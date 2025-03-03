Новий закон про автоцивілку: як нові правила змінять ринок — інтерв'ю з CEO VUSO Андрієм Артюховим

Набуття чинності нового закону про ОСЦПВ стало важливим етапом на шляху до адаптації страхового ринку до європейських стандартів. Водії вже почали переходити на нові умови, а страховики зосереджуються на оцінці впливу змін і оптимізації своїх процесів. Про перші результати, ключові зміни та очікувані переваги нового закону для водіїв і компаній розповідає Голова правління СК VUSO Андрій Артюхов.

Які головні зміни приніс новий закон про ОСЦПВ для клієнтів? Як нові правила сприяють підвищенню рівня фінансової та правової безпеки водіїв?

Впровадження нового закону — це рішення, яке є вимогою сучасності. Попереднє законодавство і не враховувало реалії сьогодення: зміни в ПДР, економічні тенденції та потреби клієнтів.

Ключова зміна — це підхід до врегулювання збитків. Тепер постраждалі у ДТП отримуватимуть повну суму для ремонту автомобіля, відповідно до рахунку обраного СТО. Страхова компанія зобов’язана запропонувати клієнту перелік найближчих станцій технічного обслуговування, а у випадку автомобілів віком до 5 років — хоча б один із сервісів має бути офіційним гарантійним центром. Це важливий крок, адже раніше страхові виплати часто обмежувалися поняттям матеріального збитку зі зносом, що створювало нерозуміння серед клієнтів. Фактично компенсація відбувалася за принципом «старе за старе», і водії не могли відремонтувати авто в повному обсязі.

Друга зміна — повний перехід на принцип прямого врегулювання. Постраждала особа тепер звертатиметься до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця ДТП.

Зрештою, ми отримали абсолютно новий страховий продукт, який орієнтований на потреби клієнтів та їхній захист. Нові можливості, звісно, вплинули на вартість полісів — у середньому вони зросли на 80%. Проте важливо розуміти: коли клієнт сплачує більше, він отримує кращий сервіс: це не лише збільшені ліміти страхових виплат, а й швидкість, зручність та повне покриття витрат на ремонт. Крім того, впроваджено механізми, які дозволяють клієнтам економити час: процес від ДТП до повного врегулювання буде значно коротшим. Ми будуємо роботу за аналогією з КАСКО — перевірена база СТО, прозора співпраця з ними та чіткий алгоритм виплат. У багатьох випадках тепер клієнту буде вигідніше і швидше отримати відремонтований автомобіль, ніж грошову компенсацію.

Нове законодавство — це не просто зміна правил гри, а фундаментальний перехід до сучасного стандарту, який захищає клієнтів, підвищує їхню довіру до страхового ринку та сприяє зростанню культури страхування в Україні.

Що змінилось у взаємодії клієнта зі страховою компанією після набрання чинності законом?

Якщо клієнт застрахований у VUSO та отримав пошкодження, він звертається до нас за компенсацією. Ми беремо на себе взаємодію зі страховою компанією винуватця. Це важливо, адже тепер клієнти обиратимуть страховиків не лише за ціною, а й за якістю сервісу, швидкістю та прозорістю обслуговування.

Більшість страхових випадків врегульовуватимуться онлайн, що мінімізує комунікації, знижує стрес та робить процес зручнішим.

Протягом 2025 року водії відчують переваги нового закону, а за два роки стара система відійде в минуле.

Які фактори, на вашу думку, впливатимуть на вибір клієнтів страхових компаній у нових умовах? Як ринок може забезпечити баланс між доступністю полісів та високим рівнем захисту?

Раніше ОСЦПВ клієнт купував для формальності, не для себе. Тепер він обиратиме поліс усвідомлено, орієнтуючись на показники страхової компанії, адже саме до неї звертатиметься у разі ДТП. Це змінює ринок і підвищує вимоги до обслуговування.

Уявімо два автомобілі — старий і новий. Обидва «на ходу», але відчуття від користування ними кардинально різняться. Старий автомобіль частіше ламається, є менш безпечним, потребує більше коштів на ремонт і витрачає більше пального. Новий автомобіль, хоча й коштує дорожче, забезпечує сучасніший рівень комфорту, надійності та економічності. Новий закон про автоцивілку — це і є «новий автомобіль» у страхуванні: комфортніший, надійніший і сучасніший.

Збільшення вартості поліса — це результат впровадження нових рішень, які роблять страхування більш зручним для клієнтів. Новий закон забезпечує баланс між ціною та якістю. Варто врахувати, що одна з ключових змін — збільшення лімітів. Старі ліміти часто були недостатніми для покриття реальних витрат, що створювало незручності. Новий закон передбачає поступове підвищення цих лімітів до європейських стандартів, забезпечуючи більший фінансовий захист і підвищуючи довіру до страхування.

Як новий закон змінить конкурентне середовище на ринку страхування?

Новий закон кардинально змінить конкурентне середовище на ринку страхування. Раніше клієнти здебільшого обирали поліс за ціною чи знижками, не звертаючи уваги на якість послуги. Тепер акцент зміщується: клієнти обиратимуть не лише за вартістю, а й за сервісом, швидкістю обслуговування та показниками успішності страховиків. Це стимулює компанії конкурувати якістю послуг.

Наразі ми бачимо значні відмінності в цінах, і це природно для перехідного етапу. Компанії тільки прогнозують рівень збитковості, адже ще немає достатньо кейсів для точних розрахунків. Крім того, різниця пояснюється «апетитом до ризику»: одні страховики діють консервативно, інші готові робити сміливіші кроки. З часом ціни поступово стабілізуються.

Важливо пам’ятати, що низька ціна не завжди означає вигідну угоду. Якщо пропозиція виглядає надто дешевою, варто уважно оцінити її наповнення. Як кажуть, «дешева рибка — гірка юшка». У нових умовах це прислів'я як ніколи актуальне.

Яким чином нові зміни на ринку ОСЦПВ можуть підкреслити конкурентоспроможність українських страховиків в контексті європейських стандартів та практик?

Новий закон орієнтує український страховий ринок на адаптацію до європейських стандартів, впроваджуючи перевірені практики, які успішно функціонують у країнах ЄС. Поступове збільшення страхових лімітів посилює фінансовий захист клієнтів у випадках масштабних страхових подій, що відповідає вимогам сучасного ринку. Це створює передумови для поступової синхронізації діяльності українських страховиків із нормами та регуляціями європейського законодавства.

ОСЦПВ наразі знаходиться у перехідному періоді: частина клієнтів має старі договори, а нові оформлюються за зміненими правилами. Чи є якісь тимчасові заходи для врегулювання можливих суперечностей між умовами старих і нових договорів?

У перехідний період, коли частина клієнтів має старі поліси, а інші — нові, можливі певні ситуації, де застосовуються різні умови.

У разі ДТП, де один учасник має старий поліс, а інший — новий, застосовуються такі принципи: якщо винуватець — власник старого поліса, потерпілий отримає відшкодування за старими умовами; якщо винуватець — власник нового поліса, потерпілий отримає компенсацію вже за новими умовами. Таким чином, суперечностей немає, і все вирішується відповідно до правил, чинних на момент укладення договору.