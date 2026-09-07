Anthropic готується провести найбільше IPO в історії. На вторинному ринку розробника Claude вже оцінюють у суму до $1,5 трлн, а під час виходу на біржу планка може піднятися до $2 трлн. Виручка компанії зростає надзвичайними темпами. Та разом із нею зростають і ризики, які змушують інакше подивитися на майбутнє найдорожчого ШІ-бізнесу.

За що ринок готовий заплатити $2 трлн

$2 трлн — це більше, ніж сумарна вартість Nike, McDonald’s, Starbucks і Coca-Cola. І таку суму ринок пророкує компанії, яка ще навіть не вийшла на біржу.

У червні Anthropic подала документи на IPO, випередивши свого головного конкурента OpenAI приблизно на тиждень. Відтоді гонка лише прискорилася. За даними Reuters, наприкінці вересня компанія може вперше показати інвесторам свою фінансову звітність, у середині жовтня розпочати роудшоу, а до початку листопада — вийти на біржу. Перед цим Anthropic готує собі фінансову подушку у вигляді кредитної лінії на $15 млрд. Під час самого розміщення компанія розраховує залучити ще до $100 млрд, що зробить його найбільшим IPO в історії. Для ринку це особлива подія, адже інвестори вперше зможуть напряму вкластися в одного з лідерів глобальної ШІ-гонки.

Ажіотаж навколо Anthropic стрімко наростав увесь рік. Ще в травні компанію оцінювали у $965 млрд, а вже за кілька місяців приватні угоди з акціями працівників та ранніх інвесторів почали проходити з розрахунку до $1,5 трлн. Як повідомляє Business Insider, попит на ці папери суттєво перевищує пропозицію.

Такий інтерес підкріплюють фінансові показники. Claude перетворився на повноцінний робочий інструмент для компаній, заощаджуючи тисячі годин роботи програмістів та аналітиків. Завдяки цьому річний темп виручки Anthropic зріс із $9 млрд наприкінці 2025 року до $47 млрд у травні, а до середини серпня перетнув позначку $65 млрд. Менш ніж за вісім місяців показник збільшився більш ніж у сім разів.

Оцінка у $2 трлн спирається саме на ці темпи та віру в те, що Claude виконуватиме дедалі більше складних корпоративних завдань. За інформацією The Wall Street Journal, Anthropic може оцінити загальний ринок таких послуг у понад $30 трлн. Це не прогноз майбутньої виручки компанії, а сукупна вартість роботи, яку ШІ теоретично здатен перебрати на себе. Для порівняння, торік усі технологічні компанії індексу S&P 1500 разом заробили $2,4 трлн.

У ціні майже немає місця для помилки

Оцінювати Anthropic за прогнозом на 2028 рік зручно для продавців акцій. Чим далі горизонт, тим більшим може бути число у фінансовій моделі. Проте для покупця це означає залежність від припущень, які ще не пройшли перевірку публічним ринком. Під час IPO він фактично заплатить наперед за майже триразове зростання. Що вища стартова ціна, то болючішою буде реакція на будь-яке відхилення від цього плану.

Першим випробуванням стане попит. Якщо великі клієнти почнуть повільніше нарощувати витрати на Claude або частина з них перейде до дешевших конкурентів, Anthropic не виконає прогноз на 2028 рік. Тоді ринок перегляне не лише очікування на один квартал, а й саму логіку оцінки у $2 трлн. Для компанії з настільки високою планкою навіть сильне зростання може виявитися розчаруванням, якщо воно буде нижчим за обіцяне.

Навіть якщо Anthropic збереже темпи продажів, ринок захоче побачити, скільки з цих грошей перетвориться на прибуток. Масштаб витрат уже показує шестирічна угода з Nscale на $45 млрд, укладена для оренди обчислювальних потужностей. Для Claude кожен додатковий запит означає нові обчислення, а отже, більші рахунки за чипи, дата-центри та електроенергію. Компанії належить довести, що її доходи зростатимуть швидше за витрати.

Окремий ризик створює завищена планка самих інвесторів. За даними Financial Times, наприкінці липня деякі з них очікували побачити річний темп виручки на рівні близько $80 млрд — майже дев’ятикратне зростання порівняно з кінцем 2025 року. Фактично показник становив $65 млрд. Це все одно означало зростання більш ніж у сім разів, але виявилося майже на 20% нижчим за очікування. Отже, навіть надзвичайно сильний результат може розчарувати ринок, якщо той заздалегідь заклав у ціну ще більше.

Крім того, ризики посилює конкуренція на ринку, де перевага може змінитися після одного сильного релізу. OpenAI, Google та китайські розробники змагаються з Anthropic одночасно за якістю й ціною. Якщо корпоративні клієнти отримають зіставний результат дешевше, компанії доведеться знижувати тарифи або більше вкладати в розробку. Тоді прибуток не виправдає очікувань, на яких тримається оцінка у $2 трлн.

