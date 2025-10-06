5 акцій споживчого сектору США з потенціалом зростання у 2026 році

Фондовий ринок США добре відомий історіями гучних злетів, однак поруч завжди були компанії з більш стриманою, але не менш цінною роллю. Йдеться про бізнеси, що забезпечують людей товарами першої необхідності. Саме такі компанії традиційно демонстрували вищу стійкість до економічних потрясінь. Які саме компанії сьогодні займають високі позиції у споживчому секторі США та чим можуть зацікавити інвесторів, розповідає інвестиційна експертка Маргарита Шахрова.

Споживчий сектор США: актуальний погляд

Сьогодні у споживчому секторі США можна виокремити низку компаній, які демонструють стійкі фундаментальні показники та здатність зростати навіть в умовах економічної невизначеності. Йдеться як про сегмент товарів повсякденного попиту (Consumer Staples) — продукти харчування, напої, засоби гігієни, так і про сегмент дискреційних товарів (Consumer Discretionary) — електроніку, розваги, одяг та інші непріоритетні покупки.

Нижче наведено добірку з 5 компаній, які мають суттєвий потенціал зростання у 2026 році.

Amazon: від онлайн-крамниці до хмарного гіганта

Компанія Amazon еволюціонувала від онлайн-книгарні до ключового гравця, який став інфраструктурною основою цифрової економіки. У II кварталі 2025 року виручка компанії зросла на 13% — до $167,7 млрд, а чистий прибуток збільшився на третину — до $18,2 млрд. Поєднання масштабного роздрібного сегмента й високорентабельних хмарних сервісів формує диверсифіковану модель, здатну витримувати економічні коливання, що робить компанію привабливою для інвесторів.

Потенціал зростання Amazon

Хмарні обчислення та AI : інвестиції понад $100 млрд у розширення AWS для підтримки AI-навантажень; очікуване зростання ринкової частки на тлі високого попиту на обробку даних.

: інвестиції понад $100 млрд у розширення AWS для підтримки AI-навантажень; очікуване зростання ринкової частки на тлі високого попиту на обробку даних. Рекламний бізнес і маркетплейс : виручка від реклами досягла $15,6 млрд за квартал (+23% р/р), що створює нове джерело прибутку з високою маржинальністю.

: виручка від реклами досягла $15,6 млрд за квартал (+23% р/р), що створює нове джерело прибутку з високою маржинальністю. E-commerce та Prime: оптимізація логістики з прискореною доставкою та розширення програми підписки сприяють підвищенню ефективності та утриманню клієнтів.

У 2026 році компанія очікує двозначне зростання виручки та операційного прибутку, спираючись на поєднання інновацій AI та масштабної екосистеми. Водночас існують певні виклики: високі інвестиційні витрати — зростаючий CAPEX на дата-центри та логістику може тиснути на маржу; сильний конкурентний тиск з боку Microsoft Azure та Google Cloud у хмарному бізнесі, а також Walmart та інших ритейлерів у сегменті роздрібної торгівлі. Додатково ризики створюють регуляторні обмеження й циклічність споживчих витрат. Проте Amazon має стабільний грошовий потік і достатній запас фінансової міцності, щоб продовжувати інвестувати у розвиток і зберігати динаміку зростання.

Walmart: ритейл-гігант на сторожі гаманців споживачів

Walmart — це своєрідний «фінансовий барометр» для американського споживача. У II кварталі 2025 року компанія отримала дохід у $177,4 млрд, а глобальні e-commerce продажі зросли на 25% за квартал. Бізнес поєднує масштабну офлайн-мережу з онлайн-платформою та зберігає стійкий грошовий потік навіть в умовах економічної невизначеності.

Потенціал зростання Walmart

Збільшення присутності на онлайн-ринку : активний розвиток маркетплейсу та сервісу підписки Walmart+. Інвестиції в технології доставки можуть підвищити ефективність та привабити нових клієнтів, зокрема молодь.

: активний розвиток маркетплейсу та сервісу підписки Walmart+. Інвестиції в технології доставки можуть підвищити ефективність та привабити нових клієнтів, зокрема молодь. Міжнародна експансія : компанія має сильні позиції в Мексиці, Канаді, Індії — ці ринки можуть забезпечити вищі темпи зростання, ніж у США.

: компанія має сильні позиції в Мексиці, Канаді, Індії — ці ринки можуть забезпечити вищі темпи зростання, ніж у США. Сервіси та фінансові послуги : розширення в сегмент аптек і фінтех-послуг здатне підвищити маржинальність у довгостроковій перспективі.

: розширення в сегмент аптек і фінтех-послуг здатне підвищити маржинальність у довгостроковій перспективі. Економічний цикл: у разі уповільнення темпів зростання економіки у 2026 році Walmart може виграти, оскільки споживачі переключатимуться на дешеві товари. У прогнозах компанія закладає помірне зростання продажів приблизно на 4%, проте традиційно схильна перевиконувати власні цілі.

