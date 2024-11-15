Валютні ралі тривають: скільки коштуватимуть долар та євро цими вихідними

Цей тиждень знову не став взірцем стабільності на валютному ринку ані у світі, ані в Україні. Не встиг 5 листопада Дональд Трамп перемогти на президентських виборах у США, як американський долар почав швидко зміцнюватись щодо євро на світових ринках. І цей тиждень не став винятком.

Графік пари євро/долар

Які причини вплинули

1. Очікування інвесторів щодо пожвавлення американської економіки. Вони ґрунтуються на передвиборчих економічних обіцянках Трампа щодо зниження податків та протекціоністського підвищення мита вже не тільки на китайські товари, а й на частину європейських. Це загрожує ЄС серйозним зниженням експорту товарів до США та ще більшими проблемами для економіки Євросоюзу.

2. Фактичний розвал правлячої коаліції у «локомотиві Європи». Процес пошуку політичного консенсусу всіх груп впливу в Німеччині має шанси затягтися, що серйозно «б'є» по німецькій економіці та її найближчих перспективах.

3. Поглиблення матеріальної нерівності між членами Євросоюзу на тлі посилення напруженості між країнами ЄС щодо подальшого вирішення проблеми російської агресії проти України.

Паралельно з цим європейців уже давно «розбалувала» ситуація, коли їхньою військовою безпекою в Європі фактично займалися США. При ескалації війни в Україні перед ЄС дедалі гостріше постає питання модернізації власних збройних сил і військової промисловості, що потребує значних додаткових асигнувань.

І після перемоги Трампа країнам Євросоюзу потрібно швидко вирішувати цю проблему. А це передбачає болісний перегляд бюджетних видатків у більшості країн Європи, що неминуче позначиться на стійкості євровалюти.

Щонайменше ці три причини вже знизили інтерес інвесторів до європейських активів і до євро. Процес корекції пари євро/долар ще не завершений, що зробить євровалюту головним інструментом для спекуляцій як у світі, так і на українському валютному ринку, принаймні, до кінця листопада цього року.

Не все так спокійно й у США. Суперечності у поглядах тепер уже нового президента США Дональда Трампа та голови Федрезерва Джерома Пауелла вже вийшли у публічну площину. Це загрожує з січня 2025 року (час офіційного вступу на посаду Дональда Трампа) і вже до кінця каденції чинного голови ФРС (2026 рік) періодичними суттєвими потрясіннями американському ринку, що також «лякає» інвесторів.

У результаті раціонального підходу у фінансовому світі стає дедалі менше, а політики та емоцій — дедалі більше, що завжди негативно впливає на світові ринки та провокує спекуляції. Тому весь цей тиждень міжнародний валютний ринок лихоманило.

Як відреагував український ринок

Частково все, що відбувалося, впливало і на український валютний ринок. Адже якщо курс долара Нацбанк має ще можливість якось «гнучко» контролювати, за допомогою інтервенцій на міжбанку, то поведінка пари євро/долар і через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня — курсу євро щодо гривні — нашому регулятору стає контролювати все складніше. А це опосередковано впливає на курс готівкового євро в Україні.

Український міжбанк за доларом за тиждень

Український міжбанк за євро за тиждень

Поведінка готівкового курсу долара за тиждень

Поведінка готівкового курсу євро за тиждень

У результаті на українських торгах за тиждень курс продажу безготівкового долара зріс на 10 копійок: із ранку понеділка, 11 листопада, 41,205/41,23 гривень до рівня закриття торгів п'ятниці, 15 листопада, 41,31/41,33.

А за безготівковим євро котирування за цей же період провалилися відразу на 54 копійки — з 44,0563/44,0748 до 43,52/43,5287 гривень.

Готівкові ж курси долара і євро повели себе різноспрямовано. Курс продажу долара в обмінниках зріс за цей період на 15−20 копійок — до рівня 41,55−41,70 гривень, а євро, навпаки, подешевшав при продажі на 30−50 копійок — до 44,05−44,30 гривень.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 16−17 листопада

За такої політико-економічної плутанини у світі, і війни в Україні з усіма ризиками, що випливають, українським власникам обмінників зараз немає жодного сенсу щось змінювати у своїй стратегії поведінки на готівковому ринку.

Тому вони продовжать цими вихідними працювати у форматі «з обороту» з щонайменше середнім розміром спреду між купівлею та продажем за доларом та за євро. Він становитиме у більшості обмінників від 20 до 30 копійок за доларом та від 20 до 40 копійок за євро.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній та працюючих вихідними відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,05 до 41,40 гривень та продаж від 41,50 до 41,75 гривень.

А курс готівкової євровалюти цієї суботи та неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 43,30 до 43,90 гривень та продаж від 44,00 до 44,55 гривень.

У найжвавіших місцях торгівлі та розважальних центрах (та ще в сезон розпродажів) власники обмінників можуть скоригувати вищевказані курси купівлі та продажу валюти в межах плюс-мінус до 5−10 копійок на доларі та до 7−15 копійок на євро, щоб забезпечити активну торгівлю валютою.

Істотний розкид котирувань купівлі-продажу євро у різних мережах обмінних пунктів збережеться у всіх регіонах України.