ZEN MasterCard: вигідне зняття готівки за кордоном

Картка від ZEN.COM відкриває безліч можливостей перед своїми користувачами. Одна з них — безоплатне зняття готівкових коштів в інших країнах. Далі розповімо, чому користуватися ZEN MasterCard вигідно та як із її допомогою знімати готівку.

Для чого потрібна ZEN MasterCard

Класична пластикова картка від ZEN.COM стане в нагоді для розрахунків у фізичних магазинах, а також зняття грошей у банкоматі. Її можна замовити у фірмовому мобільному застосунку сервісу: спочатку завантажте його на смартфон, а після цього зареєструйтеся. В результаті, ви отримаєте персональний багатовалютний рахунок.

Користуватися карткою просто:

за зняття готівки комісія не стягується, якщо дотримуватися передбачених вашим тарифом лімітів;

для операцій з усіма валютами використовується єдина картка.

В рамках одного рахунку ви отримуєте доступ до операцій у 29+ світових валютах (євро, фунтах, доларах, злотих тощо), в тому числі для зняття готівкових коштів. Для цього знадобиться лише одна ZEN MasterCard із єдиним PIN-кодом. Детальніше про вартість тарифних планів та обмеження, які вони передбачають, — на zen.com.

Чим ZEN MasterCard вирізняється серед інших карток

Знімати готівку з картки можна безоплатно, проте, в лімітах тарифу. Вони стосуються картки, а не рахунку. Протягом доби користувач має можливість зняти до 5 000 євро (якщо обмеження банкомата не передбачають додаткові умови).

За потреби декількох фізичних карток — замовте їх через застосунок. Нову ZEN MasterCard виготовлять та доставлять за зазначеною адресою протягом 5−7 робочих днів. Доставка можлива до всіх країн Єдиної економічної зони.

Як ZEN MasterCard захищена від посягань третіх осіб

Кожна фізична картка ZEN MasterCard випускається з урахуванням сертифіката Digital First. За його умовами, жодні персональні дані власника та безпосередньо її реквізити не наносяться на поверхню. Вони доступні тільки у мобільному застосунку. Отже, ніхто сторонній не зможе скористатися карткою.

Як покласти гроші на ZEN MasterCard

Щоб поповнити картку, потрібно:

внести готівку в терміналі Planet Cash (на території Польщі їх 1000+);

внести кошти в сервісі Paysafecash;

перерахувати кошти з іншої картки MasterCard або VISA;

скористатися віртуальним гаманцем Apple Pay чи Google Pay;

переказати кошти з місцевих чи закордонних банківських рахунків;

перерахувати гроші з валютної картки іншого українського банку.

Для зарахування коштів на рахунок знадобиться декілька секунд — і відразу після цього вони готові до використання. І це з усіма 29+ валютами, що доступні в межах одного рахунку. ZEN MasterCard практична у подорожах. За зняття додаткові комісії не стягуються. Більше інформації шукайте на zen.com.