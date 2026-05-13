Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
13 травня 2026, 15:10

Топ-3 невеликі банки із найвищими ставками за депозитами в доларі та євро

Невеликі банки знову взяли паузу у перегляді депозитних ставок для приватних клієнтів. За останні два тижні лише одна фінустанова відкорегувала дохідність гривневих вкладів. Чому це відбувається, куди ставки рухатимуться далі та хто з банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн пропонує найбільші заробітки для власників вкладів, розповідаємо у свіжому огляді від «Мінфіну».

Депозитний огляд Де знайти депозит із бонусом?

Юнекс банк підвищив ставку депозитів на 9 місяців відразу на 1,1 в.п. — до 16,35% річних. Дохідність депозитів на 6 місяців зросла ще суттєвіше — на 1,25 в.п. — до 16,5% річних. Натомість заробітки на 3-місячних гривневих вкладах тут зменшилися на 0,25 в.п. — до 16,75% річних.

Чому банки знову заморозили депозитні ставки

Взята банками пауза у перегляді ставок є цілком зрозумілою. З огляду на ризики прискорення інфляції, що зросли, зокрема, через війну на Близькому Сході, НБУ зупинив пом'якшення монетарної політики.

«Поточний прогноз передбачає збереження облікової ставки на рівні 15% до ІІ кварталу 2027 року. У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий вжити додаткових заходів зі стримування інфляції, у тому числі підвищити облікову ставку. Належний рівень монетарних умов сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до мети у 5% на горизонті політики», — нагадав НБУ у свіжому Інфляційному звіті за квітень 2026 року.

Дохідність депозитних сертифікатів і ключова ставка — один із головних орієнтирів для фінансистів при визначенні власної депозитної політики. Нацбанк наразі тримає ці показники незмінними і вважає, що вони підтримують цікавість до гривневих інструментів. Тому на масове коригування депозитних ставок розраховувати не варто: банкіри можуть переписуватимуть дохідність депозитів, хіба що виходячи із власних поточних потреб у ліквідності.

Яку дохідність гривневих депозитів побачимо до кінця травня

Середні ставки за гривневими вкладами для фізичних осіб у травні залишаться в діапазоні 13−14,5% річних. При цьому максимальні ставки, з огляду на заохочувальні бонуси за відкриття вкладу, можуть сягнути позначки в 16% річних. Такий прогноз дав Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Зокрема, на думку експерта, середня дохідність ультракоротких депозитів строком на 3−6 місяців складе близько 13% річних. За вкладами на 6−9 місяців середня ставка буде до 14,5% річних, за депозитами на 9−12 місяців — близько 14% річних. Вклади строком на 1 рік можуть забезпечити середній дохід на рівні 14,5% річних.

Найкращі пропозиції невеликих банків за валютними вкладами

Валютні вклади в Україні дають скромну дохідність, і в перспективі підвищення ставок за ними очікувати не варто, навіть якщо ФРС і ЄЦБ почнуть посилювати монетарну політику, аби «прикрутити» інфляцію, українці дедалі активніше розміщують свої накопичення на вкладах в доларах та євро. Причина — погіршення інфляційних очікувань населення. Тому ми зібрали найкращі пропозиції для розміщення на строковому вкладі своїх доларів та євро.

Депозити у доларі

Найкращу дохідність за річними депозитами в доларі пропонує така трійка банків: Асвіо банк (2,55% річних), Бізбанк (2,5% річних) і Кредитвест Банк (2,1% річних).

Найбільше за депозитами на 9 місяців пропонують: Асвіо банк (2,35% річних), і 2% річних — у Кредитвест Банку та банку Український капітал.

Найвищі ставки за депозитами на 6 місяців наразі тримають: Бізбанк (2,45% річних), Асвіо банк (2,25% річних), 2% річних платять відразу два банки — Кредитвест Банк та Український капітал.

Найбільші заробітки на вкладах на 3 місяці можна отримати в таких баках: Асвіо банк (2% річних), Бізбанк (1,85% річних), 1,6% річних платять Кредитвест Банк та Кристалбанк.

Депозити в євро

Найкращі ставки за євродепозитами на 12 місяців у такої трійки банків: Український капітал (2% річних), Полікомбанк (1,8% річних), Асвіо банк (1,75% річних).

Найвищі ставки за депозитами на 9 місяців пропонують: Український капітал (1,75% річних), Полікомбанк (1,7% річних), Асвіо банк (1,6% річних).

Перша трійка, за розміром ставок на депозити строком на 6 місяців, така сама: Український капітал, Полікомбанк і Асвіо банк, які платять однаково — 1,5% річних.

3-місячні депозити в євро принесуть найбільше доходу в таких банках: Асвіо банк (2,25% річних), Бізбанк (1,15% річних), і 1% річних платять Український капітал і Кристалбанк.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 16,60% - 16,35% - 16,30% - 16,25% - - -
Бізбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,25% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,40% - 16,25% - 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 16,35% 1,10% 16,50% 1,25% 16,75% 0,25% - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 16,00% - 16,00% - 15,20% - 15,00% - 0,25% -
Агропросперіс 16,00% - 17,00% - 17,00% - 15,00% - - -
Український капітал* 16,00% - 14,75% - 15,75% - 13,50% - 3,00% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 16,75% - - - 5,00% -
Скай Банк 15,50% - 15,00% - 14,50% - 14,25% - 5,00% -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Кредитвест Банк 15,25% - 15,50% - 15,50% - 15,75% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 12,50% - 12,50% - - - 0,01% -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.04.2026−11.05.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяців Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Скай Банк 2,00% - 1,50% - 1,35% - 1,00% - 0,05%
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,60% - 1,60% - 1,30% - 0,75% - 0,01% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Індустріалбанк - - 0,35% - 0,25% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.04.2026−11.05.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бізбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Скай Банк 1,00% 0,50% 0,25% 0,25% 0,05%
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Індустріалбанк - - 0,20% - 0,20% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.04.2026−11.05.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
