500 компаній, що входять до індексу сягає майже $58,5 трлн. В першій десятці найбільших компаній індексу переважно представники технологічного сектору. Зокрема, це NVIDIA, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla та Broadcom. Двоє представників інших секторів замикають першу десятку, це інвестиційний гігант Berkshire Hathaway та глобальна мережа супермаркетів Walmart.

Стрімке зростання S&P 500 в останні роки пов'язане саме з технологічними гігантами. Вони домінують на глобальному ринку чипів, електроніки, програмного забезпечення, хмарних сервісів та онлайн-рітейлу. Їх перевага в розробці та запровадженні новацій, а величезний грошовий потік дозволяє убезпечити себе від конкурентів — кинути їм виклик справа вкрай дорога.

Величезні сподівання всі техногіганти покладають на розвиток ШІ. Найбільшим вигодоодержувачем від революції Штучного інтелекту стала NVIDIA, оскільки саме її чіпи найкраще підходять для розбудови обчислювальних потужностей. За 5 років ціна акцій компанії зросла у 11 разів.

Власні системи ШІ розробляють Alphabet і Meta, впроваджують у своїх хмарних сервісах Microsoft і Amazon. Tesla робить ставку на людиноподібних роботів, а Apple намагається зробити ШІ технологічною перевагою смартфонів, хоча й економить на розробці власної системи.

Водночас саме залежність індексу S&P 500 від технологічних гігантів та ШІ може зіграти з інвесторами злий жарт. На ринку назріває невдоволення багатомільярдними інвестиціями в нову технологію без зрозумілих перспектив заробітку на ній. Першою жертвою зміни настроїв став Microsoft, акції якого з початку року впали на 14,5%.

Також багато оглядачів вважають індекс перегрітим. Його показник PE Ratio, тобто співвідношення капіталізації до прибутку компаній становить майже 30. Це означає, що якби хтось викупив компанії з індексу, то інвестиція повністю окупилася б через 30 років, що досить довго.

Та попри проблеми, з початку року індекс вже зріс на 1,2%. Його підтримують позитивні прогнози щодо економіки США — за оцінками МВФ цьогоріч вона додасть 2,4%. Також у США залишається хороша ситуація на ринку праці, а інфляція стабілізувалась на рівні близько 2,7%.

Додатковий аспект, який підживлює S&P 500 — постійний потік грошей. Завдяки розвитку інтернет-торгівлі американський фондовий ринок відкрили для себе молодь, а також роздрібні інвестори з усього світу.

Експерти переважно позитивно дивляться на перспективи S&P 500 цього року. За оцінками Oppenheimer індекс із нинішніх 6940 пунктів до кінця року зросте до 8100, а це означає ріст майже на 16%. Приблизно такого ж рівня у 8000 пунктів очікує Deutsche Bank. Більш консервативний у своїх оцінках Goldman Sachs, який очікує за рік побачити індекс на рівні 7600 (зростання 9,5%).

DAX40

У довгостроковій перспективі індекс німецького ринку DAX 40 демонстрував більш скромні показники. За останні 10 років він зріс на 171%. Власне це відображає і повільніше зростання європейської економіки в той самий період.

Водночас якщо поглянути на коротший період, то тут німецький індекс іде майже синхронно з американським. За 5 років він додав понад 79%, що означає випереджання S&P 500 на 2 п.п., а за останній рік індекс подорожчав на 13,5%, поступаючись американському лише на 1 п.п.

Загальна капіталізація DAX 40 відчутно нижча, ніж у S&P 500 — близько $2,6 трлн. Тут варто враховувати, що до нього входить менша кількість компаній, як зрозуміло із назви, 40 проти 500. Але й сама вартість компаній суттєво поступається. Ринкова капіталізація NVIDIA, Apple, Alphabet чи Microsoft вища ніж всього німецького індексу.

Компанії, які входять до DAX 40 оцінюються відчутно нижче. Індекс PE Ratio становить близько 19. Це з одного боку може говорити про те, що ринок не перегрітий, а з іншого про менший оптимізм інвесторів у майбутньому стрімкому рості.

Одна з важливих відмінностей німецького ринку від американського у тому, що тут не відчувається домінування одного сектора. Серед найбільших компаній DAX 40 розробник програмного забезпечення SAP (капіталізація $241 млрд), промисловий гігант Siemens ($239 млрд), виробник літаків Airbus ($180 млрд), телекомунікаційний гігант Deutsche Telekom ($175 млрд), страхова компанія Allianz ($169 млрд).

Завдяки величезним оборонним замовленням входить до десятки найбільших німецьких компаній і виробник зброї Rheinmetall. Лише за останній рік його акції подорожчали на 120%, а за 5 років додали неймовірні 1750% Це ще відчутніше зростання, ніж навіть у NVIDIA.

Мабуть, багато хто очікує побачити серед топів німецьких компаній автовиробників. Однак зараз вони переживають не найкращі часи, важко витримуючи конкуренцію з китайськими колегами та тарифну боротьбу за американський ринок. Mercedes-Benz з капіталізацією $66 млрд посідає лише одинадцяте місце в індексі, а Volkswagen ($62 млрд) — п'ятнадцяте. За останні 5 років акції першого виросли лише на 4,7%, а другого впали на 37%.

Попри кризу автомобільної галузі загалом на перспективи економіки Німеччини експерти дивляться позитивно — після тривалої стагнації очікується зростання на 1%.

За консенсус-прогнозом, який підготував Reuters, цього року німецький індекс зросте на 9,7%. Приблизно такі ж очікування у експертів DZ Bank та HSBC. Це приблизно стільки ж як за консервативними прогнозами для S&P 500

Обираючи один з двох індексів варто виходити з двох міркувань. Перше, це економіка якого регіону, на вашу думку, матиме кращий потенціал росту. А другий — перспективи розвитку технологічного сектору. S&P 500 надзвичайно залежний від нього і якщо ви вірите у стрімкі заробітки на ШІ, є сенс обирати його. Натомість DAX більш диверсифікований з акцентом на промисловість.

Тож обирайте, зважаючи на їхні відмінності, який із індексів ви додали б до власного портфеля.