ЄС передав Україні транш у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів. Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
26 липня 2024, 12:55
ЄС передав Україні 1,5 мільярда євро з прибутків росактивів
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За її словами, гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.
«Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя», — підкреслила вона.
Нагадаємо, що Жозеп Боррель заявляв, що, окрім першого траншу в 1,4 мільярда євро, до кінця року буде надіслано ще 1 мільярд євро на закупівлю зброї для України.
Джерело: Мінфін
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