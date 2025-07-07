Валютні ризики для українців різко зросли: що буде з курсом долара та євро найближчими днями

Цей тиждень на українському валютному ринку знову не обіцяє спокою та стабільності. Причому значна частина проблем можуть виникнути через міжнародні геополітичні перипетії, на які Україна вплинути ніяк не може. Тобто Нацбанку, залежно від розвитку подій, доведеться знову оперативно гасити курсові пожежі. Або хоча б намагатися це робити.

Головною інтригою цього тижня залишиться курсовий тренд з євро — як у світі, так і опосередковано в Україні. 9 липня закінчується термін, який Дональд Трамп відвів для укладання торгової угоди з Європою і пригрозив, у разі провалу переговорів, запровадити проти європейських товарів 50% мита. Однак у п'ятницю главаБілогодомуще більше заплутавторговихпартнерівта інвесторів, заявивши, що спеціальні тарифи для конкретних країн набудуть чинності з 1 серпня.

У разі запровадження підвищених мит на товари з ЄC, Штати ризикують отримати дзеркальні заходи від Євросоюзу.

Варто зважити, що Євросоюз зараз запускає програму розвитку свого військово-промислового комплексу на 800 млрд євро. У тому числі від цього може виграти і Україна, кооперуючись із європейськими країнами щодо виробництва та постачання озброєнь.

Американські виробники зброї дуже сподівалися, що значна частина цих замовлень дістанеться саме їм. Але Франція, Німеччина та інші європейські країни, у яких є свої виробники озброєнь, не готові ділитися з американцями можливістю освоїти частину військового бюджету. Мотивація тут очевидна: захист інтересів своїх виробників, активізація своїх економік, і навіть бажання знизити оборонну залежність від Трампа.

У результаті в рамках тарифного торгу між Сполученими Штатами та Євросоюзом розігрується ще й карта розподілу оборонних замовлень. Поки що ця обставина утримує американського президента від радикальних рішень.

Якщо підвищені мита з обох боків запрацюють, долар ще більше просяде щодо євро. Оскільки можливе зростання внутрішніх цін у Штатах (читай — розкручування інфляції) за рахунок подорожчання європейських товарів лякає інвесторів більше, ніж подорожчання американських товарів на європейському ринку.

У ЄС зараз і інфляція вже в прийнятних для ЄЦБ межах (близько 2%), і сам ринок прогнозованіший через відсутність місцевого «Трампа» з його непередбачуваністю та емоційністю. Тобто не можна сказати, що євро почуватиметься дуже добре. Але він за рахунок своєї більшої прогнозованості та відносної стабільності європейського ринку знову приверне увагу інвесторів, які вже втомилися від дій американського президента.

При запровадженні взаємного підвищеного мита пара євро/долар почне підбиратися до нового рубежу в 1,19−1,20 долара за євро. Але це не порадує європейських виробників, тому що їхні товари стануть менш конкурентоспроможними у світі. І тоді вже ЄЦБ доведеться думати над тим, як згладити цей ефект надто швидкого зміцнення позицій євро у світі.

Якщо ж запровадження взаємного мита буде відкладено або буде прийнято компромісний варіант, ефект для долара може бути зворотним, залежно від груп товарів, які підпадуть під нові мита.

Особливо болючими будуть будь-які зміни для європейського (але частково і для американського) автопрому, металургії, енергетичного сектору та високотехнологічних виробництв. Занадто багато комплектуючих у цих галузях (а то й цілих виробництв) знаходяться в різних регіонах світу.

Але в результаті на першому етапі за такого розвитку подій євро може навіть трохи подешевшати щодо долара до рівнів близько 1,158−1,175. І тут все залежатиме саме від того, які товарні групи та виробники підпадуть під взаємне підвищене мито. Тому до прояснення цього питання пару євро/долар лихоманитиме на будь-яких профільних новинах.