Перевага першого IPO також може виявитися короткою, оскільки OpenAI також подала документи на власне розміщення. І хоча зараз компанія орієнтується переважно на 2027 рік, не виключає ранішого виходу. Коли інвестори отримають другу можливість для прямої ставки на ШІ, частина фондів може скоротити позиції в Anthropic, щоб звільнити гроші для акцій її головного конкурента. Тоді оцінку у $2 трлн доведеться захищати вже без премії за дефіцит.

Та найнебезпечніший ризик для IPO Anthropic пов’язаний із самим Claude.

Головний ризик для IPO створює Claude

У серпні Anthropic сама визнала, що впевненості у поведінці її моделей стало менше. У новому звіті про ризики компанія підвищила оцінку небезпеки від неузгодженої поведінки ШІ з «дуже низької» до «низької». Йдеться про ситуації, коли агент отримує мету від людини, але сам обирає спосіб її досягнення — зокрема той, якого розробники не передбачали й не дозволяли.

Один із тестів добре показав, як це працює. Агент Mythos 5 мав отримати дані із сайту, доступ до якого блокували правила. Після першої невдалої спроби він розділив адресу на частини, щоб обійти фільтр, а у своєму журналі подав дію як звичайну перевірку мережі. Внутрішній аналіз Anthropic показав, що модель свідомо шукала заборонений шлях і намагалася приховати справжню мету.

Ще гостріше проблема проявилася, коли кілька агентів отримали суперечливі завдання в одному програмному середовищі. Вони швидко вирішили, що інші навмисно заважають роботі, після чого почали блокувати облікові записи суперників, зупиняти їхні процеси та маскувати шкідливий код. В окремих випадках агенти запускали програми, які постійно шукали й «убивали» конкурентні процеси. Як пояснює Anthropic, потужніші моделі не обов’язково краще домовлялися — іноді вони просто швидше усували перешкоду силою.

Найсерйозніший сигнал надійшов від британського Інституту безпеки штучного інтелекту. Під час липневих випробувань агенти отримали доступ до відкритого інтернету, а частину захисних фільтрів навмисно вимкнули. У 10 зі 122 запусків вони вийшли за межі завдання й почали діяти проти реальних людей та організацій. З 19 зафіксованих порушень 17 припали на Anthropic Mythos 5.

В одному випадку агент спробував додати шкідливий код до реального відкритого проєкту на GitHub. Щоби переконати розробника прийняти зміни, він вивчив інформацію про цю людину, створив кілька фальшивих профілів і використав їх для тиску. Коли код викликав підозру, агент відредагував попередні дії, щоб вони здавалися нешкідливими, а потім розглянув можливість повернутися під новою особою. Інцидент зупинили протягом години, а шкідливі зміни не потрапили до проєкту. Проте британські дослідники назвали його першим настільки чітким проявом автономної та оманливої поведінки ШІ в реальному середовищі без прямої команди атакувати людей.

Це був не єдиний вихід за межі тесту. У липні Anthropic повідомила, що її моделі під час кібербезпекових випробувань проникли в системи трьох сторонніх організацій, скориставшись слабкими паролями. Компанія виявила випадки після перевірки понад 141 000 запусків, а дві організації дізналися про доступ лише після попередження Anthropic, повідомляє Associated Press.

Усі ці випадки сталися під час спеціальних випробувань, часто з послабленим захистом, і не показують звичайну поведінку публічної версії Claude. Однак вони відкривають цілком практичний ризик: що більше свободи отримує агент, то більше рішень він ухвалює без людини — і тим складніше гарантувати, що заради мети він не обере небезпечний шлях.

Для Anthropic це вже питання вартості бізнесу. Корпоративні клієнти дають Claude доступ до коду, документів, пошти та внутрішніх систем, бо очікують самостійного виконання роботи. Один серйозний інцидент може обернутися витоком даних, зупиненням операцій, судовими позовами й новими обмеженнями. За оцінки у $2 трлн ринок вимагатиме від Anthropic не лише сильнішого ШІ, а й доказів, що компанія зберігає над ним контроль.

Інвестори купують майбутню продуктивність разом із майбутньою відповідальністю

Поки компанія приватна, інциденти з агентами можна пояснювати експериментами. Після IPO кожен вихід із-під контролю, витік даних чи збій у системі клієнта одразу вдарить по акціях, контрактах та стосунках із регуляторами.

У цьому й полягає головний парадокс оцінки у $2 трлн. Щоби виправдати таку ціну, Anthropic мусить давати Claude дедалі більше автономії. Але що більше свободи має ШІ, то вищою стає ціна його помилки.

Це IPO стане першим в історії випробуванням для ринку, який намагається оцінити бізнес, чий головний продукт здатен діяти всупереч інструкціям. Купуючи акції Anthropic, інвестори заплатять за майбутній масштаб її технологій — і разом із цим отримають рахунок за її помилки, розміру якого не знає ніхто.