Валютні гойдалки тривають: на який курс чекати наприкінці літа

Липневе падіння гривні на міжбанку нижче 41,5 грн/$ налякало багатьох українців. Водночас минулого тижня курс почав вирівнюватись, а НБУ випромінює оптимізм у стабілізації ситуації. Про те, чи триватиме ця тенденція у серпні, та що буде з гривнею, «Мінфін» поцікавився у фахівців.

Чому гривня оновила історичні мінімуми

Липень виявився неспокійним для національної валюти. Якщо починався він за курсу 40,55 грн/$, то на піку 18 числа дійшов 41,65 грн/$. Подолання психологічних позначок в 41, а потім і в 41,50 посилило дефляційні настрої у суспільстві.

Як пояснює старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович, це ослаблення гривні відбулося на тліі значного попиту на валюту. Коли гривня сягнула мінімуму, на міжбанку клієнти банків за чотири дні купили валюти на понад $1,1 млрд (на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого тижня), а продали на $734 млн (на 16% менше).

На цьому фоні у роздрібному сегменті за той самий період населення придбало валюти на 5% більше, ніж за аналогічний період, а продало на 1% менше. Таким чином розрив між купівлею і продажем валюти громадянами сягнув $194 млн. І хоча Нацбанк теж збільшив інтервенції на валютний ринок, цього виявилося недостатньо, аби не допустити ослаблення гривні.

За словами начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лєсового, те, що відбувалося на валютному ринку у першій половині липня, стало логічним і об'єктивним наслідком посилення інфляції через зростання тарифів на електроенергію, і спричинене цим зростання цін майже на всі групи товарів, а також значні перебої з енергопостачанням.

На низку інших чинників, які також призвели до ослаблення національної валюти, звернула увагу директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.

«Це і зростання бюджетних видатків, і сплата дивідендів, і збільшення попиту на товари „енергоавтономності“, що призвело до зростання потреб в іноземній валюті для імпортерів. Натомість обсяг валютної пропозиції на ринку в „аграрне міжсезоння“ дещо знизився, та й в принципі на ринку, що зростає, традиційно спостерігається додаткове посилення попиту та послаблення пропозиції», — пояснила вона «Мінфіну».

Попри те, що в липні курс гривні опустився нижче декількох психологічних позначок, банкіри, з якими поспілкувалася редакція, переконані, що про суттєвий обвал національної валюти говорити недоречно. Навіть досягаючи своїх найнижчих рівнів, вона, порівнюючи з початком місяця, знижувалась лише на 2,7%. Тим паче, що практично відразу після оновлення мінімумів 18 липня, гривня спершу вийшла на плато, а потім почала зміцнюватися.

Чому гривня відіграє позиції

За підсумками торгів на міжбанку, 26 липня курс національної валюти сягнув 41,07 грн/$. Таким чином зі своєї найнижчої точки він зміцнився майже на 1,4%, а падіння з початку місяця склало близько 1,3%.

Як відзначає Тарас Лєсовий, такі зміни на ринку — цілком нормальне явище, адже коливання відбуваються ледь не щодня, доводячи, що ринок живий.

«Щоденні валютні зміни майже завжди відбуваються в межах 0,2 грн (на міжбанку) та 0,3 грн (на готівковому ринку). На ринку домінують позмінні тренди — курсові показники протягом 3−5 днів торгів можуть зростати, але потому цей тренд майже завжди змінюється на протилежний, і навпаки», — зазначив він.

Ключовий чинник, який продовжує впливати на курс, — це позиція Нацбанку, його готовність та можливості до валютних інтервенцій. За словами ж Тараса Котовича, комунікації НБУ в ЗМІ демонструють, що він навряд чи дозволятиме подальше швидке ослаблення гривні.

«Нацбанк декларує готовність забезпечувати цінову стабільність і вживати необхідних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, тож його інтервенції залишатимуться значними і можуть навіть перевищувати $1 млрд на тиждень для задоволення надлишкового попиту на валюту», — переконаний Котович.

Сам Нацбанк минулого тижня теж випромінював впевненість у здатності забезпечити курсову стабільність.

«Наразі існують усі передумови для стійкої ситуації на валютному ринку. Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а морський коридор дає змогу активно експортувати агропродукцію й інші товарні групи. Також ми очікуємо надходження $3,9 млрд від Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня», — сказав голова НБУ Пишний.

Допоміг стабілізації гривні також транш 1,5 млрд євро від Євросоюзу, а загалом, за оцінками регулятора, цього року міжнародні партнери нададуть Україні близько $38 млрд пільгових кредитів і грантів.

На який курс чекати у серпні

Сильних чинників для зміцнення гривні наразі немає, і змінити це може хіба що падіння попиту серед імпортерів, переконаний начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнєзділов. Водночас, на його думку, Міністерству фінансів вигідніше конвертувати валюту, яка надходить від міжнародних донорів, за вищим курсом, і цей чинник може бути основною причиною ослаблення гривні разом із від'ємним балансом зовнішньої торгівлі.

За цих умов, вважає Сергій Гнєзділов, курс продажу гривні на міжбанку може протестувати ціну 42 грн/$.

Україна все ще має значне перевищення імпорту над експортом, також послабленню гривні сприяє зниження процентних ставок, зазначає директор департаменту казначейства Піреус Банк Ігор Якобчук. Водночас, на його думку, НБУ буде намагатись уникнути значних коливань курсу для збереження привабливості гривні та утримання інфляції.

Тарас Лєсовий відзначає, що, хоча регулятор і вживає заходів, щоб зменшити «тиск» на ринок, час від часу все ж варто очікувати на незначне зниження курсових показників. За його словами, «коридори» коливань найближчим часом перебуватимуть на рівні 40,7−41,7 грн/$.

Анна Золотько переконана, що в серпні на ринку має з’явитися більше валютного виторгу аграріїв, що вже увійшли у новий маркетинговий рік, а це допомагатиме вирівняти ситуацію. Хоча стратегічно торговельний дефіцит залишатиметься, що зберігатиме підвищену волатильність курсу. Котирування, на її думку, перебуватимуть у коридорі 41−42 грн/$.

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Таким чином, верхня межа, яку прогнозують опитані «Мінфіном» фахівці, становить близько 42 грн/$, тобто від нинішнього курсу гривня впродовж літа може втратити до 2,3%. До бюджету Уряд заклав курс 42,1 на кінець року і поки що очікування Кабміну цілком можуть справдитися.