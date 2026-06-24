Особливі клієнти: що пропонують банки приватним вкладникам із мільйонами на рахунку

За травень вклади населення у банках приросли ще на 13,3 млрд грн. Але мізерній частці вкладників із сумами на рахунку від 1 млн грн і вище (0,35% від загальної кількості) належить майже 43% всіх коштів фізосіб у банках, — такі дані наводить у свіжому звіті Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). «Мінфін» з'ясовував, чим загрожує така ситуація для банківської системи, і які умови співпраці банкіри пропонують своїм найбагатшим клієнтам.

На 1 червня загальна сума коштів фізосіб у банківській системі склала 1 700,6 млрд грн. Попри девальвацію гривні, українці зберігають довіру до національної валюти: левову долю вкладів на банківських рахунках розміщено саме в гривні. Станом на 1 червня ця частка складала 65,7%, проти 65,4% на 1 травня.

Водночас вкладники хочуть мати оперативний доступ до своїх коштів, а тому розміщують їх переважно на безстрокових рахунках, а не на депозитах. Частка таких «гарячих» грошей продовжує потроху зростати: на 1 травня частка вкладів до запитання складала 70,8% від всіх грошей фізосіб у банківській системі, проти 70,78% на 1 травня. Натомість на строк від 3 місяців і більше розміщено лише 11,4% від усіх коштів фізосіб у банківській системі.

Найбідніші вкладники витрачають, найбагатші — збільшують суми на рахунках

Ще один тренд, що закріпився на вітчизняному депозитному ринку, — концентрація основної частини накопичень в руках невеликої групи вкладників. Щобільше, саме ця невелика група вкладників, на противагу категорії власників невеликих депозитів, активно нарощує суми на рахунках.

«Концентрація заощаджень триває. Розрив між більшістю вкладників і вузькою групою найбагатших не скорочується. Вкладники з рахунками від 600 тис. грн (найзаможніші 0,67% українців) збільшили обсяг коштів на 12,8 млрд грн — до 90,5 млрд грн. Їхня частка в загальному обсязі депозитів тримається вище 53,2% — і це історичний рекорд (саме за часткою). Кількість таких вкладників майже не змінилася.

Вкладники з рахунками до 200 тис. грн, а це більшість українців, за кількістю (57,5% вкладників), скоротили залишки на 3,6 млрд грн — до 44 млрд грн. Частка цієї групи в загальному обсязі коштів продовжує знижуватися", — проаналізував свіжий звіт ФГВФО фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Він нагадав, що у травні групи із найменшими обсягами накопичень у банках зазвичай не показують приросту грошей («ймовірно, сезонні витрати, плюс відпускний сезон тиснуть на дрібних вкладників»). Хоча й не виключив, що така ситуація є наслідком посилення фінмоніторингу.

Концентрація заощаджень зростає: чи загрожує це стабільності банківської системи?

Все це лише посилює потенційний ризик для банківської системи. Адже, з одного боку, левова частка коштів приватних клієнтів накопичується саме на поточних рахунках, з іншого — значну частину цих коштів контролює мізерна частка вкладників. Тож, якщо вони почнуть знімати гроші з рахунків, це відразу ж спричинить дуже відчутний відтік коштів із банківської системи.

Тому «Мінфін» запитав у фінансистів, чи вбачають вони небезпеку в тому, що ця мізерна ставка становить менше 1% вкладників. Більшість опитаних нами банкірів не вважають ситуацію загрозливою.

«Концентрація значної частини коштів у відносно невеликої кількості вкладників є характерною не лише для України, а й для багатьох інших банківських систем. Сам собою цей факт не є критичним ризиком для банківської системи, якщо банки мають диверсифіковану ресурсну базу, дотримуються нормативів ліквідності та не залежать надмірно від окремих клієнтів чи груп клієнтів», — говорить Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний».

Заступник Голови Правління АТ «БАНК КД» (колишній Кліринговий Дім) Микола Онищенко вбачає в цьому «певний ризик». «Адже висока концентрація коштів у невеликої кількості вкладників теоретично може посилювати чутливість окремих банків до відтоку ресурсів», — пояснює він.

Водночас фінансист навів декілька чинників, які суттєво знижують цей ризик.

По-перше, банки сьогодні мають значний запас ліквідності, що дозволяє їм впевнено виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. По-друге, кошти населення залишаються одним із найстабільніших джерел фондування для банківської системи. По-третє, повна державна гарантія вкладів фізичних осіб підтримує довіру громадян до банків та сприяє збереженню стабільності всієї системи.

Тому, попри наявність концентрації, банківська система має достатній запас міцності, а депозити залишаються для клієнтів зрозумілим і захищеним способом збереження коштів", — розповів «Мінфіну» Микола Онищенко.

