3 варіанти для вигідного інвестування в нерухомість в Україні у 2026 році

Інвестиції в нерухомість — це перевірений часом актив, який інвестори розглядають, як одне із найнадійніших капіталовкладень. Хоч війна дещо похитнула позиції нерухомості, але водночас ринок швидко адаптується, а інвестори вчаться оцінювати нові ризики.

Інвесторам нині важливо не лише вибрати надійного забудовника із досвідом роботи в складних умовах. Але й уважно вивчити інвестиційну пропозицію, головні її фінансові показники та репутацію керуючої компанії. На прикладі проєктів із каталогу InvestMarket від «Мінфін» розкажемо, яку нерухомість вибрати для вигідного інвестування у 2026 році.

Інвестиції у преміальні апартаменти у Львівських Карпатах

На перший погляд, це пропозиція класичного інвестування в нерухомість, де інвестор купує об'єкт, здає його в оренду та отримує стабільний пасивний дохід. Придбати пропонують апартаменти у готельному комплексі Green Rest Hotel & SPA, що розташований неподалік Славського Львівської області.

Працює інвестиція так: ви купуєте апартаменти, підписуєте договір із керуючою компанією про управління вашою власністю (здача в оренду, обслуговування номерів тощо), отримуєте стабільний пасивний дохід.

Така інвестиція вимагає суттєвих вкладень — від 90 000 доларів. Адже ви купуєте цілий об'єкт нерухомості, а не його частку. За попередніми підрахунками, окупність інвестиції становитиме близько 9 років, а дохідність прогнозують на рівні 10% (у гривні).

Водночас наявність керуючої компанії є перевагою та робить інвестицію повністю пасивною. Інвесторам обіцяють забезпечити стабільний туристичний потік протягом року, щомісяця надавати звітність чистого прибутку, а щокварталу — виплачувати дивіденди. 75% дивідендів від чистого прибутку отримують інвестори, решту — 25% — забирає керуюча компанія.

Інвестиція в подібні проєкти є вигідною, із погляду перспективності розвитку туристичного сектору у Карпатах. Готелі та апартаменти у таких в курортних зонах, як Буковель, Яремче чи Славське, приносять високий дохід через внутрішній туризм. Крім того, західні області України вважаються захищенішими, з воєнного погляду, а тому вартість нерухомості там продовжує зростати й інвестори зможуть додатково заробити на капіталізації об'єктів.

Попри менші воєнні ризики регіону, не потрібно забувати про ризики первинного ринку. Перш ніж укласти угоду, варто вивчити забудовника, оцінити ризики затримки строків завершення будівництва, перебоїв із фінансуванням, банкрутства девелопера тощо. Крім того, вибираючи нерухомість на заході України, потрібно врахувати потенційний ризик зниження попиту на нерухомість у разі завершення війни, відкриття кордонів чи інших чинників.

Фонд S1 ВДНГ від S1 REIT

Ця пропозиція для ширшого кола інвесторів та підійде тим, хто хоче вкласти кошти в нерухомість, але не має для цього значних сум. Інвестувати пропонують у форматі співвласництва, купуючи окремі квадратні метри, а не цілий об'єкт. Цікаво, що їх можна накопичувати, а пізніше обміняти на цілу квартиру.

Дохідний будинок Standard One ВДНГ розташований біля станції метро «Виставковий центр» у Києві. Квартири вже збудовані, здаються в оренду та приносять прибуток. Тобто ризик недобудови об'єкта для інвестора зведений до нуля.

Щоб стати співвласником цієї нерухомості, потрібно від 122 000 грн. Таким є мінімальний поріг входу в інвестицію. Запланований прибуток становитиме 8,2% річних у доларах США, відповідно до офіційного курсу НБУ. Дивіденди виплачуються щомісяця, розподіляючись між інвесторами — пропорційно до розміру внеску.

