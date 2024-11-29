Валютний ринок не шукає легких шляхів: як на курс долара та євро вплинула «чорна п'ятниця»

Цей тиждень на валютному ринку України минув дуже цікаво, попри відносне формальне затишшя на західних ринках у період святкування 28 листопада у США Дня Подяки (четвер) та практично напівробочої-напівсвяткової «чорної п'ятниці» 29 листопада. Мирні США та Європа були цілком поглинуті сезонними розпродажами товарів, що дещо знизило волатильність пари євро/долар у цей період.

Графік пари євро/долар за тиждень

При цьому наприкінці минулого — на початку цього тижня євро відвоював у долара частину втрачених раніше позицій, і потім уже фактично «пробовтався» до кінця тижня у вузькому коридорі коливань від 1,043 до 1,057 долара за євро.

Але український валютний ринок не шукає «легкі шляхи». Наші громадяни теж досить активно скуповувалися товарами, що формально подешевшали, у форматі «чорної п'ятниці», що, ще й з додаванням чинника війни та щоденних обстрілів росією критичної енергетичної інфраструктури нашої країни, і постійними перебоями з електрикою, весь час вносило свої корективи в поведінку нашого міжбанку.

Цими днями люди активізували свої покупки гаджетів, електроніки, побутової техніки та продуктів харчування. І не тільки у вітчизняних торгових точках, а й на закордонних інтернет-маркетплейсах, розраховуючись валютою, що купується на свої українські картки. У результаті банкам на міжбанку доводилося відкуповувати валюту, що продається населенню, на власну валютну позицію, щоб виконувати нормативи Нацбанку. І це формувало додатковий попит на валюту на торгах та «тиснуло» на курс.

У поєднанні із уже звичними активними покупками валюти на міжбанку держкомпаніями під потреби ЗСУ, а також постачальниками палива, енергоресурсів та іншого імпорту — це додавало як роботи Нацбанку, так і збільшувало статистику торгів. НБУ був змушений закривати дефіцит долара на ринку, проводячи досить часті інтервенції. Дешево він цього робити не хотів, та й попит на валюту сам провокував зростання котирувань. До цього додавався чинник закінчення місяця, коли бізнесу треба було закривати свої операції за розрахунками із контрагентами як у гривні, так і у валюті.

У результаті за період із 25 до 29 листопада долар на міжбанку подорожчав на 22 копійки — зі стартових рівнів понеділка 41,38/41,40 до 41,60/41,62 гривень. А ось котирування продажу безготівкового євро з поправкою на поведінку пари євро/долар на міжнародних майданчиках та зростання курсу долара щодо гривні в Україні за цей же період зросли значно більше — відразу майже на 64 копійки — з 43,25/43,27 до 43,9046/43,9091 грн.

Міжбанк (долар) за тиждень

Міжбанк (євро) за тиждень

Як реагував готівковий ринок

На готівковому ринку всі робочі дні цього тижня «боролися» дві протилежні тенденції.

З одного боку, громадянам потрібна була гривня для покупок товарів на розпродажах і вони часто здавали свої валютні «заначки». Це дозволяло обмінникам у найжвавіших торгових центрах дещо занижувати курс прийому валюти у людей.

Але, з іншого боку, поведінка долара та євро на міжбанку, де спостерігалося певне зростання курсу, вносило свої корективи у курсоутворення в обмінниках фінкомпаній та в касах банків. Тобто продавати готівкову валюту за «дешевим» курсом на тлі зростання котирувань міжбанку фінансисти не поспішали, а ось скористатися підвищеною потребою населення у гривні для оплати товарів на розпродажах — власники обмінників були готові.

І в результаті в особливо жвавих торгових центрах котирування прийому були дещо занижені, а ось курс продажу валюти залишався на середньоринковому рівні, та ще й з поправкою на курс міжбанку, що зростає. Тобто спред між купівлею та продажем валюти фактично розширився.

З огляду на те, що цими вихідними сезон розпродажів досягне свого апогею, власники обмінників не проґавлять такий унікальний шанс заробити, і поки що продовжать таку саму тактику виставлення цінників купівлі/продажу валюти: досить низький рівень прийому і щонайменше середньоринковий курс продажу валюти в даному регіоні.

Стримувати апетити власників обмінників, що зросли, буде лише чинник високої конкуренції між мережами обмінників, коли вже особливо «скнарити» за курсом прийому валюти фінансисти не зможуть. Інакше, громадяни просто підуть здавати валюту до менш «скупистого» конкурента.

Крім цього, залежно від індивідуальних завдань тих чи інших точок обміну, наявності у них вільних запасів готівкової гривні та валюти, а також прогнозів власників обмінників на подальшу поведінку котирувань долара та євро на початку грудня (традиційно девальваційного місяця) спостерігатиметься відносно великий розкид цінників обмінників.

Особливо — за євровалютою. Адже частина фінансистів «вірять» у продовження тренду за парою євро/долар у бік паритету (тобто подальшого послаблення позицій євро щодо американської валюти), а частина аналітиків мереж обмінників та банків вважає, що пара євро/долар уже досягла свого відносного «дна» в межах коридору 1,04−1,06 долара, і тепер досить довго в ньому «бовтатиметься». І це призводить до різного підходу при виставленні котирувань євро в обмінниках, що дає істотні розбіжності котирувань прийому та продажу готівкової євровалюти в обмінниках.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 30 листопада — 1 грудня

Спред між купівлею та продажем валюти цими вихідними у більшості обмінників становитиме від 20 до 30 копійок за доларом та від 20 до 50 копійок за євро. Причому, як я вказував раніше, за євровалютою спостерігатиметься максимально великий розкид котирувань.

Курс долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,20 до 41,70 гривень та продаж від 41,75 до 42,00 гривень.

А курс євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,30 до 44,20 гривень та продаж від 44,30 до 44,50 гривень.

Курс прийому та продажу євро відрізнятиметься в різних мережах обмінників значним різноманіттям. Тому, за необхідності проводити операції з валютообміну саме з євровалютою, дуже раджу витратити зайві 10−15 хвилин і обійти декілька обмінників, або відразу скористатися відповідними мобільними додатками, щоб підібрати оптимально вигідний курс як здачі цієї валюти, так і її покупки.

Окрім цього, оптові обмінники (від 1 000 доларів чи 1 000 євро) теж захочуть активно заробити на додатковій потребі українців у гривні у пік сезону розпродажів товарів. І тому будуть «щедрішими» як за курсом прийому валюти (на 3−5 копійок він буде вищим, ніж у звичайних обмінних пунктах), так і менш «жадібними» за курсом продажу валюти (він буде на 2−5 копійок нижчим від цінників звичайних точок валютообміну). Ці групи обмінних пунктів намагатимуться максимально заробити саме за рахунок збільшення обсягів валютообмінних операцій, які вони здійснюють.