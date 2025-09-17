Як відреагували банки на рішення НБУ щодо облікової ставки

Впродовж декількох місяців зростання цін сповільнюється і, відповідно, гривневі депозити стають привабливішими. Як на це реагують невеликі банки, та чи змінюють дохідність вкладів, розповідає «Мінфін».

Ключовою подією для фінансового сектору минулого тижня стало рішення Нацбанку зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Це не стало великим сюрпризом, про очікування саме такого рішення, зокрема, писав «Мінфін».

НБУ ухвалив це рішення на тлі показників інфляції, які виявились нижчими, ніж очікував сам регулятор. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%, а в річному — зросли на 13,2%. Для порівняння: ще на початку червня темпи річної інфляції становили 15,9%.

«Фактична траєкторія інфляції виявилася нижчою, ніж прогнозна, переважно під впливом розширення пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю. Фундаментальний ціновий тиск також послабився під впливом заходів монетарної політики та поступового зниження тиску з боку ринку праці», — пояснили в НБУ.

На тлі зниження інфляції майже всі невеликі банки все ж вирішили залишити відсотки за депозитами на попередньому рівні, орієнтуючись насамперед на незмінну облікову ставку. Завдяки цьому фактична дохідність вкладів відносно темпів зростання цін збільшилась.

Ті ж банки, які коригували ставки за своїми вкладами, продемонстрували різноспрямовану тенденцію, у деяких випадках підвищуючи відсотки за розміщення грошей на один строк, і водночас знижуючи його для іншого строку. Тому говорити про певну тенденцію зміни ставок не доводиться.

Які банки змінили ставки

Міжнародний інвестиційний банк суттєво підвищив ставки за депозитами на 12 та 9 місяців у гривні - відразу на 4,3% в.п. Завдяки цьому ставки за цими вкладами в установі стали одними з найщедріших серед невеликих банків — по 16,3%. Водночас банк знизив відсотки за депозитами на 6 та 3 місяці - на 0,15 та 1,25 в.п. відповідно.

Знизив Міжнародний інвестиційний банк і ставки за деякими валютними депозитами. За вкладами на 3 місяці в доларах — на 0,2 в.п. — до 0,8% річних, а за безстроковими — на 0,08 в.п. — до 0,02%. Нижчу на 0,08 в.п.ставку банк встановив і для безстрокових депозитів у євро — тепер вона становить 0,02%.

Полтава-Банк збільшив відсотки за гривневими депозитами на 12 та 9 місяців на 0,5 в.п. Наразі вони становлять 14,5% та 14% відповідно.

Наступне засідання Комітету НБУ з монетарної політики заплановане на 23 жовтня. За макроекономічним прогнозом регулятора, початок циклу зниження облікової ставки передбачається у IV кварталі цього року. Тому, не виключено, що Нацбанк вже наступного місяця оголосить про її зниження. В такому разі, ставки за депозитами почнуть також «танути». Якщо ж регулятор вирішить не ризикувати і залишить ставку на нинішньому рівні — продовжиться і період стабільності відсотків за депозитами.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.09.2025−15.09.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.09.2025−15.09.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.09.2025−15.09.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

