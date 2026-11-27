Із світових варто відзначити чинник вихідного дня у США в четвер, 26 листопада, — Дня подяки, а потім Чорної п’ятниці, що настала за ним, та майбутнього Кіберпонеділка 30 листопада. Нагадаю, що якщо раніше Чорна п’ятниця охоплювала як офлайн-магазини, так і онлайн-майданчики, а Кіберпонеділок (Cyber Monday) спочатку створювався для онлайн-покупок та електроніки, то зараз практично всі ці дні стали форматом масованих розпродажів у всіх сегментах споживчого ринку США.

За прогнозом аналітиків Salesforce, обсяг лише онлайн-продажів у США за тиждень розпродажів із 24 до 30 листопада сягне $84 млрд, а у світі — рекордних $357 млрд. Обидва показники на 6% перевищать торішні. І логічно, що такі значні обсяги торговельних операцій суттєво впливають на весь світовий бізнес-клімат.

Крім того, сам День подяки є неробочим днем у США, і всі розрахунки за доларом цього четверга проходили в Україні та в усьому світі на непопулярних у нашій країні серед клієнтів умовах постачання валюти ТОМ. А ось Чорна п’ятниця та Кіберпонеділок, що настали за ним, зазвичай характеризуються сплеском торговельної активності у США та активізацією ритейлерів на всіх ринках, зокрема й на європейському. Ця закономірність збереглася і цього року. Тому волатильність пари євро/долар у четвер дещо знизилася, і світовий валютний ринок 26 листопада перебував у «напівдрімоті», що, втім, швидко закінчилося.

Графік пари євро/долар

Із суто українських чинників варто відзначити високу активність клієнтів на міжбанку в період із понеділка до середи, а потім відносне затишшя на торгах у четвер-п'ятницю. У першій половині тижня бізнес поспішав закрити свої основні валютні угоди перед уже близьким завершенням місяця, оскільки не хотів залишати ці операції ані на четвер, ані на п’ятницю.

Річ у тім, що розрахунки за доларом у четвер за схемою ТОМ узагалі особливо нікого не приваблювали, а в п’ятницю — перед вихідними — клієнти також особливо не поспішали, але й на останній день місяця (у нашому випадку 30 листопада, понеділок) великих операцій зазвичай уже теж ніхто не залишає.

І тому саме початок тижня став найактивнішим періодом нашого міжбанку з подальшим деяким зниженням активності. У підсумку статистика щоденних торгів за системою Блумберг цього тижня перебувала в межах від мінімуму в $308 млн (четвер, 26 листопада, — вихідний у США, День подяки) до максимуму в $359,5 млн (понеділок, 24 листопада).

Нацбанк продовжив свою практику щоденної присутності на міжбанку з інтервенціями з продажу долара з метою підтримки гривні, і це йому вдалося на тверду «четвірку» за п’ятибальною системою. Саме присутність на ринку НБУ як головного продавця долара забезпечила гривні необхідну відносну стабільність, а періодично — навіть ситуативне зміцнення своїх позицій щодо долара.

У підсумку за період із 23 до 27 листопада курс продажу долара на українському міжбанку не сильно, але все ж зріс на 6,5 копійки, якщо порівнювати лише початкові котирування початку та кінця тижня: з ранкових котирувань понеділка 44,94/44,97 до 45,00/45,03 гривні до вечора п’ятниці, а безготівковий євро при цьому під час продажу просів на 14 копійок — із 49,43/49,45 до 49,298/49,31 гривні.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу євро (міжбанк)

На готівковому ринку особливих революцій не було, і гри «на підвищення» або умисного «розгойдування» котирувань ніхто з банків чи великих мереж обмінників фінкомпаній не проводив.

Графік курсу долара (готівковий ринок)

Графік курсу євро (готівковий ринок)

У результаті ввечері в п’ятницю, 27 листопада, готівковий долар в обмінниках продавали по 45,35−45,65 гривні, а євро — по 50−50,4 грн.

Щоправда, зберігається негативна тенденція щодо обсягів валюти, яку громадяни купують собі на картки та в обмінниках. Населення продовжує купувати валюти більше, ніж здає. І це свідчить про те, що девальваційні настрої серед громадян поки що зберігаються на досить високому рівні.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Але загалом, попри постійні відключення світла, обстріли росією цивільної інфраструктури та перебої в роботі транспорту, що, безсумнівно, позначалося на поведінці та настроях клієнтів, тиждень для гривні на валютному ринку минув досить позитивно, хоча й зі збереженням тиску на курс національної валюти.

З огляду на дуже хитку, але все ж стабільність на міжбанку, цими вихідними власники обмінників не гратимуть ані «на підвищення», ані «на зниження». А віддадуть перевагу відпрацювати обидва вихідні у форматі «з обороту» зі спредом за доларом у межах 20−25 копійок, а за євро — у межах 20−40 копійок.

І лише у великих торговельних точках, де громадянам на розпродажах «чорної п’ятниці» можуть знадобитися великі суми, власники обмінників вирішать підзаробити, занижуючи курс приймання долара та євро на 20−40 копійок порівняно із середньоринковими для свого регіону, але залишаючи при цьому курс продажу валюти на високому рівні. Тобто в цих точках спред між купівлею/продажем долара та євро може сягати 1 гривні.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 28−29 листопада

Курс готівкового долара цими вихідними більшість обмінників виставить у межах коридору: приймання — від 44,75 до 45,20 гривні, продаж — від 45,25 до 45,70 гривні.

А курс готівкового євро цієї суботи та неділі перебуватиме в діапазоні котирувань: приймання — від 49,30 до 49,75, продаж — від 49,80 до 50,40 гривні.

Частина обмінників може скоригувати мої прогнозні цифри ще на «плюс-мінус» 5−15 копійок за доларом і за євро залежно від своїх індивідуальних завдань.