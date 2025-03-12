Які завдання стоятимуть перед банками цього року

Банківський сектор України демонструє здатність адаптуватися до економічних викликів та показує зростання всіх ключових показників. На яких завданнях банки зосередяться цього року та які виклики все ще стоять перед ними, розповів голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Стабільна ланка економіки

Переглянувши останні звіти за галуззю, маю декілька думок, якими хотів би поділитися. Насамперед хочу зазначити, що банківська система залишається найстабільнішою ланкою економіки України. Це не маленький острівець безпеки, це — базис, підґрунтя, на якому тримається велика конструкція та підсилює її.

Навіть за умови найбільшого за всю історію податкового навантаження на банки в 50% податку на прибуток (найбільшого не лише історично, а й порівнюючи з іншими галузями економіки, які сплачують базові 18% податку), попри війну та величезний букет ризиків, банки не стоять на місці, вони не просто виживають, а доволі активно розвиваються, про що свідчить динаміка минулого року.

Якщо проаналізувати зміну ключових показників у 2024 році, то за всіма можна зафіксувати зростання:

загальні активи — на 14% (до 3,8 трлн грн);

загальний кредитний портфель — на 20% (до 823,8 млрд грн);

портфель ОВДП — на 35,2% (до 884,1 млрд грн);

кошти клієнтів — на 15,9% (до 2,8 трлн грн);

чистий прибуток — на 25,4% (до 103,7 млрд грн);

власний капітал — на 29,2% (до 382 млрд грн).

Дуже важливою для стабільності банківської системи стала остання складова — щодо власного капіталу, де після активних реструктуризацій кредитів та відповідного формування резервів на початку повномасштабного вторгнення спостерігалось зменшення: із 255,5 млрд до 215,8 млрд грн, за підсумком 2022 року. Та за подальші воєнні роки ринок зміг відновитися та підвищити капіталізацію в 1,8 раза.

Нещодавно Нацбанк підтвердив, що банківська система успішно перейшла на нову структуру капіталу, що доводять поточні показники достатності капіталу: середньозважений для регулятивного капіталу у 2024 році — 17,5%, для капіталу 1 рівня — 17%. А на 1 січня 2025 року ми прийшли за цими показниками з рівнями — 17,35% та 16,92% відповідно, тобто зі значним перевищенням чинних нормативів (9,25% і 7,5%). Тобто сформували запас міцності, при цьому на початку цього року (на 1 лютого 2025 року) система показала рентабельність капіталу на рівні 50,23%, що значно краще, аніж перед великою війною, коли на початку 2022 року тримався показник в 35%.

Банківська система знову змогла підставити міцне та надійне плече уряду, підтримуючи державу в непростий воєнний час. За 2023 рік наростила інвестиції в облігації внутрішньої державної позики на 35,4% (до 654 млрд грн), а за 2024-й — ще на 35,2% (до 884,1 млрд грн). Завдяки взаєморозумінню та виваженій політиці щодо поступового розширення бенчмарка-облігацій ОВДП, держава стала стабільним позичальником. Думаю, що ним і залишиться, за умови ринкової цінової політики — співставній з останніми монетарними змінами з боку Національного банку.

Виклики поточного року

Якщо говорити про основні виклики та плани банків на 2025 рік, то я б виокремив п’ятірку ключових напрямків.

По-перше, щодо зваженої ресурсної політики, спрямованої на збільшення частки строкових депозитів від 3 місяців, принаймні у портфелі фізосіб. Із останніх змін щодо підвищення облікової ставки до 15,5% та дохідності 3-місячних депозитних сертифікатів регулятора до 19% річних (із 4 квітня) бачимо заохочувальні кроки НБУ щодо цього. Я певен, що банківська система на них відгукнеться. Сподіваюся, що, за підсумком 2025 року, банки зможуть підвищити строкову частку у вкладах населення із поточних 34,2% (на 1 січня цього року) хоча б до довоєнного показника, який на початку 2022 року становив 43,2%.

По-друге, галузь продовжить курс на подальшу діджиталізацію банківських сервісів. Від відкриття рахунків і переказів до видачі кредитів. Також маємо побачити перші проби Open Banking в Україні, які Нацбанк анонсував на цей рік.

По-третє, в пріоритеті багатьох банків залишиться кредитування населення. Акцент робитиметься не тільки на вже класичні продукти — кредити готівкою й карткові кредити, які зрозумілі, зручні та користуються стабільним попитом. Чи на автокредити з іпотекою, які давно відомі людям. Але й на спільні з торговими мережами проєкти, які гарантують споживачам цікаві умови та ціни.

По-четверте, новий поштовх може отримати корпоративне кредитування. Не лише у вигляді фінансування великих корпорацій, а й малого та середнього бізнесу, який набув особливої популярності останніми роками. Дедалі поширенішою стає концепція вирощування банками підприємців чи не з рівня ФОПу до більшої компанії. Якщо в перші роки війни ставки робились передусім на державний Фонд розвитку підприємництва та його «5−7−9%», то тепер до кредитування бізнесу все частіше долучається місцева влада зі своїми програми підтримки та міжнародні фінансові організації. Після завершення війни цей напрямок може розвиватися ще активніше. Енергетика, певно, ще довго залишатиметься одним із пріоритетів. Та згодом почнеться відбудова, до якої входитимуть не тільки інфраструктурні об'єкти, але й промислові та навіть військово-промислові комплекси на всіх рівнях. Від великих виробництв до невеликих підрядників-постачальників.

По-п'яте, що не менш важливе, банки робитимуть усе для збалансування ризиків. Кредитування в різних формах і напрямах — ключова мета фінустанов, та все має бути виважено, аби згодом мати зважений портфель, який стабільно обслуговуватиметься. «Кидатися у вир із головою» — ненайкраща стратегія. Тож ризики мають бути чітко прораховані, відповідно до поточної ринкової ситуації.

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Це все може забезпечити зважене та впевнене просування вітчизняному фінансовому ринку. Стабільний фінансовий результат не має розслабляти, безупинно потрібно шукати нові ніші та підлаштовуватися під нові вимоги клієнтів. Тоді банківська система й надалі забезпечуватиме розвиток українській економіці.