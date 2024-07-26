ЄС передав Україні 1,5 мільярда євро з прибутків росактивів

ЄС передав Україні транш у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів. Про це написала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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За її словами, гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

«Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя», — підкреслила вона.

Нагадаємо, що Жозеп Боррель заявляв, що, окрім першого траншу в 1,4 мільярда євро, до кінця року буде надіслано ще 1 мільярд євро на закупівлю зброї для України.