А коливання в 1−1,5 американських центів на євро на міжнародному ринку, що є абсолютно робочим люфтом змін пари євро/долар у такій ситуації, — це для України вже 41,7−62,6 копійки на євро. Нацбанк не можуть радувати такі курсові стрибки євровалюти щодо гривні за її частки, що зростає в наших міжнародних розрахунках.

Як із погляду загальної стабільності українського валютного ринку, так і через зростання цін на європейські товари в Україні, що провокує прискорення інфляції.

Варто також врахувати наслідки нового закону Трампа про податкові пільги та скорочення державних витрат. За оцінкою Бюджетного управління Конгресу США, реалізація його норм загрожує зростанням дефіциту державного бюджету США на $3,8 трлн до 2034 року. І це також посилює негатив до долара із боку світових інвесторів.

У поєднанні з поточними публікаціями стандартних економічних новин із економіки США та Євросоюзу (ринок праці, ВВП, показники інфляції, ділових очікувань тощо) це створює вибухонебезпечну суміш для поведінки пари євро/долар на світових ринках найближчим часом, що негайно битиме і по курсу євро в Україні.

Нервовість світового валютного ринку дуже добре видно на графіку поведінки пари євро/долар за останні дні.

Динаміка пари євро/долар

Окрім міжнародних подій, на курсові тренди на нашому валютному ринку та на настрої всіх його учасників цього тижня вплинуть:

поточна виробнича діяльність підприємств, які після нещодавнього закінчення першого півріччя вже увійдуть до повноцінного робочого ритму;

інтенсивність обстрілів цивільної та промислової інфраструктури України країною-агресором;

обстановка на фронтах;

очікуване зростання військових видатків у зв'язку з прийняттям змін до бюджету-2025. Видаткову частину буде збільшено майже на 450 млрд гривень, що, у будь-якому випадку, «тиснутиме» на курс і ціни;

графік закупівлі Нафтогазом та іншими енергокомпаніями газу до сховищ для проходження опалювального сезону 2025−2026 років, а також товарів військового призначення для потреб армії.

За моїми прогнозами, у період із 7 до 11 липня обсяг операцій на міжбанку за системою Блумберг перебуватиме в межах від $160 млн до $240 млн. Пік активності клієнтів припаде на 7 липня. Цього дня спрацюють заявки з купівлі/продажу долара, які були перенесені минулої п'ятниці через вихідний день у США.

Також висока активність усіх учасників ринку спостерігатиметься у середу-четвер, 9−10 липня: у середині робочого тижня традиційно активність клієнтів на міжбанку є максимальною.

Нестачу пропозиції долара на ринку закриватиме НБУ, який виходитиме з інтервенціями з продажу американської валюти практично щодня. За моїми розрахунками, для підтримки курсу гривні на торгах із 7 до 11 липня Нацбанк витратить близько $540 млн — 810 млн грн.

Прогноз курсу долара та євро на 7−11 липня

Міжбанк

Коридор за парою євро/долар на міжнародному ринку в цей період, за моїм прогнозом, перебуватиме в межах 1,165−1,188 долара за євро. При котируваннях безготівкового долара в межах коридору від 41,50 до 41,90 гривень курс безготівкового євро перебуватиме в межах коридору від 48,34 до 49,78 гривень.

Найбільша інтенсивність стрибків курсу євро щодо гривні спостерігатиметься з 7 до 9 липня на новинах про результати торгових переговорів між США та ЄС.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків пропрацюють цей тиждень зі спредом у межах від 20 до 25 копійок за доларом, і від 20 до 50 копійок — за євро. Оптові обмінники продовжать працювати усі дні цього тижня зі спредом у межах до 15−25 копійок за обома валютами.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,35 до 42,20 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,40 до 42,10 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,30 до 49,95 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 48,35 до 49,80 гривень. Як і усі останні тижні, євро залишиться основним інструментом для спекулятивного заробітку у цей період.