Малі банки платять найбільше за короткими депозитами: скільки на них заробляють приватні клієнти

10 липня НБУ опублікує свій коментар щодо інфляції, а вже за два тижні після цього регулятор знову прийматиме рішення щодо рівня облікової ставки, що вплине і на депозитну політику банків. Яку дохідність зараз пропонують зараз своїм приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Більшість невеликих банків за останні два тижні не змінювали свої пропозиції для вкладів фізосіб, що цілком зрозуміло: фінансисти очікують на свіжі орієнтири регулятора. Завтра, 10 липня, Держстат опублікує дані за споживчими цінами за червень, після чого Національний банк дасть своє бачення ситуації.

Нагадаємо, за даними Держстату та Національного банку України, лише у травні 2025 року рівень інфляції сягнув 15,9% у річному вимірі — це найвищий показник від квітня 2023 року.

«Інфляція навесні очікувано зростала, однак, за оцінками НБУ, у травні вже сягнула цьогорічного максимуму. Надалі очікується її сповільнення за широким спектром товарів і послуг», — так прокоментував тоді цю статистику Національний банк.

Отже, малі банки не поспішають корегувати ставки за гривневими вкладами. Порівнюючи з червнем, ставки за тримісячними та піврічними вкладами за перший тиждень липня зросли лише на 0,1 в.п. Дохідність 9-місячних вкладів — на 0,07 в.п., а річних — на стільки ж скоротилась.

Водночас малі банки традиційно тримають вищі депозитні ставки, оскільки, на відміну від своїх колег більшого калібру, не мають такого великого запасу ліквідності.

Найбільше в середньому невеликі банки зараз пропонують за вкладами на 9 місяців (14,2% річних), що на 0,15 в.п. більше, ніж в середньому за такими депозитами пропонують великі банки. Найбільший розрив у середніх ставках між малими та великими банками зберігається за дохідністю тримісячних вкладів: малі банки платять в середньому 13,45% річних, що на 0,64 в.п. більше, ніж великі колеги.

На 0,58 в.п. більше можна отримати в малих банках за вкладами на 6 місяців. В середньому вони пропонують 14,08% річних, що на 0,58 в.п. більше, ніж великі фінустанови. На 0,62 в.п. більше — на рівні 14,59% річних — малі банки платять за річними вкладами.

Як банки змінювали ставки

Агропросперіс знизив ставку за гривневими вкладами на 3 місяці відразу на 1,5 в.п. — до 15,5% річних. Тепер заробітки на 3-місячних вкладах тут найменші серед пропозицій для гривневих заощаджень. Найбільше зараз банк платить за вкладами на рік — 16,25% річних.

Полтава-Банк на 1 в.п. зменшив дохідність вкладів в нацвалюті на пів року, на 1,5 в.п. — на рік. Втім, найвища ставка все ж таки залишається тут за піврічними вкладами — 15% річних. Трохи менше — 14% річних — банк платить за річними вкладами.

Юнекс банк додав 0,75 в.п. до дохідності вкладів на 3 місяці і тепер платить за ними 17% річних.

Кредитвест Банк додав 0,5 в.п. до ставок гривневих депозитів на рік, та 1 в.п. — до ставок на інші строки. Найвищі ставки банк пропонує за вкладами на 3 та 6 місяців — 17,25% річних. Найменші — за річними (16,25% річних).

Банк також порізав дохідність вкладів у ВКВ. У доларі та євро найбільша ставка після змін — на річні вклади (2,1% та 1,1% річних відповідно).

Хто платить більше

Найвищі ставки малі банки пропонують за короткими депозитами.

17,25% річних за тримісячними вкладами можна отримати у Кредитвест Банку, 17% річних платить Юнекс, 16,75% річних — Кристалбанк.

17,25% річних за депозитами на 6 місяців пропонує Кредитвест Банк, 17% річних — Альтбанк, 16,75% річних платять Асвіо та Кристалбанк.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.06.2025−07.07.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.06.2025−07.07.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 24.06.2025−07.07.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.