Дохідність депозитів не встигає за інфляцією: куди вкладають кошти українці

Після взятої паузи невеликі банки знову почали підвищувати дохідність вкладів приватних клієнтів. За останні два тижні ставки підвищили відразу шість фінустанов. На яких умовах зараз можна розмістити свої кошти у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

Споживчі ціни в Україні продовжують зростати. Щоправда, темпи інфляції знижуються: за квітень вона становила 0,7%, проти 1,5% у березні, у річному вимірі інфляція досягла вже 15,1%.

Станом на 13 травня середня ставка за 3-місячними вкладами, яку пропонують малі банки, становить 14,18% річних. За піврічними депозитами вони платять у середньому більше — 14,63% річних. Ненабагато відстає дохідність 9-місячних та річних вкладів — 14,25% та 14,59% річних відповідно.

При цьому, щоб зберегти купівельну спроможність (з огляду ще й на податки на відсотки), за річними вкладами ставки мають бути під 20% річних. Таких пропозицій банки не роблять. Якщо порахувати за вкладом на 10 тис. грн, то на строках до 6 місяців ринкові ставки не лише покривають інфляцію — вони відчутно вищі за необхідний мінімум, але інфляція все ж таки «з'їдає» частину доходу. Проте втрати мінімальні.

На строках 9 та 12 місяців поточні ставки вже не перекривають інфляцію: навіть за ставки 14,59% річних на рік вкладник втрачає майже 388 грн у реальному вираженні. Короткострокові депозити (до 6 місяців) зараз виглядають раціональнішими.

Якщо подивитися на рівень максимальних ставок, то найбільше платить за вкладами на 3 місяці банк Кліринговий Дім (17,3% річних). За піврічними депозитами — Альтбанк (17% річних). Цей же банк у лідерах за дохідністю вкладів на 9 місяців (16,5% річних). Максимум, який можна отримати за річними вкладами, — 16,25% річних — пропонують три банки: Агропросперіс, Крісталбанк, Юнекс Банк.

З таким рівнем ставок втрати за вкладами умовних 10 тис. грн на 3 та 6 місяців будуть майже символічними (мінус 25 грн та 74 грн відповідно), а на 9 та 12 місяців — відчутнішими (мінус 160 грн та 259 грн).

За квітень фізособи принесли до банків 35,55 млрд грн, а бізнес — 23,33 млрд. Проте висока інфляція та низькі депозитні ставки — цей мікс уже почав змінювати інвестиційні уподобання українців. За підрахунками фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у квітні валютні депозити населення у річному вимірі зросли на 10,5%, що є максимальним річним приростом із травня 2020 року, — до $10,4 млрд (максимум із липня 2015 року).

Водночас, за інформацією керівника аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександра Паращія, вклади у валютні ОВДП зросли на 35%.

Як банки змінювали ставки

Банк Український капітал зрізав 2 в.п. із дохідності гривневих вкладів на всі строки. Тепер найвищий заробіток банк пропонує за річними вкладами (15% річних), найменше платить за 3-місячними та піврічними вкладами (14,5% річних).

Шість невеликих банків ставки, навпаки, підвищували: два збільшили дохідність лише одного виду строкових вкладів у гривні — на три місяці.

Кредитвест Банк додав 0,25 в.п. до ставки гривневого вкладу на 3 місяці та сплачує за ним 16,25% річних, стільки ж тут можна заробити на вкладі у нацвалюті на 6 місяців.

Банк Агропросперіс додав до ставки гривневого вкладу на 3 місяці відразу 1,5 в.п. і платить тепер за ним 17% річних. Найнижча ставка в лінійці залишається за піврічними вкладами — 15,75% річних.

Альтбанк збільшив дохідність вкладу у гривні на 6 місяців на 1 в.п. — до 17% річних. 16% річних банк сплачує за річним депозитом.

Полтава-Банк підвищив ставку на гривневий депозит строком на 12 місяців на 1,5 в.п. — до 15,5% річних. Більше тут можна заробити лише за вкладом на пів року — 16% річних.

Грант підвищив дохідність річного вкладу у нацвалюті на 1 в.п. — до 12% річних.

Кристалбанк збільшив доходність майже всіх гривневих строкових вкладів, окрім вкладів на 9 місяців. До ставки за тримісячними депозитами банк додав 0,85 в.п., за піврічними — 0,75 в.п. Після змін ставки за цими двома строковими вкладами зрівнялися і склали 16,75% річних. 0,75 п.п. банк також додав до дохідності річних вкладів і сплачує за ними зараз 16,25% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.04.2025−12.05.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.04.2025−12.05.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.04.2025−12.05.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.