Як сплатити за товар у Китай

Економіка України підлаштовується до умов великої війни. Поступово зростають зарплати та обсяги торгівлі. Підприємці завозять з-за кордону різноманітні товари. Водночас, бізнес стикається з проблемами, пов’язаними з їх оплатою та транскордонними переказами коштів. «Мінфін» розібрався, як сьогодні можна переказувати юані в Китай, звідки імпортується чимало продукції, наскільки це складно та як можна спростити цю процедуру.

Попри труднощі військового часу, Китай залишається ключовим торговельним партнером України. За обсягом експорту з нашої держави, ця країна посідає третю сходинку, поступаючись Польщі та Румунії, значення яких суттєво зросло через блокування морських торговельних шляхів.

Якщо ж говорити про імпорт, тобто ввезення товарів до України, то тут серед торговельних партнерів Китай на впевненому першому місці. На КНР припадає понад 15% такої торгівлі, і він суттєво випереджає Польщу, яка знаходиться на другій позиції.

Китай — світова фабрика, і щорічно країна експортує товарів на понад $3,6 трлн. Переважно, це електроніка, автомобілі, меблі, побутові товари, ігри, посуд, спортивний інвентар тощо. Потреби України не відрізняються від більшості країн, і до нас завозяться ті ж самі товари.

Китайські продавці часто просять оплатити товари саме в юанях — своїй національній валюті. Часто можна побачити її позначення як CNY чи RMB. Тут не варто плутатись, обидва варіанти означають теж саме, просто перший варіант — національне, а другий — міжнародне позначення. Щось на кшталт того, якби ми позначали гривню, — ГРН та UAH.

Проблеми переказів у Китай

В українців, які прагнуть оплатити товари у Китаї, виникає з цим низка проблем.

Найпопулярніший спосіб переказів коштів із українських банківських карток за кордон — P2P-перекази. Вони мають низку обмежень, зокрема, на місяць можна переказати суму не більше еквівалента 100 тис. грн. Однак, у випадку з Китаєм, ключова проблема в тому, що українські банки без проблем здійснюють перекази на картки Visa та MasterCard, а ось надіслати кошти на картки китайської системи UnionPay, зазвичай, не можуть.

Є можливість переказувати кошти у Китай через міжнародні платіжні системи, які доступні українцям, наприклад, Wise чи Revolut. Однак, і тут варто чекати на додаткові труднощі. Розберемо їх детальніше.

Wise підтримує перекази в юанях на місцеві картки UnionPay, а також платіжні системи Alipay та Weixin. Для переказу на картки існує обмеження — не більше 18 тис. юаней за один переказ. Для платіжних систем стеля становить максимум 50 тис. CNY на одного отримувача на рік.

Окрім жорстких лімітів, труднощі можуть виникнути і з відкриттям рахунку Wise. Річ у тім, що для клієнтів Wise, які перебувають в Україні, компанія суттєво обмежила функціонал, зокрема, не можна замовити картку, отримувати платежі за реквізитами тощо. Для того, щоб мати таку можливість, українці часто користуються сервісами VPN, аби платіжна система думала, що вони перебувають в іншій країні, та вводять неправдиве місце проживання. Однак, експерти не радять так робити — платіжний сервіс може запросити підтвердження місця проживання, а у разі чого — навіть заблокувати рахунок.

Крім цього, поповнити такі сервіси, як Wise чи Revolut, можна з карток українських банків лише в межах лімітів у 100 тис. грн на місяць. Тому, якщо потрібно переказати до Китаю більшу суму в юанях, вони не допоможуть.

Як переказувати юані легко та швидко

Прості перекази юаню до Китаю забезпечує сервіс 1654.exchange. Через нього є можливість переказати CNY на місцеві картки UnionPay, а також китайські платіжні системи WeChat та Alipay. У КНР є популярною оплата за QR-кодом, тому якщо контрагент надав саме його — такий переказ у компанії теж можуть забезпечити.

«Найчастіше клієнти просять здійснити переказ саме на UnionPay або на банківські рахунки компаній. Потім, за популярністю, йде Alipay — дуже зручний сервіс для розрахунку з постачальниками та китайськими магазинами. WeChat здебільшого використовують для дрібних платежів фізособам за невеликі партії товару», — кажуть в 1654.exchange.

Як відбувається переказ

Для того, щоб здійснити переказ в юанях, клієнт надає реквізити отримувача. Це може бути рахунок компанії в КНР, чи рахунок фізособи, інвойс або дані аккаунту WeChat чи Alipay.

Потім клієнт надає кошти компанії 1654.exchange, а та, зі свого боку, поповнює рахунок у Китаї. Це поповнення відбувається з китайських рахунків сервісу, а тому такі операції не блокуються регуляторами та можуть проводитися без лімітів.

Вся операція та надання клієнту підтвердження платежу займає щонайбільше 24 години, хоча, зазвичай, відбувається значно швидше.

Яка валюта потрібна для переказу

Якщо контрагенту у Китаї потрібно переказати юань, це не означає, що в Україні клієнт повинен мати саме цю валюту.

Є декілька варіантів, як клієнт може передати кошти для переказу в Китай:

Розрахуватися готівкою в одному з офісів 1654.exchange, які є у всіх обласних центрах України. В цьому випадку, клієнт може скористатися доларами чи гривнею. Провести безготівковий гривневий переказ на рахунок фізособи чи ФОП. Переказати криптовалюту. Зазвичай, для таких платежів використовують USDT.

Скільки коштує переказ

Як пояснюють у 1654.exchange, оплата переказів виконується без додаткових та прихованих комісій. Заробіток компанії — це різниця курсу купівлі та продажу юаня для цих операцій. Фактично, так само, як і в традиційних обмінниках валют.

Перевірити актуальні курси юаня чи інших валют завжди можна у Telegram-каналі обмінника. Після цього курс можна порівняти з актуальним для інших сервісів, щоб переконатися, що він дійсно вигідний.