Як банки маніпулюють з дохідністю вкладів: топ-5 варіантів із реальної практики юристів

Депозитні ставки в українських банках залишаються стабільними вже третій місяць поспіль. Водночас більшість опитаних «Мінфіном» банкірів стверджують, що зацікавлені у залученні гривневого ресурсу від приватних клієнтів на строкові вклади. Та, оскільки не можуть дозволити собі підвищувати дохідність вкладів, шукають інші можливості зацікавити потенційних вкладників. Інколи, щоправда, «креативи» фінансистів не зовсім чисті. «Мінфін» попросив юристів розповісти, як банки хитрують з депозитними пропозиціями і як правильно читати депозитний договір, щоб відразу розкрити підступ.

За останні два тижні лише одна фінустанова з депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн зробила невеличке коригування: Кристалбанк знизив на 0,25 в.п. — до 16,75% річних — ставку за вкладами в гривні на три місяці. Всі інші банки зберегли свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів без змін. Аналогічна ситуація спостерігається і у групі великих банків.

Фінансисти пояснюють таке затишшя тим, що дохідність вкладів досягла свого економічно обґрунтованого рівня, а тому про підвищення ставок у найближчій перспективі не йдеться. Водночас фінансисти зацікавлені у залученні грошей від населення. Та й самі фізособи восени знову активно понесли гроші до банків. Так, у вересні 2025 року вклади приватних клієнтів у гривні зросли на 19,2 млрд грн — до нового історичного рекорду 886,15 млрд грн. Річні темпи приросту були найбільшими за 11 місяців — плюс 15,7%.

Відтак, боротьба за грошовитих клієнтів між банками загострюється. Та, оскільки фінансисти не можуть собі дозволити заманювати їх підвищеними ставками, пропонують інші бонуси. «Мінфін» вже писав про те, як можна заробити більше на депозиті, коли дохідність вкладів не зростає. Але є й інша сторона: іноді банки маніпулюють інформацією щодо умов розміщення депозиту і створюють у клієнтів хибне уявлення про реальний заробіток на грошах розміщених на депозит. Про це розповімо окремо.

Як банки грають з дохідністю

Про основні маркетингові прийоми банків, які створюють у клієнта ілюзію більшої дохідності, «Мінфіну» розповів Максим Чередніченко, адвокат юридичної компанії «Максим Боярчуков та Партнери».

1. Нестандартні строки розміщення: депозит може подаватися як «тримісячний», але у договорі вказано 92 або 95 днів. Така різниця впливає на розрахунок ефективної ставки і ускладнює порівняння з іншими банками. З юридичного погляду, визначальним є саме строк у договорі — конкретні дати початку і завершення, або кількість днів.

Будь-які рекламні формулювання не мають юридичної сили, якщо вони не відображені у тексті договору.

«Мінфін» підрахував різницю між реальним і очікуваним в таких випадках заробітком. Отже, якщо в рекламній пропозиції йдеться про 17% річних за тримісячних вкладом, а реальний строк розміщення становить 95 днів, то реальна ставка на 90 днів при 17% річних на 95 днів — близько 16,95% річних.

Підсумок:

За ставкою 17% річних власник вкладу отримає 418,84 грн за 90 днів.

власник вкладу отримає за 90 днів. За ставкою 16,95% річних він отримає 418,08 грн за 90 днів.

Відмінність між цими двома варіантами невелика — 0,76 грн. Але ми взяли короткий вклад і відносно невелику суму. На довших строках і з більшими сумами розбіжність може бути відчутною.

2. Комісії при виведенні коштів: вплив супутніх продуктів. Поширена практика — поєднання депозиту з картковим рахунком.

Відсотки та тіло депозиту перераховуються на картку, за обслуговування якої можуть діяти комісії:

за зняття готівки (приблизно 1%);

за «нецільове» зарахування відсотків (до 0,5%);

за інші послуги, зокрема, SMS-інформування.

Таким чином, чистий прибуток залежить не лише від умов депозиту, а й від тарифів карткового рахунку, які банк має право змінювати в односторонньому порядку.

