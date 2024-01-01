Валюта на початку січня: до яких меж може зрости курс долара та євро найближчими днями

Війна внесла свої корективи у роботу всього українського банківського сектору навіть на період новорічних свят. У зв'язку з тим, що Новий рік, 31 грудня, припав цього разу на неділю, а 1 січня (зазвичай, неробочий день у мирний час) у 2024 році буде робочим — особливих змін цього тижня у роботі нашого валютного ринку не буде. Що буде з курсом наступного тижня після Нового року — читайте у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Раніше в перший робочий день року банки, зазвичай, працювали без клієнтів, щоб розібрати документацію і підготуватися до старту нового звітного періоду. Цього разу фінустанови почнуть працювати «з коліс», тобто без цієї паузи. Тож перший день нового року банки працюватимуть у звичайному, штатному режимі з клієнтами. У тому числі — і за валютою.

Тому, насправді перші валютні угоди підуть на міжбанку вже 1-го січня. При тому, що особливої активності цього дня від клієнтів можна не чекати. Адже, на відміну від держструктур, багато компаній-приватників, як і раніше, відпустили свій персонал на новорічні канікули: хто на один-два дні, а хто — і відразу на перші 10 днів січня.

Фактор початку нового річного звітного періоду, у будь-якому разі, призведе до низької активності клієнтів на валютному ринку практично протягом усього цього тижня.

Яким буде валютний календар 1−5 січня

1−3 січня

Клієнти підбиватимуть перші підсумки 2023 року та визначатимуться з попередніми планами та завданнями на 2024 рік, зокрема, і на січень.

Обсяги торгів цими днями навряд чи перевищать еквівалент $100−150 млн. На фоні низької активності клієнтів попит на валюту все одно перевищуватиме пропозицію. І Нацбанку, найімовірніше, доведеться точково гасити ці перекоси попиту та пропозиції невеликими інтервенціями з продажу долара. За моїми розрахунками, у межах щоденних $40−70 млн.

Цінники цих інтервенцій і формуватимуть як курсовий тренд, так і, фактично, офіційний курс долара на ринку. Виведення курсу міжбанку на рівень близько 38 гривень за долар наприкінці 2023 року і відносно спокійна реакція на це самого регулятора говорить про те, що НБУ поки що влаштовує такий стан справ.

За курсом євро щодо гривні особливих валютних ралі не очікується. Адже ні Європа, ні Штати в перші дні нового року прямо не фонтануватимуть великою кількістю новин, які серйозно впливають на поведінку західного валютного ринку та пари євро/долар.

Хіба що 3 січня міжнародний ринок за парою євро/долар може короткочасно «хитнути» опублікування новин щодо рівня безробіття у Німеччині, а також Протоколу засідання Комітету з відкритих ринків ФРС США та американського Індексу ділової активності ISM у виробничому секторі.

4−5 січня

Також будуть опубліковані дані щодо рівня інфляції в Німеччині та первинних заявок на отримання допомоги з безробіття у США (4-го числа), а 5-го січня — індекс цін виробників та рівень інфляції в Єврозоні, а також дані щодо рівня безробіття та загалом ринку праці США. Ці новини важливі, але новорічне уповільнення ділової активності ще позначатиметься на поведінці більшості учасників міжнародного ринку.

У цей же час — четвер-п'ятницю — розпочнеться й більш-менш активна робота українського валютного ринку, коли вже повною мірою працюватиме держсектор. А також та частина бізнесу, яка «не розслабилася» у новорічному форматі.

Починаючи з 4−5 січня, операції на валютному міжбанку почнуть поступово зростати. За моїми розрахунками, до щоденних обсягів в еквіваленті $160−220 млн. І на фоні вищого рівня активності клієнтів дефіцит пропозиції валюти збільшиться.

Це змусить Нацбанк поступово нарощувати суми інтервенцій з продажу долара в обсягах, за моїми розрахунками, вже щоденних $100−150 млн. У подібних межах щоденні інтервенції регулятора триватимуть вже до 10−11 січня, коли більшість клієнтів остаточно повернуться до звичного режиму роботи.

На що звернути увагу у першу декаду після нового року

На фоні відносного затишшя на зовнішньому та внутрішньому валютному ринку в перший тиждень цього року пара євро/долар на міжнародному ринку, за моїми розрахунками, перебуватиме в межах коридору від 1,095 до 1,1105 долара.

У цій ситуації, якщо Нацбанк не вирішить штучно цінниками своїх інтервенцій знову «підтягнути» курс долара на торгах, котирування долара на нашому міжбанку перебуватимуть у межах коридору 37,80−38,35 гривень, а безготівковий євро, відповідно, — в межах 41,39−42,59 гривень.

Із середи до п'ятниці, хоча й варто очікувати на певні коливання пари євро/долар, але, за прогнозами аналітиків, — «революцій та сюрпризів» не очікується. І це все вже закладено ринком до теперішнього співвідношення євро/долар. Тобто західним спекулянтам треба було б докласти значних зусиль, щоб суттєво «хитнути» пару євро/долар на цих новинах, на що в них поки що не буде ані особливого бажання, ані, що головне, — можливостей.

А отже, для великої корекції курсу євро в Україні підстав також не буде. Хіба що на низькому та млявому міжбанку перших днів сам Нацбанк не захоче продовжувати рухати офіційний курс долара своїми інтервенціями вгору. У цьому випадку, за рахунок перерахунку пар євро/долар та долар/гривня зросте й курс євровалюти щодо гривні.