Для Walmart певним викликом є висока оцінка акцій: форвардний P/E перевищує 36, тому будь-яка помилка для компанії може вплинути на котирування. Маржинальність у ритейлі залишається мінімальною, а додатковий тиск створюють високі тарифи, інфляція, конкуренція та відмінності у поведінці споживачів з різними рівнями доходів. Це змушує компанію постійно балансувати між низькими цінами, тонкою маржею та зростаючими витратами.

Procter & Gamble: ставка на повсякденність і беззаперечні бренди

Procter & Gamble — глобальна корпорація, що забезпечує споживачів товарами першої необхідності. У II кварталі компанія відзвітувала про органічне зростання продажів на 3% та збільшення обсягів на 2%. Прибуток на акцію зріс на 2%, а дивіденди підвищувалися 67 разів поспіль.

Сильний портфель брендів (Gillette, Tide, Pampers) дозволяє компанії утримувати цінову владу, компенсувати зростання вартості сировини та ефективно працювати більш ніж на 180 ринках світу. Завдяки цьому Procter & Gamble залишається надійним захисним активом для інвесторів.

Потенціал зростання Procter & Gamble

Інновації та преміумізація продуктів : компанія активно інвестує у розвиток нових екопродуктів і запускає дорожчі преміумлінійки в сегментах догляду за домом і особистої гігієни.

: компанія активно інвестує у розвиток нових екопродуктів і запускає дорожчі преміумлінійки в сегментах догляду за домом і особистої гігієни. Зростання на ринках, що розвиваються : P&G інвестує в Азію, Африку та Латинську Америку, розширює дистрибуцію та проводить локальні маркетингові заходи.

: P&G інвестує в Азію, Африку та Латинську Америку, розширює дистрибуцію та проводить локальні маркетингові заходи. Підвищення ефективності : автоматизація виробництва, оптимізація ланцюгів постачання та скорочення витрат — дозволяють компанії збільшувати маржу навіть за помірного зростання продажів.

: автоматизація виробництва, оптимізація ланцюгів постачання та скорочення витрат — дозволяють компанії збільшувати маржу навіть за помірного зростання продажів. Стратегія «конструктивного розриву»: компанія не боїться перебудовувати бізнес, продавати непрофільні підрозділи та фокусуватися на категоріях-лідерах.

Викликами для P&G є уповільнення обсягів продажів, конкуренція «особистого лейблу»: супермаркети просувають власні недорогі бренди, а рецесія тисне на виробників преміальних товарів. На компанію впливають валютні коливання та сировинні ризики, а підвищення витрат на сировину знижує рівень маржинальності.

The Coca-Cola Company (KO): світова імперія напоїв зі стабільною спрагою до росту

The Coca-Cola Company займає провідні позиції на ринку газованих напоїв і має стабільний глобальний бізнес завдяки сильному маркетингу та грамотній ціновій політиці. У II кварталі 2025 року органічне зростання виручки склало близько 5%, проте глобальні обсяги продажів знизилися приблизно на 1%. Іншими словами, компанія забезпечила зростання шляхом підвищення середніх цін.

Coca-Cola відома своїми дивідендами: у 2025 році правління компанії підвищило квартальний дивіденд уже 63-й рік поспіль, що робить її справжнім Dividend King. На цей момент акції Coke дають близько 3% річної дохідності дивіденду, виплати зростають десятиліттями без перерв. Для інвесторів, які обирають пасивний дохід, така стабільність є вагомим аргументом.

Потенціал зростання The Coca-Cola Company

Інновації та розширення асортименту : компанія розширює лінійку преміальної категорії — енергетики, воду преміум класу, каву. У 2019 році Coca-Cola купила Costa Coffee та відкрила вихід на сектор кави, а у 2020 році повністю поглинула бренд Fairlife, що демонструє інтерес компанії до ринку здорового харчування.

: компанія розширює лінійку преміальної категорії — енергетики, воду преміум класу, каву. У 2019 році Coca-Cola купила Costa Coffee та відкрила вихід на сектор кави, а у 2020 році повністю поглинула бренд Fairlife, що демонструє інтерес компанії до ринку здорового харчування. Зростання на міжнародних ринках : Coca-Cola активно інвестує в Азії, Африці та Латинській Америці, щоб закріпитися на цих ринках на довгий термін. Компанія адаптує стратегію до локальних умов: пропонує доступні формати та ціни для масового ринку, розробляє локальні смаки та укладає партнерства з місцевими розливними підприємствами.

