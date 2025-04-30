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30 квітня 2025, 14:42

Підвищення закінчилося: чому невеликі банки вже не збільшують депозитні ставки

Невеликі банки призупинили підвищення дохідності вкладів у нацвалюті. Чому це відбувається і скільки зараз можна заробити на депозитах у фінустанові з депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн, — читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

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За останні два тижні лише два невеликих банки підвищили депозитні ставки у гривні.

Кредитвест Банк відкорегував дохідність всіх гривневих вкладів, додавши до них по 0,25 в.п. Найбільшу дохідність банк зараз пропонує на короткі та середні вклади — 16,25% річних.

Агропросперіс Банк додав відразу 1,5 в.п. до дохідності найкоротших вкладів на 3 місяці, залишивши ставки за вкладами на інші строки без змін. Ставка за цими вкладами після змін зросла до 17% річних.

За депозитами на 3 місяці це одна з найвищих ставок, що їх пропонують малі банки. Ще одна приваблива пропозиція — від банку Кліринговий Дім (17,3% річних).

За піврічними вкладами невеликі банки готові платити трохи більше ніж 16% річних. 16,5% річних пропонує банк Український капітал, 16,25% — Кредитвест та Асвіо Банк, 16,1% можна отримати у Бізбанку.

Дохідність за колись не дуже популярними вкладами на 9 місяців потроху підтягується. Зараз тут можна отримати ставку у 16,75% річних (її пропонує банк Український капітал). 16% річних готові запропонувати банки Агропросперіс та Асвіо.

Загалом у квітні ставки за найкоротшими вкладами у малих банках зросли, порівнюючи з березнем, до 14,06% (+0,64 в.п.), за піврічними платять 14,5% (+0,57 в.п.), за вкладами на 9 місяців — 14,57% (+0,42 в.п.), а за річними — 14,37% (+0,29 в.п.).

Великі банки зупинились на менших цифрах. Квітень вони закінчують на наступних пропозиціях: 13,01% річних за тримісячними вкладами (+0,18 в.п., порівнюючи з березнем), за піврічними — 13,06% (-0,31 в.п.). За депозитами на 9 місяців банки платили 13,78% річних (+0,58 в.п.), а за річними — 13,38% річних (+0,35 в.п.).

Щодо призупинення підвищення ставок, то, найімовірніше, подібну картину побачимо за ставками й великих банків наступного тижня. Пояснюється це просто: по-перше, банки продовжують орієнтуватись на те, що регулятор не змінив облікову та інші робочі ставки, а по-друге — на прогноз НБУ щодо зниження інфляції вже влітку.

Які ставки готові пропонувати банки до кінця весни

Короткі та середні вклади залишаються найпопулярнішими серед клієнтів більшості банків. «Найпопулярнішим строком для розміщення депозитів в гривні є 3−6 місяців, за доларовими депозитами найпопулярнішим строком в квітні є строк понад 6 місяців», — повідомили «Мінфіну» в Укргазбанку.

В Укрсиббанку вклади на 3 місяці наразі є найзатребуванішими серед клієнтів, каже Руслан Левчин, начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів банку. До кінця весни банк робитиме фокус на вкладах на 3 та 6 місяців. «Для банків такі строки також дають можливість дуже гнучко коригувати, у разі потреби, свою відсоткову політику», — уточнює він.

Акцент на середньострокові вклади робитимуть у Сенс Банку, розповідає начальниця управління депозитних продуктів Ірина Стрепетова. Вона додає, що саме ці вклади залишаються найактуальнішими для клієнтів. «Як баланс між гнучкістю та дохідністю», — додає вона.

Якщо є можливість тримати кошти в тримісячних сертифікатах, то треба концентруватися на 3−6 місячних депозитах, вважає начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов. Водночас, він додає, що зростає зацікавленість клієнтів і й у довших вкладах. «Зараз стають популярними ті вклади, де більший відсоток — це вклади на 6 та 12 місяців», — уточнює він.

