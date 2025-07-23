Яку стратегію вибирають валютні вкладники і що буде із дохідністю депозитів у ВКВ

Затишшя на депозитному ринку триває. Невеликі банки, як і їх колеги більшого калібру, заморозили дохідність вкладів приватних клієнтів: фінансисти очікують на рішення НБУ щодо відсоткової ставки і його коментарів щодо інфляційної динаміки. Перед засіданням регулятора «Мінфін» зібрав прогнози банкірів і аналітиків на цю подію і ймовірний рух депозитних ставок на найближчу перспективу. У свіжому огляді також розповімо, на яких умовах зараз розміщують свої гроші фізособи в банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн.

Рішення НБУ та прогноз ставок депозитів у гривні

Своє рішення щодо ключової ставки Нацбанк оголосить вже завтра, 24 липня. Ринок закладає її збереження на поточному рівні.

«Я не очікую на зниження облікової ставки цього тижня. Інфляція дійсно сповільнюється, але не такими темпами, як передбачалося раніше. Нацбанк, найімовірніше, перегляне свій прогноз траєкторії облікової ставки. Зниження, безперечно, відбудеться цього року, однак воно буде значно повільнішим, ніж здавалося на початку року.

Ймовірно, на нас очікують лише два зниження по пів відсоткового пункту наприкінці 2025 року — до 14,5%, та аналогічне скромне зниження наступного року", — говорить Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU.

Він каже, що такий макроекономічний сценарій навряд чи стане несподіванкою, оскільки у своїх комунікаціях НБУ вже давно наголошує, що «темпи сповільнення інфляції виявилися повільнішими, ніж прогнозувалося».

«Як наслідок, банки не поспішають знижувати депозитні ставки, особливо за довгостроковими вкладами, оскільки не очікують на різке зниження ставок із боку регулятора», — додає Михайло Демків.

Фінансисти припускають, що регулятор може повернутися до пом’якшення монетарної політики восени цього року: ключову ставку може бути знижено з наявних 15,5% до 14,5−15%, ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами (які залишаються ключовим інструментом заробітку для банків) — з 19% до 18,5−18%. За сприятливої макроекономічної картини, подальшого зниження інфляції і економічного зростання, почнуть масово знижувати дохідність гривневих депозитів і банки.

«Залежно від економічних обставин, цілком можливо, що наприкінці 2025 року депозитні ставки знизяться в середньому до 11−12% річних. Водночас найзатребуванішими серед громадян залишаться вклади на 6−9 місяців, а також на 1 рік — ставки за ними будуть найвищими на ринку», — прогнозує Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Втім, навряд чи це негативно вплине на приплив коштів до банків, який ставить чергові рекорди. У другому кварталі 2025 року українці принесли на гривневі депозити 58 млрд грн. Як зазначає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, більше було лише у першому півріччі 2022 року (+78,6 млрд грн), коли були запроваджені обмеження на рух капіталу, фіксований курс й гроші з валюти пішли у гривню на рахунки банків.

«Попри низькі ставки, податки з доходу, у населення дуже мало альтернатив для розміщення коштів. Авжеж є ОВДП (дуже привабливі), є крипта (але багато хто не знає, як її взяти, хоч вона й зростає, а держава намагається її взяти під контроль), є нерухомість (із високим порогом інвестицій). Потрібно мати на увазі, що в статистиці враховуються й військові, й гробові, й соціалка, які залишаються на рахунках, як депозити на вимогу», — пояснює Шевчишин такі квартальні результати.

Як змінюються пріоритети власників валютних депозитів і що буде з їх дохідністю

Головні зміни зараз відбуваються у сегменті вкладів у ВКВ. Наразі більшість опитаних «Мінфіном» банків говорять про те, що на валютні депозити припадає 25−30% від загального портфелю вкладів фізичних осіб і ця частка залишається майже незмінною.