Особливі умови для великих вкладників: що пропонують банки

Клієнти з великими сумами на рахунках залишаються для банкірів найулюбленішими. А тому їм пропонують особливі умови розміщення коштів та обслуговування.

Водночас фінансисти неохоче розповідали про те, яка частка розміщених у них грошей населення припадає на найбагатших вкладників. Наприклад, за даними пресслужби Ощадбанку, частка депозитів, за класифікацією ФГВФО, від 5 млн грн і більше, у них становить близько 18% у загальному портфелі гривневих депозитів.

«Вкладники депозитів від 5 млн грн найбільше розміщують кошти на строк 6 місяців. Програма лояльності банку передбачає збільшення відсоткової ставки депозиту, залежно від суми розміщення. Відповідні умови застосовуються для депозитів від 500 тис. грн та від 2,5 млн грн», — уточнили для «Мінфіну» у пресслужбі Ощадбанку.

У mono «Мінфіну» розповіли, що, «найпопулярніші строки серед великих вкладників — 12 місяців (43% таких депозитів) і 3 місяці (33%)».

«Є спеціальна пропозиція при оформленні Депозиту Стандартний з правом дострокового розірвання — для вкладів від 10 млн грн ставка становить 15,50−16,00% річних залежно від обраного терміну. Натомість строкові депозити у monobank мають однакові умови для всіх: ставка залежить від тривалості, а не від суми вкладу», — повідомили у банку.

«Більшість банків пропонують для заможних клієнтів та власників значних заощаджень спеціальні умови залучення вкладів, у тому числі підвищені відсоткові ставки.

Банк «Південний» для таких клієнтів пропонує не тільки підвищені ставки за депозитами у гривні та іноземній валюті, а комплексний підхід до вирішення фінансових потреб: персонального менеджера, преміальні картки, консультаційну підтримку у супроводженні складних та структурованих угод, інструменти хеджування валютного ризику та управління ліквідністю, персоналізовані рішення", — коментує Сергій Новошицький із банку «Південний».

Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банк, говорить, що «для клієнтів із великими сумами діє акція в мобільному застосунку: чим більшою є сума вкладу, тим більший бонус може отримати клієнт».

Наявність спеціальних умов обслуговування великих приватних вкладників підтвердили всі опитані нами банкіри, хоча деталі такого особливого обслуговування вони розкривають неохоче.

«Ми бачимо на ринку пропозиції вкладів, за якими ставка залежить від суми депозиту. Такий підхід справді використовується окремими банками, як інструмент залучення великих сум.

Водночас наш досвід роботи із заможними клієнтами показує, що, власне, висока відсоткова ставка не є вирішальним чинником для прийняття рішення щодо розміщення коштів. Для цієї категорії клієнтів не менш важливими є якість щоденної взаємодії з банком, швидкість отримання відповідей, зрозумілість умов, коректність супроводу операцій.

Саме тому ми намагаємося будувати довгострокові відносини з такими клієнтами не лише навколо депозитної ставки, а навколо загального досвіду обслуговування", — коментує Микола Онищенко з Банку KД.

Як за 2 тижні змінили депозитні ставки невеликі банки

Полікомбанк порізав дохідність всієї лінійки строкових депозитів у гривні. Ставку за річними вкладами знижено на 0,35 в.п. — до 15% річних, на 9 місяців — на 0,25 в.п. — до 14,8% річних, на 6 місяців — на 0,15 в.п. — до 14,6% річних, і на 3 місяці — на 0,05 в.п. — до 7,1% річних.

Також банк зменшив заробітки своїх приватних клієнтів на доларових депозитах. Дохідність вкладів на 12, 9 і 6 місяців «схудла» на 0,3 в.п. Тепер на них можна заробити 1,5% річних, 1,4% річних та 1,2% річних відповідно. Ставку за 3-місячними депозитами збережено на рівні 0,1% річних.

Аналогічне зниження — на 0,3 в.п. — банк провів і щодо євровкладів на ті ж самі строки. Тепер на річному депозиті у цій валюті тут можна заробити 1,5% річних, на вкладі на 9 місяців — 1,4% річних, на 6 місяців — 1,2 річних. Тримісячні депозити принесуть своїм власникам ті ж самі 0,1% річних, як і раніше.

Юнекс банк тепер платить менше за доларовими депозитами на всі строки. Ставку вкладів на 12 місяців знижено відразу на 1 в.п. — до 1% річних, на 9 місяців — на 0,7 в.п. — до 0,8% річних, на 6 місяців — на 0,5 в.п. — до 0,75%, на 3 місяці — на 0,5 в.п. — до 0,5% річних.

Банк кардинально зрізав ставки й за євровкладами. Тепер власники євро можуть заробити на своєму вкладі у цьому банку лише символічні 0,01% річних, незалежно від строку розміщення.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.06.2026−22.06.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.06.2026−22.06.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.06.2026−22.06.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.