Серед клієнтів Кредобанку найпопулярнішими залишаються вклади на 4−6 місяців, на них банк й зосереджуватиметься до кінця весни. «Для них буде збережено конкурентні ставки, що дозволить вкладникам отримати вигідний дохід за короткий період. Такий підхід також дасть банку необхідну гнучкість у плануванні ліквідності. Клієнти, обираючи ці продукти, враховують баланс між дохідністю та можливістю оперативно переоцінити ситуацію на ринку», — розповідає керівник управління пасивних операцій департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Ярина Василенко.

«У структурі гривневих строкових вкладів Агропросперіс Банку близько 60% коштів розміщено на строк до 6 місяців, а 40% — це депозити зі строком 9 місяців і більше», — повідомив фінансовий директор Олександр Штефан.

За його словами, одна з найпривабливіших ставок у банку — за депозитами в гривні на 12 місяців. «Саме на такій строковості депозитного портфеля продовжуємо фокусуватися й надалі. У травні також плануємо короткострокову акційну пропозицію за вкладами на 3 місяці, що пов’язано з сезонністю нашого основного кредитного портфеля в агросектор», — анонсує банкір.

У Глобус банку вже давно орієнтуються на довгі вклади — 9−12 місяців, і планують зосереджуватись на них і надалі, розповідає директор департаменту роздрібного бізнесу Дмитро Замотаєв. Але банк готовий найближчим часом запропонувати найкращі ставки за вкладами строком від 6 до 9 місяців. «Адже наразі це саме ті строки, на які є найбільший попит у громадян. Відповідно, міжбанківська конкуренція буде зосереджена переважно в цих сегментах», — вважає банкір.

Натомість Піреус Банк зосереджує свою увагу на строкових вкладах у гривні з коротким строком розміщення. «Це забезпечує клієнтам максимальну дохідність і водночас гнучкість в управлінні ліквідністю. Такий підхід дозволяє ефективно реагувати на зміну ринкової ситуації як клієнтам, так і банку», — пояснює Олександр Овчарук, начальник управління роздрібних продуктів та діджитал-банкінгу Піреус Банку.

«Частіше наші клієнти обирають строки 3 або 6 місяців, щоб отримати найбільший дохід. А ті клієнти, яким потрібно ефективно розмістити кошти на невеликий строк, обирають депозит на 14 днів. Із 8 квітня ми підвищили ставки за депозитами, що дозволить вкладникам заробляти ще більше», — розповідає він.

Що відбувається з валютними вкладами

Минулого тижня великі банки почали знижувати дохідність вкладів у ВКВ. Малі банки поки що утримуються від різких рухів. Щобільше, Кредитвест за останні два тижні трохи збільшив ставки як у доларі, так і у євро. Банк додав 0,1 в.п. до всіх строкових вкладів в обох валютах.

Однак це, радше, виключення, ніж правило. Ставки за валютними вкладами залишаються дуже низькими, і, найімовірніше, знижуватимуться й надалі. По-перше, на це впливатиме очікування зниження ставок ФРС та ЄЦБ. Про це, зокрема, кажуть у Піреус банку.

«Дохідність валютних вкладів безпосередньо залежить від глобальної відсоткової політики центральних банків — Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку. Поточні рівні базових ставок у США та ЄС формують обмежені можливості для підвищення відсоткових ставок за депозитами в іноземній валюті», — каже Олександр Овчарук.

По-друге — українські банки як не мали можливості валютного кредитування, так і не мають. А отже, по суті, заробляти на отриманій валюті від населення вони майже не можуть. «Держава не стимулює розвиток валютних вкладів чи кредитів, як це, наприклад, відбувається в гривневому сегменті», — пояснює Дмитро Замотаєв, який вважає, що причини для підвищення вкладів наразі відсутні.

«Зниження інвестиційної привабливості долара, хоча й може виявитися явищем тимчасовим, проте наразі ставки, навпаки, можуть дещо знизитися (орієнтовно в середньому на 0,3 в.п. — до 1−1,2% річних). Щодо вкладів у євро, тенденція може бути схожою, однак багато що залежатиме від того, чи „воюватиме“ митами Дональд Трамп із ЄС. Але поки що прогнозувати це надто важко: ситуація перебуває в розвитку», — додає банкір.

«Пропозиція валюти на ринку перевищує попит, а також відсутнє активне кредитування», — погоджується Ярина Василенко, і додає, що банк не планує підвищення ставок у ВКВ.

