Зліт курсу долара та євро: до яких меж може подорожчати валюта

Минулий тиждень пройшов невдало для гривні, яка девальвувала як на міжбанку, так і на готівковому ринку практично до рівнів майже 40 гривень (міжбанк) та понад 40 гривень (готівковий). І це з самого початку негативно впливатиме на настрої всіх гравців валютного ринку України найближчими днями. Які події визначать роботу валютообмінного ринку і те, яким буде курс 22−26 квітня, — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

З огляду на те, що НБУ зараз є, по суті, головним маркетмейкером на міжбанку і опосередковано суттєво впливає на готівковий ринок, саме дії Нацбанку на торгах (тактика з виходів на ринок, оперативність проведення інтервенцій з продажу дефіцитного долара та цінники його продажу) будуть головними сигналами для всіх сегментів валютного ринку цього тижня.

Поведінка Нацбанку та цінники його продажу долара під час проведення інтервенцій у період із 15 до 19 квітня показали ринку, що НБУ був «не особливо проти» певної девальвації гривні на період основних розрахунків кампаній з бюджетом за податками та митними зборами, частково прив'язаними до офіційного курсу. Тобто Нацбанк дещо підіграв як експортерам, які змогли у цей момент продати свою валюту дорожче, так і фіскалам із митниками, які могли отримати більше гривні до бюджету за рахунок зростання офіційного курсу.

Але подібне зростання котирувань міжбанку, офіційного курсу та курсу обмінників має суттєвий негатив. Зростання курсу негайно буде закладено до цінників бізнесу на товари та послуги (особливо, зав'язані на імпорті), що вдарить по показниках інфляції, зниженням якої до рекордно низьких 3,2% так пишається Нацбанк.

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Для кого це створить проблеми

Активне тестування готівковим ринком рівнів продажу долара понад психологічний поріг у 40 гривень також не несе в собі позитиву для банківських вкладників у гривневі інструменти. А на рахунках у населення та ФОПів у банках понад 1,2 трлн гривень, третина з яких у валюті, але дві третини — у гривні, частина якої лежить на поточних рахунках. Тобто це «гарячі» гроші, небезпечні для готівкового курсу гривні.

Не тішить зростання курсу міжбанку й ті українські великі та середні бізнеси, які мають ще довоєнні валютні кредити, але не можуть їх гасити через чинні заборони Нацбанку. Тобто їхній комерційний зовнішній борг у гривневому еквіваленті при девальвації у них зростає, а суттєво скорочувати його в умовах заборон регулятора їм не дають навіть за наявності у них на це власних гривневих ресурсів.

Звідси виникає й різного роду «схематоз» із незаведення до України частини валютного виторгу, який осідає за кордоном на «прокладках» для подальшого обслуговування зовнішніх боргів компаній, замість того, щоб заходити до країни на валютний ринок та підтримувати економіку.

У результаті, сьогоднішня ситуація з певною девальвацією гривні останніх днів до рівня близько 40 гривень за долар і вище є для Нацбанку і всього ринку досить «слизькою».

З одного боку, до бюджету закладено середній курс долара 40,7 гривень, і навіть теперішній рівень офіційного курсу значно нижчий від цього порога.

З іншого боку, велика кількість зовнішніх та внутрішніх викликів для українських фінансів зараз вимагають від НБУ, уряду та Мінфіну ще злагодженіших дій, що відбувається не завжди.

Чого очікує ринок від регулятора

І головне зараз для всіх учасників ринку — це розуміння, до яких меж НБУ готовий наразі знецінювати гривню, і наскільки він зараз готовий «боротися» за стабільність валютного ринку, з урахуванням «підвішеної» американської військової та фінансової допомоги, проблем бюджету з фінансуванням «дір» за соціалкою та військовими витратами, а також загальних диспропорцій усієї української економіки в умовах війни.

Це й можлива реструктуризація зовнішніх боргів, і зростаюче негативне сальдо зовнішньої торгівлі, й зростання співвідношення зовнішнього боргу до ВВП України, і втрата виробничих та енергогенеруючих потужностей країни через обстріл рашистами тощо.

На цьому фоні ключовим меседжем для всіх учасників українського валютного та фінансового ринку цього тижня буде пресконференція посадовців Нацбанку та рішення регулятора щодо облікової ставки, яка відбудеться 25 квітня о 14:00 за київським часом.

Важливе не тільки саме рішення щодо облікової ставки (мій прогноз: на фоні рекордно низької офіційної інфляції в 3,2%, її знизять з чинних зараз 14,5% річних на 0,5−1% річних, тобто до 13,5%-14%). Але й весь комплекс заходів щодо стабілізації грошово-кредитної політики регулятора на найближчий час: від ставок за депсертифікатами до можливо вже необхідного підвищення нормативу резервування банками коштів на коррахунках у НБУ з дозволом закривати ці збільшені нормативи придбанням нових бенчмарк-ОВДП.

Окрім самої облікової ставки, дуже важливо, які меседжі учасникам ринку озвучать посадовці Нацбанку щодо грошово-кредитного та валютного ринку. Насамперед, щодо бачення Нацбанком подальшого курсового тренду за нацвалютою.

