Ринок злиттів і поглинань (M&A) України йде проти світового тренду. Попри війну, кількість угод тут зростає, і середній їх розмір також збільшується. Які головні причини сприяють такій ситуації, розповів «Мінфіну» Chief Revenue Officer компанії Ideals Олександр Хлевнюк.
$1,1 млрд інвестицій в Україну у 2024 році: хто конкурує за наші активи
Ринок M&A завжди чутливо реагує на економічні потрясіння. Після пандемічного буму 2021 року настав спад: за результатами дослідження нашої компанії, у 2023 році обсяг глобальних угод скоротився на 16%, а їх середня тривалість зросла на 32%, порівнюючи з 2020 роком.
Однак 2024 рік приніс перші сигнали відновлення. Наприкінці року глобальний ринок M&A все ще демонстрував стагнацію за кількістю угод, але почав відновлюватися за сукупним обсягом і наближатися до позначки $3,7 трлн.
Україна у цьому процесі йде всупереч світовим тенденціям. Наша країна залишається об'єктом конкуренції між США, ЄС і Китаєм, що формує приплив капіталу в енергетику, IT, агросектор, видобуток корисних копалин та оборонні технології.
Крім того, на ринку діє відразу декілька каталізаторів M&A-активності:
- Приватизація. Держава планує масштабний продаж активів, що відкриває нові можливості для міжнародних та локальних інвесторів.
- Низькі мультиплікатори. Українські компанії оцінюються нижче за аналогічний бізнес у Європі, що робить їх особливо привабливими для поглинання гравцями, які готові приймати поточні ризики.
- Програма підтримки союзників. Міжнародні фінансові інститути запроваджують страхові механізми, які знижують ризики для інвесторів, що розглядають Україну, як платформу для довгострокових вкладень.
З іншого боку, навіть в умовах зростаючого інтересу, угоди в Україні стикаються з глобальними викликами: високі відсоткові ставки, посилений регуляторний контроль та затяжні due diligence-процеси гальмують укладання контрактів. Транскордонні угоди у всьому світі проходять складніше через комплаєнс-обмеження, а в США та ЄС регулятори запроваджують нові механізми контролю над угодами, що передбачають поглинання стратегічних активів зовнішніми гравцями.
Проте тренд очевидний: світова інвестиційна логіка еволюціонує, а Україна нарощує потенціал залучення капіталу.
Україна повертається у фокус глобальних інвесторів
У 2024 році в нашій країні було закрито 49 угод на суму близько $1,1 млрд. Це більше, ніж у 2023 році, хоча ще далеко від довоєнних показників. Однак є важливий тренд: середній розмір угод зростає. У 2024 році він збільшився на 18,6%, досягнувши $32,9 млн.
Це зрушення пояснюється не лише поступовою стабілізацією економіки, а й зростаючою конкуренцією за українські активи серед великих гравців. США активно інвестують в енергетику, IT та видобуток критично важливих ресурсів, таких як літій і титан.
Євросоюз зосередився на «зеленій» енергетиці, інфраструктурних проєктах та сільському господарстві, закладаючи основу для подальшої інтеграції України у свій ринок.
Країни Близького Сходу — Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар — проявляють інтерес до продовольчої безпеки та енергетичних проєктів. Туреччина, зі свого боку, зміцнює співпрацю у сфері оборонних технологій та логістики.
Низка угод підтверджує цей тренд. В IT-секторі однією з найбільших угод 2024 року стала інвестиція Sapphire Ventures у розмірі $200 млн в українську компанію Creatio, а також придбання CourtAvenue стартапу BotsCrew, який спеціалізується на розробці чат-ботів.
Агросектор також привертає увагу. Саудівська компанія SALIC у 2024 році увійшла до капіталу агрохолдингу МХП, придбавши 12,6% акцій. Виходячи з котирувань акцій МХП на момент угоди, вартість пакета оцінювалася в $54 млн. Іноземні інвестори дедалі більше цікавляться не лише виробництвом сировини, а й переробкою сільгосппродукції, розвитком логістики та експортних потужностей.
В оборонному секторі збільшується кількість стратегічних угод. Компанії Rheinmetall, KNDS та Lockheed Martin розглядають можливості співпраці з українськими виробниками, досліджуючи варіанти спільних підприємств та поглинань. Загальний обсяг венчурного фінансування українських військових стартапів у 2024 році перевищив $100 млн.
Приватизація, як рушій українського ринку M&A
Знаковою подією в добувній галузі став продаж Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (UMCC) міжнародному холдингу NEQSOL за $95 млн. Приватизація залишається одним із ключових драйверів угод M&A в Україні. За даними Фонду держмайна, у 2025 році держава планує продати активи на суму близько $4 млрд. Такий масштабний процес не лише стимулює інвестиційну активність, а й привертає увагу міжнародних гравців, які конкурують за найперспективніші об'єкти.
У списку активів, що можуть змінити баланс сил на ринку, — готель «Україна», порти, великі промислові підприємства та видобувні компанії.
Українські компанії за кордоном: від експансії до зміцнення позицій
Доки іноземний капітал освоює українські активи, місцеві компанії теж активно розширюються за кордоном, скуповуючи перспективні бізнеси в Європі та Північній Америці. Це особливо помітно в IT, енергетиці та фармацевтиці, де українські компанії використовують M&A, як інструмент швидкого зростання, доступу до технологій та розширення клієнтської бази.
Для прикладу, DTEK розширює бізнес у Польщі, роблячи ставку на відновлювальну енергетику. Фармацевтична компанія «Фармак» у 2024 році придбала британську A&S Pharma Holdings Ltd., а раніше вийшла на ринки Польщі, Чехії та Словаччини, купуючи маркетингові компанії. Наступний крок — відкриття власного виробництва в Барселоні у 2025 році.
Українські IT-компанії також активно виходять на міжнародні ринки через угоди M&A. Intellias придбала британську NorthLink Digital, яка спеціалізується на IT-консалтингу у фінансовому секторі, що посилило її позиції на ринку FS&I в Європі. У США компанія купила C2 Solutions, яка працює у сфері цифрових медичних пристроїв, що розширило її можливості в сегменті Health Tech.
Наша компанія Ideals зміцнює позиції в Азії: у 2024 році ми придбали індійського конкурента Ethos Data, що дозволило прискорити експансію та збільшити продажі на цьому ринку на понад 100% за рік.
Ciklum, глобальна IT-компанія з українським корінням, розширює присутність у Північній Америці. У 2024 році вона купила американську Infogen Lab, компанію з 350 співробітниками, що спеціалізується на AR/VR та інших передових технологіях, що дало Ciklum додаткові можливості для виходу на ринок США.
Як змінюється глобальний ринок M&A
Глобальний ринок злиттів і поглинань змінюється. Якщо раніше інвестори шукали передбачуваність і мінімізували ризики, то сьогодні перевагу отримують ті, хто вміє діяти в умовах нестабільності. Україна — яскравий приклад цього тренду: попри триваючі бойові дії, країна залучає інвестиції, проводить приватизацію та активно розширює присутність локального бізнесу на зовнішніх ринках.
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Це не виняток, а нова закономірність. Капітал більше не рухається лише в бік стабільних економік — він шукає точки зростання, де ризик компенсується потенціалом.
Коментарі - 1
хто хто, саудити з Continental Farmers Group котрі вже контролюють 200 000 гектарів землі в Україні))