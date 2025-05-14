Після взятої паузи невеликі банки знову почали підвищувати дохідність вкладів приватних клієнтів. За останні два тижні ставки підвищили відразу шість фінустанов. На яких умовах зараз можна розмістити свої кошти у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».
Дохідність депозитів не встигає за інфляцією: куди вкладають кошти українці
Споживчі ціни в Україні продовжують зростати. Щоправда, темпи інфляції знижуються: за квітень вона становила 0,7%, проти 1,5% у березні, у річному вимірі інфляція досягла вже 15,1%.
Станом на 13 травня середня ставка за 3-місячними вкладами, яку пропонують малі банки, становить 14,18% річних. За піврічними депозитами вони платять у середньому більше — 14,63% річних. Ненабагато відстає дохідність 9-місячних та річних вкладів — 14,25% та 14,59% річних відповідно.
При цьому, щоб зберегти купівельну спроможність (з огляду ще й на податки на відсотки), за річними вкладами ставки мають бути під 20% річних. Таких пропозицій банки не роблять. Якщо порахувати за вкладом на 10 тис. грн, то на строках до 6 місяців ринкові ставки не лише покривають інфляцію — вони відчутно вищі за необхідний мінімум, але інфляція все ж таки «з'їдає» частину доходу. Проте втрати мінімальні.
На строках 9 та 12 місяців поточні ставки вже не перекривають інфляцію: навіть за ставки 14,59% річних на рік вкладник втрачає майже 388 грн у реальному вираженні. Короткострокові депозити (до 6 місяців) зараз виглядають раціональнішими.
Якщо подивитися на рівень максимальних ставок, то найбільше платить за вкладами на 3 місяці банк Кліринговий Дім (17,3% річних). За піврічними депозитами — Альтбанк (17% річних). Цей же банк у лідерах за дохідністю вкладів на 9 місяців (16,5% річних). Максимум, який можна отримати за річними вкладами, — 16,25% річних — пропонують три банки: Агропросперіс, Крісталбанк, Юнекс Банк.
З таким рівнем ставок втрати за вкладами умовних 10 тис. грн на 3 та 6 місяців будуть майже символічними (мінус 25 грн та 74 грн відповідно), а на 9 та 12 місяців — відчутнішими (мінус 160 грн та 259 грн).
За квітень фізособи принесли до банків 35,55 млрд грн, а бізнес — 23,33 млрд. Проте висока інфляція та низькі депозитні ставки — цей мікс уже почав змінювати інвестиційні уподобання українців. За підрахунками фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у квітні валютні депозити населення у річному вимірі зросли на 10,5%, що є максимальним річним приростом із травня 2020 року, — до $10,4 млрд (максимум із липня 2015 року).
Водночас, за інформацією керівника аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександра Паращія, вклади у валютні ОВДП зросли на 35%.
Як банки змінювали ставки
Банк Український капітал зрізав 2 в.п. із дохідності гривневих вкладів на всі строки. Тепер найвищий заробіток банк пропонує за річними вкладами (15% річних), найменше платить за 3-місячними та піврічними вкладами (14,5% річних).
Шість невеликих банків ставки, навпаки, підвищували: два збільшили дохідність лише одного виду строкових вкладів у гривні — на три місяці.
Кредитвест Банк додав 0,25 в.п. до ставки гривневого вкладу на 3 місяці та сплачує за ним 16,25% річних, стільки ж тут можна заробити на вкладі у нацвалюті на 6 місяців.
Банк Агропросперіс додав до ставки гривневого вкладу на 3 місяці відразу 1,5 в.п. і платить тепер за ним 17% річних. Найнижча ставка в лінійці залишається за піврічними вкладами — 15,75% річних.
Альтбанк збільшив дохідність вкладу у гривні на 6 місяців на 1 в.п. — до 17% річних. 16% річних банк сплачує за річним депозитом.
Полтава-Банк підвищив ставку на гривневий депозит строком на 12 місяців на 1,5 в.п. — до 15,5% річних. Більше тут можна заробити лише за вкладом на пів року — 16% річних.
Грант підвищив дохідність річного вкладу у нацвалюті на 1 в.п. — до 12% річних.
Кристалбанк збільшив доходність майже всіх гривневих строкових вкладів, окрім вкладів на 9 місяців. До ставки за тримісячними депозитами банк додав 0,85 в.п., за піврічними — 0,75 в.п. Після змін ставки за цими двома строковими вкладами зрівнялися і склали 16,75% річних. 0,75 п.п. банк також додав до дохідності річних вкладів і сплачує за ними зараз 16,25% річних.
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Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперіс
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|17,00%
|1,50%
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,25%
|0,75%
|15,50%
|-
|16,75%
|0,75%
|16,75%
|0,85%
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|16,10%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|1,00%
|-
|-
|5,00%
|-
|Асвіо банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,25%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|16,25%
|-
|16,25%
|0,25%
|-
|-
|Полтава-Банк
|15,50%
|1,50%
|13,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Полікомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Український капітал*
|15,00%
|2,00%
|14,75%
|2,00%
|14,50%
|2,00%
|14,50%
|2,00%
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|1,00%
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|15,50%
|-
|14,00%
|-
|0,25%
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|13,90%
|-
|15,65%
|-
|17,30%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.04.2025−12.05.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Долар США
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|2,85%
|-
|2,60%
|-
|2,60%
|-
|2,35%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,95%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.04.2025−12.05.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Полікомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,35%
|-
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.04.2025−12.05.2025
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
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