І хоча НБУ традиційно не дає прогнозів щодо курсу гривні, для розуміння і планомірнішої роботи всієї економіки України було б корисно, щоб Нацбанк озвучив свою дорожню мапу дій як щодо валютних обмежень, так і ще раз підтвердив, що буде постійно присутнім на валютному ринку з необхідними обсягами інтервенцій для згладжування курсових коливань та підтримки гривні.

Тому цей тиждень, активність та професійність дій Нацбанку на торгах при продажі валюти, цінники та обсяги інтервенцій у поєднанні з рішеннями Правління НБУ щодо облікової ставки — матимуть вирішальне значення для поведінки всього валютного ринку на найближчі місяць-два.

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Які зовнішні чинники вплинуть на курс

З міжнародних подій ключовими для нашого валютного ринку будуть новини зі США за перспективами вже тепер реального надходження американської допомоги, що поки що «зависла», графіків, обсягів і термінів її отримання. Адже, незважаючи на успішне проходження 20 квітня голосування Конгресу США, ще буде голосування у вівторок 23 квітня в Сенаті і потім — підписання Президентом Джо Байденом. Тобто лише після цього будуть конкретні терміни отримання не лише військового блоку даної допомоги, а й графік надходжень фінансової допомоги до українського бюджету.

А також принциповою буде реакція наших інших західних партнерів та міжнародних фінансових організацій на те, що відбувається, і реакція на це наших кредиторів на переговорах щодо реструктуризації зовнішнього боргу. У будь-якому випадку, позитивні зрушення щодо надання американської допомоги Україні — важлива підмога для гривні на найближчі місяць-два.

Поки що Європа та інші партнери активно намагаються «закрити» фінансові проломи з фінансування «дір» українського бюджету в умовах пробуксування отримання коштів від США. І це їм вдається, що й дозволило наростити ЗВР України до $43,8 млрд станом на 1 квітня цього року.

Динаміка міжнародних резервів

Тобто НБУ має певний запас міцності для підтримки стабільності гривні. Але для всіх учасників ринку для стратегічного планування ситуації у фінансах України, у тому числі й курсових перспектив, важливі результати рішень американського політикуму щодо допомоги, а також результати переговорів щодо можливої реструктуризації зовнішніх боргів країни.

Крім цього, Мінфін досить успішно поки що розміщує свої папери на аукціонах, що частково «допомагає» не лише латати «дірки» бюджету, а й підстраховує гривню. Наприклад, 16 квітня посадовці продали ОВДП на суму майже 6,9 млрд гривень на терміни від 378 до 1 176 днів із дохідністю від 16,09% до 18,3% річних.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Відносно успішне розміщення облігацій Мінфіном на внутрішньому ринку у поєднанні з відкачуванням зайвої гривневої ліквідності через механізм депозитних сертифікатів та високим рівнем ЗВР дозволяють зараз Нацбанку досить впевнено почуватися на валютному ринку, маючи певний запас міцності.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

І зараз головне, щоб регулятор оперативно «гасив» перекоси, що виникають на всіх сегментах валютного та грошово-кредитного ринків України.

Прогноз курсу долара та євро на 22−26 квітня

НБУ буде змушений виходити на ринок із інтервенціями з продажу долара для підтримки гривні практично щодня, щоб «збити» негатив девальвації гривні минулого тижня. За моїми прогнозами, за 22−26 квітня Нацбанк витратить на це близько $410 млн — $630 млн. Щоденні обсяги торгів у системі Блумберг перевищуватимуть рівні від $140 млн до $280 млн.

Котирування міжбанку:

Долар. За моїм прогнозом, у період із 22 до 26 квітня котирування американської валюти на міжбанку перебуватимуть у межах від 39,65 до 40,20 гривень.

Євро. Пара євро/долар, за моїми розрахунками, цього тижня перебуватиме в межах коридору від 1,058 до 1,074 долара за євро з періодичним збільшенням волатильності під час оголошення економічних новин Євросоюзу та США.

Крім цього, на поведінку всіх фінансових ринків впливатиме фактор ситуації у війні росії проти України та продовження/непродовження ескалації напруженості між Ізраїлем та Іраном на фоні ракетних ударів ізраїльтян по іранських об'єктах наприкінці минулого тижня. Війна в обох регіонах загрожує для світових ринків суттєвими проблемами та викликами, які виходять далеко за межі лише економіки. За моїм прогнозом, курс євро на українському міжбанку цього тижня перебуватиме в межах від 41,94 до 43,18 гривень.

Готівковий ринок:

Основна частина обмінників працюватиме зі спредом у межах 20−35 копійок за доларом та 20−45 копійок за євро. Через значні коливання українського міжбанку за доларом та євро, а також стрибків пари євро/долар на зовнішніх ринках — у всі дні цього тижня спостерігатиметься широка різниця цінників і за готівковим доларом, і за євро.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме у межах широкого коридору купівлі та продажу від 39,20 до 40,70 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 39,35 до 40,65 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євровалюти при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 41,90 до 43,60 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 42,20 до 43,45 грн.

Істотна волатильність як українського міжбанку, так і готівкового ринку буде основною відмінною особливістю цього тижня.

А поведінка НБУ під час проведення поточних інтервенцій, рішення Нацбанку щодо облікової ставки та грошово-кредитної політики, а також коментарі посадовців до них — накладуть відбиток на поведінку всього валютного ринку України, щонайменше, на найближчі місяць-два.