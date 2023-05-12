Валюта найближчими днями: до яких меж може опуститися євро і що буде з доларом

Минулий тиждень на міжнародному валютному ринку можна назвати періодом корекції, і досить умовного, але все ж таки перепочинку за парою євро/долар після нещодавніх засідань ФРС США та ЄЦБ щодо відсоткових ставок.

Нагадаю, що дива та особливих сюрпризів з боку регуляторів не відбулося, а підвищення на 0,25% річних відсоткових ставок обома регуляторами було вже закладено ринками.

Це й забезпечило досить відносний спокій пари євро/долар на зовнішніх ринках цими днями. Хоча новини 10, 11 та 12 травня все ж таки вносили свої елементи інтриги при опублікуванні даних щодо індексу споживчих цін у Німеччині та США, індексу цін виробників у США та індексу очікувань споживачів від Мічиганського університету США.

Але загалом, все минуло досить прогнозовано і відносно без ексцесів.

Графік пари євро/долар на період із 1-го до 12-го травня 2023 року

Відповідно поводився щодо курсу безготівкового євро й український міжбанк. Враховуючи, що Нацбанк продовжує утримувати коридор за доларом на міжбанку в межах 36,5696−36,9343 гривні, з огляду на цей коридор і з коригуванням на поведінку пари євро/долар на зовнішньому ринку поводилася євровалюта і на міжбанку.

Графік курсу безготівкового євро на міжбанку

У результаті, за рахунок просідання євровалюти щодо долара на зовнішніх ринках за цей тиждень євро та на українських торгах подешевшав на 56 копійок — із 40,4009/40,7939 на ранок понеділка 8 травня до 39,8414/40,2251 гривень до закриття на 15:00 за київським часом сесії в Україні. Глобального подальшого обвалу євро щодо долара аналітики не очікують, що вбереже і наш ринок від серйозних провалів курсу євро щодо гривні найближчими днями.

На готівковому ринку особливих сюрпризів не було. Курс готівкового долара при купівлі/продажу коливався у більшості обмінників фінкомпаній у межах 37,30−37,80 гривень, а євро — у межах 40,80−41,70. У касах банках розкид цінників був традиційно ширшим. Але й банкіри особливо не скупилися, воліючи заробляти за рахунок обороту, а не завдяки заниженню курсу прийому та завищенню курсу продажу валюти.

Ажіотажу навколо валюти наразі немає. Обмінники фінкомпаній і банків забезпечені повністю готівковою валютою та гривнею, що дозволяє їм наразі без особливих проблем закривати увесь обсяг купівлі/продажу валюти «в одні руки», що запитується громадянами, в межах вимог чинного законодавства за валютообмінними операціями та фінмоніторингом.

Загалом, обсяги купівлі та продажу, за даними Нацбанку, нічим не відрізнялися від середніх за останні дні:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Що відбуватиметься на валютному ринку найближчим часом

Особливого «напруження» з валютою цими вихідними не буде. Власники обмінників волітимуть заробляти у форматі «з обороту», а відносне, хоч і недовге, «затишшя» на зовнішніх ринках за парою євро/долар знижує курсові ризики. Це дозволяє фінансистам поки що поступово звужувати спред між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро.

Але особливо довготривалого затишшя на зовнішніх ринках годі й очікувати. Лакмусовим папірцем тут можна охарактеризувати поведінку цін на золото. Незважаючи на відігравання вже всіх новин після рішень Федрезерва та ЄЦБ, фактично, ціни на золото особливо не просіли, як це буває зазвичай після періоду турбулентності на новинах щодо таких засідань регуляторів.

Це не дивно, оскільки проблеми у банківському секторі США та ЄС зберігаються, високий рівень інфляції, за західними мірками, теж нікуди не подівся, а світова політична та військова напруженість також залишаються на піковому рівні. Тому золото залишається цікавим активом як для центробанків багатьох країн, так і для консервативних інвесторів. І своїм попитом вони, незважаючи на всі його коливання, поки що утримують ціну золота на рівні, що перевищує психологічну позначку близько $2000 за унцію.

Графік світових цін на золото на початку травня 2023 року

Така поведінка «жовтого металу» говорить про те, що й міжнародний валютний ринок отримав лише невеликий перепочинок.

Наші місцеві фінансисти також не мають особливих ілюзій щодо стабільності співвідношення пари євро/долар, а отже, і щодо стабільності курсу євро щодо гривні. І цими вихідними власники обмінників волітимуть заробляти у форматі «з обороту» з невеликим спредом лише через відсутність зараз у них можливості «вичавлювати» з ринку більше.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 13−14 травня

Цієї суботи та неділі обмінники фінкомпаній працюватимуть з невеликим, за місцевими українськими мірками, спредом від 20−25 копійок до 35 копійок за доларом, а за євровалютою він складе від 25−30 копійок до максимум 1 гривні. Але спред в 1 гривню на євро ставитимуть лише «жадібні» обмінники. В більшості ж обмінників він не перевищуватиме 25−35 копійок на євро.

Курс готівкового долара у більшості обмінників фінкомпаній 13−14 травня перебуватиме в межах коридору: прийом 37,30−37,60 гривень та продаж від 37,65 до 37,85 гривень.

А курс готівкового євро в основній частині пунктів обміну перебуватиме: прийом у межах від 40,60 до 41,25 гривень та продаж від 41,30 до 41,60 гривень.