: Coca-Cola активно інвестує в Азії, Африці та Латинській Америці, щоб закріпитися на цих ринках на довгий термін. Компанія адаптує стратегію до локальних умов: пропонує доступні формати та ціни для масового ринку, розробляє локальні смаки та укладає партнерства з місцевими розливними підприємствами. Фокус на ефективності та маржі: зі збільшенням продажів компанія працює над захистом прибутковості. Coca-Cola впроваджує програми оптимізації витрат, автоматизацію виробництва, підвищує гнучкість ланцюгів постачання, а також гнучко реагує на попит.

Для такої глобальної компанії викликом є зміна смаків споживачів, тренд на здоровий спосіб життя, інфляція та подорожчання сировини, а також регуляторні вимоги та фактори навколишнього середовища. Також серйозним викликом для Coca-Cola є висока конкуренція в сегментах газованих напоїв, води преміум класу, енергетиків і кави. Це змушує компанію витрачати значні кошти на рекламу, просування та угоди з роздрібними мережами.

Philip Morris International (PM): тютюновий велетень із незмінним прагненням до росту

Philip Morris International (PMI) — корпорація з широким портфелем брендів, серед яких Marlboro, IQOS та ZYN. Бізнес розвивається у напрямку сучасних тенденцій, пропонуючи курцям альтернативу без диму.

У II кварталі 2025 року PMI зафіксувала рекордну виручку $10,1 млрд (+7,1% р/р), компенсувавши спад продажів сигарет підвищенням цін і зростанням бездимного сегмента. Продажі IQOS, ZYN та інших бездимних продуктів зробли на ~15% і вже формують 41% загального доходу компанії.

Для інвесторів Philip Morris International поєднує високу дивідендну дохідність (3−4%) із потенціалом зростання завдяки зміщенню бізнес-моделі в бік бездимного портфеля.

Потенціал зростання Philip Morris International

Стратегія переходу від цигарок до бездимних продуктів : її вже можна вважати успішною, адже бездимні продукти (IQOS, паучі, електронні пристрої) забезпечують більшу частину зростання PMI та мають кращу рентабельність, ніж традиційні сигарети.

: її вже можна вважати успішною, адже бездимні продукти (IQOS, паучі, електронні пристрої) забезпечують більшу частину зростання PMI та мають кращу рентабельність, ніж традиційні сигарети. Розвиток на ринках, що розвиваються : Африка, Азія та Близький Схід — регіони з високим попитом на тютюнові вироби завдяки демографічним і дохідним чинникам, що створює можливості зростання паралельно з просуванням IQOS. Це частково компенсує спад у зрілих ринках, і вже у 2026 році очікується помітний внесок у фінансові результати компанії.

: Африка, Азія та Близький Схід — регіони з високим попитом на тютюнові вироби завдяки демографічним і дохідним чинникам, що створює можливості зростання паралельно з просуванням IQOS. Це частково компенсує спад у зрілих ринках, і вже у 2026 році очікується помітний внесок у фінансові результати компанії. Покращення ефективності та синергії: PMI інтегрує Swedish Match, що дозволяє економити на масштабі (спільний збут, оптимізація адміністративних витрат). Також компанія реалізує програми скорочення витрат у виробництві (автоматизація фабрик, оптимізація логістики).

Інвестиції в PMI пов’язані зі значними ризиками, передусім регуляторними та суспільними, властивими всій тютюновій галузі. Багато країн впроваджують жорсткі обмеження на продаж і споживання нікотинових продуктів, можуть вводитися підвищені податки, заборони на смаки та ароматизатори.

На доходи компанії також впливають споживчі уподобання, юридичні витрати, обмеження та конкуренція у бездимному секторі. Невизначеність щодо регуляторного ставлення до таких продуктів є суттєвим ризиком для зростання PMI. Навіть із сильними фінансовими показниками компанія працює у високоризиковій зоні, де законодавство, політика та громадська думка можуть швидко змінити правила гри.

Як ефективно інвестувати у споживчий сектор США: поради для довгострокової стратегії

У споживчому секторі США «розумний капітал» працює через різні бізнес-моделі: Amazon дає доступ до ШІ та хмари, Walmart — до стійкого ритейлу, P&G — до брендової дисципліни та стабільного грошового потоку, Coca-Cola — до глобальної дистрибуції, а PMI — до трансформації та зростання бездимного портфеля. Це не ставка на один тренд, а диверсифікація всередині сектора яка дозволяє збалансувати ризики.

Ринок має виклики: сильний долар, інфляція сировини, регуляторика та конкуренція в хмарі та напоях. Проте довгий горизонт і якість прибутку дають більше за короткострокові коливання. Позиції варто будувати поступово, ребалансувати раз на квартал і уникати великих ризиків на окремі компанії.

Оцінки мають значення: за високих мультиплікаторів краще чекати або добирати на слабкості. Системний підхід, дисципліна й орієнтація на звітність — ключ до стабільних результатів у секторі. Де виграє не той, хто вгадує завтра, а той, хто діє послідовно сьогодні.