Підвищувати дохідність вкладів у валюті не планують й в Укрсиббанку. «Очікується подальше зниження ринкових ставок у євро та у доларах», — додає Руслан Левчин.
Ставки у валюті не збільшуватимуть й в Агропросперісі. «Це зумовлено достатнім рівнем валютної ліквідності в банку, а також доволі жорсткими вимогами щодо резервування за такими депозитами на коррахунку в НБУ», — пояснює Олександр Штефан ще одну причину низьких ставок у ВКВ в українських банках.

«За валютними вкладами дохідність підвищувати недоцільно, бо нормативи резервування, встановлені НБУ, розраховані на те, що за валютними вкладами повинна бути дуже низька дохідність, а за вкладами на вимогу — максимум нульова», — додає Сергій Гнезділов.

«В UGB відсоткові ставки за доларовими депозитами є ринковими, портфель зростає, тому поки що підвищення ставок за валютними вкладами не планується», — повідомили в Укргазбанку. Однак і різати ставки банк не збирається.

«Зниження ставок у деяких банків, найімовірніше, пов'язано з надлишковою валютною ліквідністю — тобто валютних ресурсів більше, ніж попиту на валютні кредити. Розмір депозитного портфелю в доларах в нашому банку не зменшується, навпаки, спостерігаємо поступове збільшення щомісяця», — пояснили у банку.

Відтоків із гривні у ВКВ в банках у квітні, на відміну від березня, не помітили.

«Збільшення валютних вкладів на фоні зменшення гривневих наразі не фіксується, навпаки, гривневі вклади зростають, оскільки за ними ми пропонуємо конкурентні ринкові ставки, а валютні вклади знижуються через втрату зацікавленості вкладників до купівлі валюти з розміщенням на 3 місяці», — розповідає Сергій Гнезділов.

Активного зростання інтересу до валютних вкладів не спостерігають у Піреус Банку. «Позиція банку тут також залишається стриманою, з огляду на низький дохідний потенціал таких інструментів», — каже Олександр Овчарук.

Натомість у Кредобанку фіксують зростання інтересу до валютних вкладів. «Особливо в доларах США. Це здебільшого короткострокові депозити на 4−6 місяців, які клієнти обирають, як надійний інструмент для збереження капіталу в умовах глобальної нестабільності», — повідомила Ярина Василенко.

Навіть низькі відсотки не відіб'ють у клієнтів бажання тримати частину валюти на вкладах, вважають банкіри. «Ті клієнти, що тримають валюту на депозитах, продовжать це робити з метою диверсифікації власних фінансових ризиків. Такі клієнти зберігають частину коштів на гривневих, а частину — на валютних вкладах, крім того, у їхньому „портфелі“ також є ОВДП», — каже Дмитро Замотаєв.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяців Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал* 17,00% - 16,75% - 16,50% - 16,50% - 0,01% -
Агропросперіс 16,25% - 16,00% - 15,75% - 17,00% 1,50% - -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 16,25% - - -
Бізбанк 16,20% - - - 16,10% - 16,00% - 5,00% -
Асвіо банк 15,75% - 16,00% - 16,25% - 16,50% - - -
Кредитвест Банк 15,75% 0,25% 15,75% 0,25% 16,25% 0,25% 16,25% 0,25% - -
Кристалбанк* 15,50% - 15,50% - 16,00% - 15,90% - 6,00% -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 13,50% - 16,00% - - - 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 12,00% - 12,00% - 15,50% - 14,00% - 0,25% -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Грант 11,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Кліринговий Дім - - 13,90% - 15,65% - 17,30% - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -
Альтбанк - - - - 16,00% - - - 5,00% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.04.2025−28.04.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 2,85% 0,10% 2,60% 0,10% 2,60% 0,10% 2,35% 0,10% - -
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Бізбанк 2,00% - - - 1,95% - 1,85% - - -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.04.2025−28.04.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 1,25% - - -
Кредитвест Банк 1,35% 0,10% 1,10% 0,10% 0,85% 0,10% 0,60% 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бізбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 15.04.2025−28.04.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Надія Кемуларія
Редактор Надія Кемуларія
Пише на теми: економіка, інвестиції, бізнес
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