Така інвестиція є вигідною, з погляду того, що дохід можна почати отримувати відразу. До того ж не потрібно займатися управлінням активом, адже це завдання бере на себе керуюча компанія. Ще одна перевага — простий вхід та вихід із інвестиції, який відбувається через купівлю та зворотний викуп сертифікатів. До того ж вартість нерухомості в Києві постійно зростає, а тому інвестори додатково зароблять на капіталізації.

Інвестування в REIT-фонди поруч із перевагами несе й ризики. Один із найважливіших із них — ризики самого фонду, управління яким може виявитися неефективним, а проєкт — неприбутковим. Тому вибирати фонд потрібно зважено, детально вивчивши юридичну інформацію та відгуки про нього учасників ринку, зокрема, й інших інвесторів. Також прибутки інвестора в орендну нерухомість прямо залежать від попиту. Відсутність орендарів автоматично означатиме відсутність дивідендів.

Фонд S1 Obolon від S1 REIT

Цей проєкт — другий інвестиційний фонд від девелопера Standard One. Кошти пропонують інвестувати у дохідних будинок поблизу станції метро «Мінська» у Києві. Проте цей будинок ще перебуває на станції зведення, а отже, квартири будуть здані в оренду лише по завершенню будівництва.

Ця пропозиція підійде тим, хто планує заробити на капіталізації з можливістю отримувати щомісячні дивіденди, але вже після завершення будівництва. Запланований прибуток очікується на рівні 10% річних у доларах США, відповідно до офіційного курсу НБУ. А мінімальний поріг входу в еквіваленті становить 3 000 доларів.

Фонд S1 Obolon діятиме до листопада 2034 року, після чого керуюча компанія продасть квартири в будинку, а прибуток розподілить між інвесторами — пропорційно до розміру внесків та придбаних квадратних метрів.

Така інвестиція є повністю пасивною та не створює додаткових клопотів для інвестора. Перевагою є те, що подібні фонди дають гарну можливість для диверсифікації інвестиційного портфеля. А ще такі пропозиції доступні як для інвесторів із досвідом, так і для тих, хто лише хоче навчитися та почати заробляти на дохідній нерухомості.

Водночас існують ризики зниження орендних ставок та зменшення прибутків, адже дохідність інвестицій в інвестиційні сертифікати не є гарантованою та може змінюватися.

Інвестування в REIT-фонди також несе певні юридичні ризики, які потрібно враховувати. Адже в Україні бракує чіткого законодавчого регулювання для спільного інвестування, тому права інвестора у деяких питаннях можуть виявитися недостатньо захищеними. Не варто забувати і про воєнні ризики, такі як загроза фізичного руйнування нерухомості внаслідок обстрілів. Не завадить поцікавитися, що забудовник та/або керуюча компанія планують робити за таких обставин.

Чому варто інвестувати у нерухомість у 2026 році?

Попри війну, яка продовжується, інвестори й надалі обирають нерухомість, як один із найстабільніших активів для збереження та примноження капіталу. Поточна безпекова ситуація створила на ринку обмежену пропозицію нових проєктів, що безпосередньо впливає на ціноутворення за принципом «чим менше об'єктів, тим вони дорожчі».

Тенденція до зростання вартості нерухомості у 2026 році зберігатиметься ще й через

високі витрати на будівельні матеріали та дефіцит кваліфікованої робочої сили. При цьому попит на нерухомість залишається стабільним. Хоча різких стрибків попиту цього року не очікується, проте певну частку покупців становитимуть ті, хто відкладав покупку нерухомості у перші роки повномасштабного вторгнення через невизначеність.

Загалом, за різними оцінками, зростання вартості нерухомості у 2026 році очікується на рівні 7−13%, залежно від регіону.

Навіть у роки невизначеності нерухомість залишається важливою та стабільною частиною портфелів інвесторів та надійним способом для його диверсифікації. Щоб знизити ризики, важливо вміти розумно поєднати об'єкти з різним ступенем готовності, у різних регіонах, із різними моделями управління тощо.