Треба розуміти, що НБУ не зацікавлений розпочинати новий рік із масштабної девальвації гривні, оскільки це буде негайно закладено всіма клієнтами до цінників своїх товарів і послуг — а отже, «вдарить» по показниках інфляції, зниженням якої так пишався Нацбанк минулого 2023 року.

Тож навряд чи чиновники наважаться на радикальний зліт котирувань міжбанку (і читай, офіційного курсу долара) вже у перші дні січня. Надто вже це рішення буде суперечливим для ринку і подасть йому невірні та небезпечні сигнали на весь 2024 рік.

Фактор майбутнього проведення першого у 2024 році аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП (відбудеться лише 9 січня) з пропозицією інвесторам гривневих облігацій на терміни 315 днів (обмеження у 4 млрд гривень за номіналом), 644 дні (обмеження у 4 млрд гривень за номіналом) та на 1 141 день (обмеження в ті ж 4 млрд гривень за номіналом), а також доларових валютних облігацій на 386 дні (з обмеженням у $150 млн за номіналом) — цього тижня особливої «погоди» на ресурсному, і опосередковано, на валютному ринках не зробить.

Річ у тім, що у банків у період низької активності клієнтів буде присутня зайва, але дуже короткострокова гривнева ліквідність. Тому вони вважатимуть за краще розміщувати вільні, але «гарячі» ресурси в цей період у депозитні сертифікати Нацбанку «овернайт». Це дещо нейтралізує цей «гривневий навіс» у банківському секторі та утримає його основну частину від виходу на валютний ринок.

Тому, хоча на українському валютному ринку початку 2024 року і не буде спостерігатися абсолютного курсового «штилю», але, водночас, він залишиться повністю під контролем НБУ.

Прогноз курсу долара та євро на 1−5 січня

Міжбанк

Долар. Попит на валюту продовжить перевищувати пропозицію, але не в таких значних обсягах, як це було останніми днями 2023 року. І хоча все це й вимагатиме постійної присутності Нацбанку на торгах із інтервенціями з продажу долара, але в абсолютно стабільному робочому режимі як за кількістю виходів регулятора на торги, так і за обсягами розпродажу ним резервів.

За моїм прогнозом, у період 1−5 січня котирування американської валюти на міжбанку перебуватимуть у межах 37,80−38,35 гривень.

Євро. Співвідношення євро/долар цього тижня, за моїми прогнозами, перебуватиме в межах коридору від 1,095 до 1,1105 долара за євро. Особливих революцій чи сюрпризів за даною парою у перші дні нового року не очікується. Найволатильнішим періодом для курсу євровалюти щодо гривні, через опублікування деяких даних щодо економіки Єврозони та США, будуть дати з 3 до 5 січня. Але, як уже писалося вище, — у досить спокійному сценарії, що вже враховано ринком у своїх розрахунках.

За моїм прогнозом, курс євро на міжбанку цього тижня перебуватиме в межах від 41,39 до 42,59 гривень.

Готівковий ринок:

Спроби продовження гри «на підвищення» власниками обмінників проходитимуть в усі дні цього тижня. Особливо у випадку, якщо на міжбанку спостерігатиметься зростання котирувань.

Але захисні механізми, як альтернатива купівлі валюти на картки банків у межах до 50 тисяч гривень на місяць в одному банку або на конверсійні валютні тримісячні депозити в еквіваленті до 200 тисяч гривень в одному банку, — швидко обмежуватимуть апетити фінансистів щодо розгойдування курсу.

Спред при купівлі/продажу валюти у більшості обмінників фінкомпаній та в касах банків перебуватиме в межах від 20−25 копійок до 1 гривні за доларом і від 20−30 копійок і до 1 гривні за євро. Розмір спреду між купівлею та продажем валюти залежатиме не лише від рівня оцінки курсових ризиків аналітиками фінансових компаній та банків, а й від індивідуальних завдань пунктів обміну валюти. Насамперед, від рівня курсової «собівартості» купленої ними валюти та платоспроможного попиту з боку клієнтів у даному регіоні.

На фоні «розігріву» готівкового курсу долара та євро наприкінці 2023 року — для фінансистів зараз важливим є поєднання максимального обсягу отримуваних доходів від купівлі/продажу валюти у форматі роботи «з обороту» та кількості постійних платоспроможних клієнтів. В умовах жорсткої конкуренції між обмінниками — втрата постійних клієнтів через занадто завищений курс для них є набагато небезпечнішою, ніж продаж їм одноразово валюти за максимально можливим курсом. Тому власники обмінників (насамперед, оптових) максимально не задиратимуть свої цінники для постійних клієнтів, боючись втратити їх у майбутньому. У результаті, це впливатиме на загальні середні показники котирувань прийому та продажу валюти на готівковому ринку весь цей тиждень.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар у період із 1 до 5 січня перебуватиме в межах досить широкого коридору купівлі та продажу від 37,70 до 39,60 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 37,90 до 39,55 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 41,20 до 43,70 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде дещо вужчим — у межах від 41,70 до 43,55 грн.

Спроби зіграти «на підвищення» і за доларом, і за євро триватимуть протягом усього тижня. Особливо, якщо населення своїми покупками «розігрітої за курсом» валюти підтримає «хотілки» фінансистів.