«$1,1 млрд інвестицій в Україну у 2024 році: хто конкурує за наші активи»

Ринок злиттів і поглинань (M&A) України йде проти світового тренду. Попри війну, кількість угод тут зростає, і середній їх розмір також збільшується. Які головні причини сприяють такій ситуації, розповів «Мінфіну» Chief Revenue Officer компанії Ideals Олександр Хлевнюк.

Ринок M&A завжди чутливо реагує на економічні потрясіння. Після пандемічного буму 2021 року настав спад: за результатами дослідження нашої компанії, у 2023 році обсяг глобальних угод скоротився на 16%, а їх середня тривалість зросла на 32%, порівнюючи з 2020 роком.

Однак 2024 рік приніс перші сигнали відновлення. Наприкінці року глобальний ринок M&A все ще демонстрував стагнацію за кількістю угод, але почав відновлюватися за сукупним обсягом і наближатися до позначки $3,7 трлн.

Україна у цьому процесі йде всупереч світовим тенденціям. Наша країна залишається об'єктом конкуренції між США, ЄС і Китаєм, що формує приплив капіталу в енергетику, IT, агросектор, видобуток корисних копалин та оборонні технології.

Крім того, на ринку діє відразу декілька каталізаторів M&A-активності:

Приватизація. Держава планує масштабний продаж активів, що відкриває нові можливості для міжнародних та локальних інвесторів.

Низькі мультиплікатори. Українські компанії оцінюються нижче за аналогічний бізнес у Європі, що робить їх особливо привабливими для поглинання гравцями, які готові приймати поточні ризики.

Програма підтримки союзників. Міжнародні фінансові інститути запроваджують страхові механізми, які знижують ризики для інвесторів, що розглядають Україну, як платформу для довгострокових вкладень.

З іншого боку, навіть в умовах зростаючого інтересу, угоди в Україні стикаються з глобальними викликами: високі відсоткові ставки, посилений регуляторний контроль та затяжні due diligence-процеси гальмують укладання контрактів. Транскордонні угоди у всьому світі проходять складніше через комплаєнс-обмеження, а в США та ЄС регулятори запроваджують нові механізми контролю над угодами, що передбачають поглинання стратегічних активів зовнішніми гравцями.

Проте тренд очевидний: світова інвестиційна логіка еволюціонує, а Україна нарощує потенціал залучення капіталу.

Україна повертається у фокус глобальних інвесторів

У 2024 році в нашій країні було закрито 49 угод на суму близько $1,1 млрд. Це більше, ніж у 2023 році, хоча ще далеко від довоєнних показників. Однак є важливий тренд: середній розмір угод зростає. У 2024 році він збільшився на 18,6%, досягнувши $32,9 млн.

Це зрушення пояснюється не лише поступовою стабілізацією економіки, а й зростаючою конкуренцією за українські активи серед великих гравців. США активно інвестують в енергетику, IT та видобуток критично важливих ресурсів, таких як літій і титан.

Євросоюз зосередився на «зеленій» енергетиці, інфраструктурних проєктах та сільському господарстві, закладаючи основу для подальшої інтеграції України у свій ринок.

Країни Близького Сходу — Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар — проявляють інтерес до продовольчої безпеки та енергетичних проєктів. Туреччина, зі свого боку, зміцнює співпрацю у сфері оборонних технологій та логістики.

Низка угод підтверджує цей тренд. В IT-секторі однією з найбільших угод 2024 року стала інвестиція Sapphire Ventures у розмірі $200 млн в українську компанію Creatio, а також придбання CourtAvenue стартапу BotsCrew, який спеціалізується на розробці чат-ботів.

Агросектор також привертає увагу. Саудівська компанія SALIC у 2024 році увійшла до капіталу агрохолдингу МХП, придбавши 12,6% акцій. Виходячи з котирувань акцій МХП на момент угоди, вартість пакета оцінювалася в $54 млн. Іноземні інвестори дедалі більше цікавляться не лише виробництвом сировини, а й переробкою сільгосппродукції, розвитком логістики та експортних потужностей.

В оборонному секторі збільшується кількість стратегічних угод. Компанії Rheinmetall, KNDS та Lockheed Martin розглядають можливості співпраці з українськими виробниками, досліджуючи варіанти спільних підприємств та поглинань. Загальний обсяг венчурного фінансування українських військових стартапів у 2024 році перевищив $100 млн.

Приватизація, як рушій українського ринку M&A

Знаковою подією в добувній галузі став продаж Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (UMCC) міжнародному холдингу NEQSOL за $95 млн. Приватизація залишається одним із ключових драйверів угод M&A в Україні. За даними Фонду держмайна, у 2025 році держава планує продати активи на суму близько $4 млрд. Такий масштабний процес не лише стимулює інвестиційну активність, а й привертає увагу міжнародних гравців, які конкурують за найперспективніші об'єкти.

У списку активів, що можуть змінити баланс сил на ринку, — готель «Україна», порти, великі промислові підприємства та видобувні компанії.

Українські компанії за кордоном: від експансії до зміцнення позицій

Доки іноземний капітал освоює українські активи, місцеві компанії теж активно розширюються за кордоном, скуповуючи перспективні бізнеси в Європі та Північній Америці. Це особливо помітно в IT, енергетиці та фармацевтиці, де українські компанії використовують M&A, як інструмент швидкого зростання, доступу до технологій та розширення клієнтської бази.

Для прикладу, DTEK розширює бізнес у Польщі, роблячи ставку на відновлювальну енергетику. Фармацевтична компанія «Фармак» у 2024 році придбала британську A&S Pharma Holdings Ltd., а раніше вийшла на ринки Польщі, Чехії та Словаччини, купуючи маркетингові компанії. Наступний крок — відкриття власного виробництва в Барселоні у 2025 році.

Українські IT-компанії також активно виходять на міжнародні ринки через угоди M&A. Intellias придбала британську NorthLink Digital, яка спеціалізується на IT-консалтингу у фінансовому секторі, що посилило її позиції на ринку FS&I в Європі. У США компанія купила C2 Solutions, яка працює у сфері цифрових медичних пристроїв, що розширило її можливості в сегменті Health Tech.

Наша компанія Ideals зміцнює позиції в Азії: у 2024 році ми придбали індійського конкурента Ethos Data, що дозволило прискорити експансію та збільшити продажі на цьому ринку на понад 100% за рік.

Ciklum, глобальна IT-компанія з українським корінням, розширює присутність у Північній Америці. У 2024 році вона купила американську Infogen Lab, компанію з 350 співробітниками, що спеціалізується на AR/VR та інших передових технологіях, що дало Ciklum додаткові можливості для виходу на ринок США.

Як змінюється глобальний ринок M&A

Глобальний ринок злиттів і поглинань змінюється. Якщо раніше інвестори шукали передбачуваність і мінімізували ризики, то сьогодні перевагу отримують ті, хто вміє діяти в умовах нестабільності. Україна — яскравий приклад цього тренду: попри триваючі бойові дії, країна залучає інвестиції, проводить приватизацію та активно розширює присутність локального бізнесу на зовнішніх ринках.

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Це не виняток, а нова закономірність. Капітал більше не рухається лише в бік стабільних економік — він шукає точки зростання, де ризик компенсується потенціалом.