«Якщо брати банківську систему загалом, то частка валютних депозитів не перевищує 35% всіх вкладів фізичних осіб», — уточнює Микола Войтків, директор департаменту ризик-менеджменту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Цю тенденцію у ПУМБ пояснюють декількома причинами: «По-перше, у більшості клієнтів — незначні заощадження, яких недостатньо для активного маневрування між валютами. По-друге, валютний ринок сьогодні є відносно стабільним і передбачуваним, навіть з огляду на війну, на відміну від ситуації у 2014−2015 роках. По-третє, відсоткові ставки за валютними депозитами майже не зростають, тоді як гривневі пропозиції, особливо строкові, здебільшого покривають потенційну девальвацію».

Погоджується із колегами і Максим Гончарук, керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу АТ «ОТП БАНК».

«Розміщення коштів на депозит — це насамперед про отримання додаткового доходу. З огляду на розмір ставок за валютними вкладами, депозити у національній валюті виглядають набагато привабливішими. Кошти у валюті — це більше про збереження та заощадження, ніж про отримання додаткового доходу», — каже він.

Дмитро Замотаєв із Глобус Банку уточнює: «Прибутковість валютних вкладів (зокрема, в євро) є незначною, в середньому 0,8% річних. Власне, вона є втричі меншою за очікувану цьогоріч інфляцію в єврозоні. Тобто тут мова не йде про дохід, адже купівельна спроможність, хоч і незначно, але втрачатиметься. Тому громадяни розміщують кошти в євро виключно з метою «сейфу».

Як зазначили у пресслужбі Ощадбанку, також сукупно на відсутність активного зростання обсягів валютних депозитів можуть впливати такі чинники, як малий обсяг вільних коштів у населення, наявні обмеження НБУ на валютні операції.

Головні ж зміни, на які вказують банкіри, відбуваються у виборі вкладниками валюти вкладу. Приватні клієнти дедалі частіше віддають перевагу євро, а не долару, як було раніше. Зокрема, таку тенденцію підтвердили «Мінфіну» у ПУМБ. Там розповіли, що, наприклад, за депозитом «Валютний», який передбачає можливість конвертації, обсяги в доларах і євро вже вирівнялися. Хоча ще рік тому портфель доларових вкладів був удвічі більшим.

Хоча мова, найімовірніше, йде не про те, що власники депозитів у ВКВ «перевертаються» з долара на євро, а про купівлю євро із подальшим розміщенням на депозит.

«Конвертація з долара в євро, враховуючи крос-курси, не завжди є доцільною операцією, — пояснює Максим Гончарук із ОТП банк.

Водночас валютні депозити і далі розглядатимуться населенням, як «сейф». Фінансисти говорять, що ставки за ними у найближчій перспективі залишатимуться незмінними. Такий прогноз «Мінфіну», зокрема, підтвердили у пресслужбі Ощаду і ПУМБ.

«З огляду на те, що відсоткові ставки за депозитами у валюті є дуже низькими вже протягом багатьох років (0,5−2,5% річних), змін ставок ми не прогнозуємо і надалі», — говорить Микола Войтків із Акордбанку.

Дмитро Замотаєв із Глобус Банку вважає, що наприкінці року середні ставки за вкладами в доларах не перевищать 1% річних, а в євро — 0,8%.

Як змінилися ставки за депозитами за останні 2 тижні

Банк Український капітал збільшив дохідність вкладів у гривні на рік на 1,5 в.п. — до 16,5% річних. Дохідність вкладів у нацвалюті на 6 місяців зросла відразу на 1,75 в.п. — до 16,25% річних.

Асвіо банк збільшив ставки гривневих депозитів на всі строки на 0,05 в.п. і тепер платить за вкладами на 12 місяців 16,9% річних, на 9 місяців — 16,85% річних, на 6 місяців — 16,8% річних, на 3 місяці — 16,75% річних.

Банк також додав до ставки 3-місячних депозитів в євро 1 в.п. Тепер на таких вкладах у цьому банку можна заробити 2,25% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.07.2025−21.07.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.07.2025−21.07.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 08.07.2025−21.07.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.