Топ-3 невеликі банки із найвищими ставками за депозитами в доларі та євро

Невеликі банки знову взяли паузу у перегляді депозитних ставок для приватних клієнтів. За останні два тижні лише одна фінустанова відкорегувала дохідність гривневих вкладів. Чому це відбувається, куди ставки рухатимуться далі та хто з банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн пропонує найбільші заробітки для власників вкладів, розповідаємо у свіжому огляді від «Мінфіну».

Юнекс банк підвищив ставку депозитів на 9 місяців відразу на 1,1 в.п. — до 16,35% річних. Дохідність депозитів на 6 місяців зросла ще суттєвіше — на 1,25 в.п. — до 16,5% річних. Натомість заробітки на 3-місячних гривневих вкладах тут зменшилися на 0,25 в.п. — до 16,75% річних.

Чому банки знову заморозили депозитні ставки

Взята банками пауза у перегляді ставок є цілком зрозумілою. З огляду на ризики прискорення інфляції, що зросли, зокрема, через війну на Близькому Сході, НБУ зупинив пом'якшення монетарної політики.

«Поточний прогноз передбачає збереження облікової ставки на рівні 15% до ІІ кварталу 2027 року. У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий вжити додаткових заходів зі стримування інфляції, у тому числі підвищити облікову ставку. Належний рівень монетарних умов сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до мети у 5% на горизонті політики», — нагадав НБУ у свіжому Інфляційному звіті за квітень 2026 року.

Дохідність депозитних сертифікатів і ключова ставка — один із головних орієнтирів для фінансистів при визначенні власної депозитної політики. Нацбанк наразі тримає ці показники незмінними і вважає, що вони підтримують цікавість до гривневих інструментів. Тому на масове коригування депозитних ставок розраховувати не варто: банкіри можуть переписуватимуть дохідність депозитів, хіба що виходячи із власних поточних потреб у ліквідності.

Яку дохідність гривневих депозитів побачимо до кінця травня

Середні ставки за гривневими вкладами для фізичних осіб у травні залишаться в діапазоні 13−14,5% річних. При цьому максимальні ставки, з огляду на заохочувальні бонуси за відкриття вкладу, можуть сягнути позначки в 16% річних. Такий прогноз дав Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Зокрема, на думку експерта, середня дохідність ультракоротких депозитів строком на 3−6 місяців складе близько 13% річних. За вкладами на 6−9 місяців середня ставка буде до 14,5% річних, за депозитами на 9−12 місяців — близько 14% річних. Вклади строком на 1 рік можуть забезпечити середній дохід на рівні 14,5% річних.

Найкращі пропозиції невеликих банків за валютними вкладами

Валютні вклади в Україні дають скромну дохідність, і в перспективі підвищення ставок за ними очікувати не варто, навіть якщо ФРС і ЄЦБ почнуть посилювати монетарну політику, аби «прикрутити» інфляцію, українці дедалі активніше розміщують свої накопичення на вкладах в доларах та євро. Причина — погіршення інфляційних очікувань населення. Тому ми зібрали найкращі пропозиції для розміщення на строковому вкладі своїх доларів та євро.

Депозити у доларі

Найкращу дохідність за річними депозитами в доларі пропонує така трійка банків: Асвіо банк (2,55% річних), Бізбанк (2,5% річних) і Кредитвест Банк (2,1% річних).

Найбільше за депозитами на 9 місяців пропонують: Асвіо банк (2,35% річних), і 2% річних — у Кредитвест Банку та банку Український капітал.

Найвищі ставки за депозитами на 6 місяців наразі тримають: Бізбанк (2,45% річних), Асвіо банк (2,25% річних), 2% річних платять відразу два банки — Кредитвест Банк та Український капітал.

Найбільші заробітки на вкладах на 3 місяці можна отримати в таких баках: Асвіо банк (2% річних), Бізбанк (1,85% річних), 1,6% річних платять Кредитвест Банк та Кристалбанк.

Депозити в євро

Найкращі ставки за євродепозитами на 12 місяців у такої трійки банків: Український капітал (2% річних), Полікомбанк (1,8% річних), Асвіо банк (1,75% річних).

Найвищі ставки за депозитами на 9 місяців пропонують: Український капітал (1,75% річних), Полікомбанк (1,7% річних), Асвіо банк (1,6% річних).

Перша трійка, за розміром ставок на депозити строком на 6 місяців, така сама: Український капітал, Полікомбанк і Асвіо банк, які платять однаково — 1,5% річних.

3-місячні депозити в євро принесуть найбільше доходу в таких банках: Асвіо банк (2,25% річних), Бізбанк (1,15% річних), і 1% річних платять Український капітал і Кристалбанк.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.04.2026−11.05.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Максимальні ставки за євровкладами

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.