Рекомендація: перед підписанням депозитного договору ознайомитися з тарифами саме тієї картки, на яку здійснюватимуться виплати.

3. Капіталізація відсотків: юридичні ризики при достроковому розірванні

Капіталізація передбачає додавання відсотків до тіла депозиту. У маркетингу це подається, як спосіб отримати «відсотки на відсотки». Проте банки часто пропонують за такими вкладами нижчу базову ставку, а у разі дострокового розірвання, всі капіталізовані відсотки перераховуються за мінімальною ставкою — 0,01% або 0%.

У результаті вкладник може втратити дохід за весь період, навіть якщо кошти перебували на рахунку декілька місяців.

4. Автоматична пролонгація: продовження за новою ставкою

Більшість договорів передбачають автоматичне продовження вкладу, якщо клієнт не подасть заяву про повернення коштів. Однак пролонгація відбувається за ставкою, що діє в банку на дату продовження, і вона може бути суттєво нижчою від початкової.

Тому важливо перевірити пункт про автопролонгацію та можливість відмови від неї без штрафів у визначений період.

5. Додаткова перевірка джерел походження коштів перед видачею депозиту, протягом якої відсотки на вклад не нараховуються. Останнім часом юристи фіксують чимало випадків, коли банки взагалі певний час не платять відсотків клієнтам за користування їхніми грошима.

«Нашим адвокатам довелося приймати участь в такій цікавій справі. Клієнт розмістив досить велику суму за договором депозиту в банку. Договір був бездоганним. За кілька днів до закінчення строку дії договору, клієнт повідомив банк про намір зняти кошти з депозитного рахунку. На що отримав відповідь, що до його коштів виникли питання і відділ комплаєнса потребує інформації щодо джерел походження коштів, що розміщені на депозитному рахунку.

Клієнтом були надані податкові декларації, що підтверджували: головним джерелом походження коштів були доходи, задекларовані в результаті податкової амністії, і з них були сплачені податки. На це банк надав офіційну відповідь, що має можливість самостійно встановлювати свої внутрішні правила комплаєнса, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу. А сплата державного податку з легалізованої суми раніше незадекларованих доходів — не є індульгенцією для доходів, що не мають документального підтвердження їх походження.

Звичайно, банком був встановлений термін для надання підтвердження джерел доходів. На два місяці кошти на депозитному рахунку були заблоковані для клієнта. Але не для банку, він в цей час ними розпоряджався на власний розсуд без нарахування відсотків за депозитом", — розповів «Мінфіну» Володимир Гаркуша, керуючий партнер КАС Груп.

Максим Чередніченко радить при вивченні депозитного договору звертати увагу на такі моменти:

Строк : перевірте точні дати або кількість днів, а не лише «3 місяці».

: перевірте точні дати або кількість днів, а не лише «3 місяці». Ставка : переконайтесь, що зазначено саме річну ставку, а не «за період».

: переконайтесь, що зазначено саме річну ставку, а не «за період». Виплата відсотків : щомісячно, щоквартально, з капіталізацією чи після закінчення строку.

: щомісячно, щоквартально, з капіталізацією чи після закінчення строку. Повернення коштів : на який рахунок здійснюється виплата і чи є комісії.

: на який рахунок здійснюється виплата і чи є комісії. Податки : у 2025 році загальне оподаткування доходу з депозитів становить 23% (18% ПДФО + 5% військовий збір).

: у 2025 році загальне оподаткування доходу з депозитів становить 23% (18% ПДФО + 5% військовий збір). Автопролонгація : чи передбачено період для відмови без штрафу (5 днів — стандартна практика).

: чи передбачено період для відмови без штрафу (5 днів — стандартна практика). Реальна ставка після податків і комісій. При рекламній ставці 15% річних вкладник фактично отримує близько 10,4% чистими після вирахування податків (23%) і стандартних комісій (≈1,5%).

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.10.2025−10.11.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Програма БОНУС до депозитів Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Кредитвест Банк, O.Bank. Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.10.2025−10.11.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 28.10.2025−10.11.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів