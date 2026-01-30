Валюта дешевшає: чи буде обвал цінників в обмінниках цими вихідними

Цього тижня відбулося багато подій, які суттєво вплинули на світовий фінансовий та український валютний ринки. Як вони вплинуть на гривню найближчими днями, і чому зараз відкриваються перспективи заробити на валюті, розповідає «Мінфін».

ФРС США 28 січня зберегла свої відсоткові ставки на рівні 3,5−3,75% річних, а геополітика та «ігри» навколо нового голови Федрезерва зіграли на руку спекулянтам. Рішення ФРС про збереження ставок було ухвалено більшістю голосів (10 проти 2), попри публічну критику керівника Федрезерва президентом США Дональдом Трампом, який потребує агресивнішого пом'якшення монетарної політики для стимулювання економіки.

Важливо, що голова ФРС Джером Пауелл під час пресконференції публічно виступив із рішучим захистом автономії Федеральної резервної системи і це була його перша публічна заява після того, як Міністерство юстиції США розпочало кримінальне розслідування щодо його свідчень у Сенаті про витрати на реконструкцію штаб-квартири ФРС.

Пауелл назвав це розслідування «приводом» для політичного тиску і підкреслив, що «якщо ви втратите незалежність центрального банку, то буде вкрай важко відновити довіру до інституту». Він додав, що «відсутність прямого контролю з боку обраних посадових осіб є фундаментом стабільної економіки».

Але каденція Пауелла на посаді голови ФРС США закінчується вже у травні 2026 року, і Трамп на момент написання статті вже офіційно оголосив, що номінує колишнього члена Ради керуючих ФРС Кевіна Ворша на посаду нового голови Федрезерва. Якщо його кандидатуру затвердить Сенат, Ворш замінить Пауелла вже наприкінці весни цього року.

Основні моменти у програмі Кевіна Ворша на посаді голови ФРС:

1) активне зниження відсоткових ставок Федрезерва;

2) реформа ФРС — зменшення впливу ФРС на економіку, скорочення його балансу та послаблення банківських регуляцій;

3) кардинальна зміна підходу до управління монетарною політикою за рахунок переспрямування надлишкової ліквідності з фінансових ринків у реальну економіку через зниження ставок.

Фактично, це стимуляція населення та бізнесу вкладати кошти в депозити та банківські інструменти, де ставки, з огляду на зниження ставок ФРС, стануть менш вигідними, порівнюючи з інструментами фондового ринку: акціями, облігаціями тощо.

Цікаво, що цього разу 28 січня проти збереження ставок на тому ж рівні голосували також протеже Трампа — Стівен Міран та Крістофер Воллер, які виступили за зниження ставок на 0,25% річних.

Очевидний конфлікт у Федрезерві з перспективою його подальшої підконтрольності Дональду Трампу є «небезпечним» для долара та для консервативних інвесторів, які не готові стає заручниками рішень нового керівництва США. І на цю нову інформацію відразу ж відреагували ринки.

Графік золота

Золото в момент піку напруженості додало в ціні до рівнів понад $5 500 за унцію, срібло подорожчало до $121 за унцію, а євро знову почав витісняти долар на світових фінансових майданчиках до рівнів понад 1,2 долара за євро.

Графік пари євро/долар

Але після оголошення рішень Федрезерва про збереження ставок на тому ж рівні в 3,5−3,75% річних, оголошення Трампом потенційним головою ФРС США Кевіна Ворша, а також деякого скидання золота і срібла великими спекулянтами, які після стрибка цін вирішили зафіксувати прибуток, золото швидко просіло до рівнів близько $100. До рівнів близько 1,19 долара за євро «відступила» й євровалюта.

Графік срібла

Якщо додати до цього очевидну вибухонебезпечну ситуацію США-Іран, продовження ескалації війни рф проти України, а також сезон публікації звітності основних світових гравців на американському фондовому ринку — інвестори цього тижня відчували стрес практично щодня.

Суто українські чинники

1. Рішення НБУ 29 січня щодо зниження облікової ставки на 0,5% річних — до рівня 15% річних. Із огляду на зниження офіційної інфляції до 8% та твердження Нацбанку про ознаки її формального зниження і в січні цього року, рішення про зниження ставки було очікуваним аналітиками.

Але на пресконференції регулятора чиновники все ж таки натякали, що загрози подальшого зростання цін зберігаються. Із позитивних меседжів із боку Нацбанку варто відзначити його прогноз щодо зростання золотовалютних резервів України до $65 млрд на кінець 2026 року та до $71 млрд — на кінець 2028 року. Це дозволить НБУ підтримувати стійкість валютного ринку, а українському уряду за рахунок міжнародної допомоги, що отримується, забезпечувати беземісійне фінансування бюджетних видатків.

Фактично при прив'язці гривні до долара США роль євровалюти зростає і практично Нацбанк вже працює з бівалютним кошиком.

Тому в моменти різкого зростання євро на міжнародних ринках ми спостерігаємо «загадкове» зниження котирувань долара на міжбанку. Таким чином, за декларованої регулятором політики «гнучкого курсоутворення» та майже 60% банківської системи в руках держбанків, фінансисти намагаються компенсувати стрибки євро за рахунок придушення курсу долара. У ті ж самі моменти, коли євро знижується на зовнішніх ринках щодо американської валюти, в Україні долар на торгах зростає.

У результаті це призводить до деякого загального згладжування коливань курсу долара та євро на міжбанку щодо гривні. Цим Нацбанк намагається максимально знизити вплив різкої девальвації гривні то щодо долара, то щодо євро на поведінку цін на товари та послуги на українському внутрішньому ринку.

2. Чинник завершення місяця, збереження ескалації рф на фронті на тлі «розмов про мир».

Кінець місяця традиційно активізував усіх гравців нашого валютного ринку, що призвело до зростання обсягів щоденних операцій на торгах за системою Блумберг у межах від $258 млн до $283 млн.

Нацбанк практично щодня брав участь у торгах, як один із найбільших продавців долара, але періодично йому в цьому «допомагали» держбанки, великі держкомпанії та аграрії, яким потрібна гривня. Серед покупців переважно були дуже помітні енергетичні держкомпанії та приватні структури, а також імпортери пального, товарів народного споживання та компанії, що забезпечують потреби ЗСУ.

У результаті, попри всі чинники, які працюють проти стабільності на українському валютному ринку, загалом гривня гідно провела цей тиждень.

За період із 26 до 30 січня 2026 року вона навіть зміцнилася щодо долара. Курс продажу американської валюти на міжбанку просів на 30,5 копійок — зі стартових котирувань понеділка 43,125/43,155 до 42,82/42,85 гривень до кінця п'ятничної сесії. А на готівковому ринку ввечері 30 січня долар продавався за 43,10 — 43,35 гривень.

Графік долара США (міжбанк) за тиждень

А курс безготівкового євро за цей тиждень просів на 9,5 копійок — зі стартових рівнів понеділка 51,0686/51,0912 гривні до 50,9772/50,9957 гривні до вечора 30 січня. Пр цьому на українському готівковому ринку ввечері в п'ятницю євровалюту в обмінниках фінкомпаній продавали за 51,50 — 51,65 гривень.

Графік євро (міжбанк) за тиждень

З огляду на збереження високої волатильності як на світовому валютному ринку, так і в Україні, власники обмінників цими вихідними збережуть широкі спреди між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро. Основна частина обмінників фінкомпаній та відділень банків пропрацює зі спредом за доларом у межах до 20−35 копійок, а за євро — в межах до 20−50 копійок. Оптові обмінники (при операціях від 1 000 доларів або євро) встановлять свій спред у межах 15−20 копійок.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 31 січня — 1 лютого

Курс готівкового долара в більшості обмінників фінкомпаній та відділень банків, що працюють цієї суботи та неділі, перебуватиме в межах коридору: прийом від 42,45 до 42,90 гривень і продаж від 43,05 до 43,35 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 50,70 до 51,20 гривень та продаж від 51,30 до 51,75 гривень.

Через різне бачення перспектив поведінки долара та євро аналітиками банків та окремих великих мереж обмінників цими вихідними спостерігатиметься суттєвий розкид котирувань купівлі та продажу цих валют у різних регіонах України та великих містах. Це навіть дозволятиме окремим найактивнішим і досвідченим громадянам при вдалому збігу обставин заробляти 5−10 копійок на доларі та євро за рахунок операцій купівлі/продажу валюти у різних пунктах обміну валют. При цьому глобального обвалу готівкових котирувань обмінників як за доларом, так і за євро цими вихідними українцям чекати не варто.