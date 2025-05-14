Дохідність депозитів не встигає за інфляцією: куди вкладають кошти українці

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 травня 2025, 14:33

Дохідність депозитів не встигає за інфляцією: куди вкладають кошти українці

Після взятої паузи невеликі банки знову почали підвищувати дохідність вкладів приватних клієнтів. За останні два тижні ставки підвищили відразу шість фінустанов. На яких умовах зараз можна розмістити свої кошти у банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Споживчі ціни в Україні продовжують зростати. Щоправда, темпи інфляції знижуються: за квітень вона становила 0,7%, проти 1,5% у березні, у річному вимірі інфляція досягла вже 15,1%.

Станом на 13 травня середня ставка за 3-місячними вкладами, яку пропонують малі банки, становить 14,18% річних. За піврічними депозитами вони платять у середньому більше — 14,63% річних. Ненабагато відстає дохідність 9-місячних та річних вкладів — 14,25% та 14,59% річних відповідно.

При цьому, щоб зберегти купівельну спроможність (з огляду ще й на податки на відсотки), за річними вкладами ставки мають бути під 20% річних. Таких пропозицій банки не роблять. Якщо порахувати за вкладом на 10 тис. грн, то на строках до 6 місяців ринкові ставки не лише покривають інфляцію — вони відчутно вищі за необхідний мінімум, але інфляція все ж таки «з'їдає» частину доходу. Проте втрати мінімальні.

На строках 9 та 12 місяців поточні ставки вже не перекривають інфляцію: навіть за ставки 14,59% річних на рік вкладник втрачає майже 388 грн у реальному вираженні. Короткострокові депозити (до 6 місяців) зараз виглядають раціональнішими.

Якщо подивитися на рівень максимальних ставок, то найбільше платить за вкладами на 3 місяці банк Кліринговий Дім (17,3% річних). За піврічними депозитами — Альтбанк (17% річних). Цей же банк у лідерах за дохідністю вкладів на 9 місяців (16,5% річних). Максимум, який можна отримати за річними вкладами, — 16,25% річних — пропонують три банки: Агропросперіс, Крісталбанк, Юнекс Банк.

З таким рівнем ставок втрати за вкладами умовних 10 тис. грн на 3 та 6 місяців будуть майже символічними (мінус 25 грн та 74 грн відповідно), а на 9 та 12 місяців — відчутнішими (мінус 160 грн та 259 грн).

За квітень фізособи принесли до банків 35,55 млрд грн, а бізнес — 23,33 млрд. Проте висока інфляція та низькі депозитні ставки — цей мікс уже почав змінювати інвестиційні уподобання українців. За підрахунками фінансового аналітика Андрія Шевчишина, у квітні валютні депозити населення у річному вимірі зросли на 10,5%, що є максимальним річним приростом із травня 2020 року, — до $10,4 млрд (максимум із липня 2015 року).

Водночас, за інформацією керівника аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександра Паращія, вклади у валютні ОВДП зросли на 35%.

Як банки змінювали ставки

Банк Український капітал зрізав 2 в.п. із дохідності гривневих вкладів на всі строки. Тепер найвищий заробіток банк пропонує за річними вкладами (15% річних), найменше платить за 3-місячними та піврічними вкладами (14,5% річних).

Шість невеликих банків ставки, навпаки, підвищували: два збільшили дохідність лише одного виду строкових вкладів у гривні — на три місяці.

Кредитвест Банк додав 0,25 в.п. до ставки гривневого вкладу на 3 місяці та сплачує за ним 16,25% річних, стільки ж тут можна заробити на вкладі у нацвалюті на 6 місяців.

Банк Агропросперіс додав до ставки гривневого вкладу на 3 місяці відразу 1,5 в.п. і платить тепер за ним 17% річних. Найнижча ставка в лінійці залишається за піврічними вкладами — 15,75% річних.

Альтбанк збільшив дохідність вкладу у гривні на 6 місяців на 1 в.п. — до 17% річних. 16% річних банк сплачує за річним депозитом.

Полтава-Банк підвищив ставку на гривневий депозит строком на 12 місяців на 1,5 в.п. — до 15,5% річних. Більше тут можна заробити лише за вкладом на пів року — 16% річних.

Грант підвищив дохідність річного вкладу у нацвалюті на 1 в.п. — до 12% річних.

Кристалбанк збільшив доходність майже всіх гривневих строкових вкладів, окрім вкладів на 9 місяців. До ставки за тримісячними депозитами банк додав 0,85 в.п., за піврічними — 0,75 в.п. Після змін ставки за цими двома строковими вкладами зрівнялися і склали 16,75% річних. 0,75 п.п. банк також додав до дохідності річних вкладів і сплачує за ними зараз 16,25% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперіс 16,25% - 16,00% - 15,75% - 17,00% 1,50% - -
Кристалбанк* 16,25% 0,75% 15,50% - 16,75% 0,75% 16,75% 0,85% 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 16,25% - - -
Бізбанк 16,20% - - - 16,10% - 16,00% - 5,00% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% 1,00% - - 5,00% -
Асвіо банк 15,75% - 16,00% - 16,25% - 16,50% - - -
Кредитвест Банк 15,75% - 15,75% - 16,25% - 16,25% 0,25% - -
Полтава-Банк 15,50% 1,50% 13,50% - 16,00% - - - 0,01% -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Український капітал* 15,00% 2,00% 14,75% 2,00% 14,50% 2,00% 14,50% 2,00% 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Грант 12,00% 1,00% 10,00% - 9,00% - - - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 12,00% - 12,00% - 15,50% - 14,00% - 0,25% -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Кліринговий Дім - - 13,90% - 15,65% - 17,30% - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.04.2025−12.05.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк, Кліринговий Дім.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 2,85% - 2,60% - 2,60% - 2,35% - - -
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Бізбанк 2,00% - - - 1,95% - 1,85% - - -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.04.2025−12.05.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 1,25% - - -
Кредитвест Банк 1,35% - 1,10% - 0,85% - 0,60% - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бізбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.04.2025−12.05.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Надія Кемуларія
Редактор Надія Кемуларія
Пише на теми: економіка, інвестиції, бізнес
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bosyak
bosyak
14 травня 2025, 15:30
#
«втрати за вкладами умовних 10 тис. грн на 3 та 6 місяців будуть майже символічними» — принесіть нам гроші на депозит, Ви втратите, а ми заробимо :)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами