7 листопада долар на міжбанку подешевшав: які курси виставлять обмінники цими вихідними

Початок листопада на міжнародному та українському валютному ринку пройшов повсякденно, що порадувало світових інвесторів, українських клієнтів банків та самих банкірів, які вже втомилися від постійних курсових стресів.

Зі зовнішніх подразників для долара головним залишився політичний клінч республіканців та демократів, наслідком якого залишається шатдаун у США.

Пізно ввечері цієї п'ятниці за київським часом у сенаторів був шанс розморозити бюджетне фінансування. Проте скористатися ним законодавці не змогли. Республіканці відхилили угоду, запропоновану лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером щодо відновлення фінансування в обмін на продовження на один рік податкових пільг у рамках закону про доступне медичне обслуговування (ACA).

Директор Національної економічної ради Кевін Хассетт повідомив журналістам у Білому домі, що, на його очікування, у поточному кварталі через припинення роботи уряду зростання американського ВВП скоротиться приблизно наполовину. Більшість цього скорочення може бути компенсована наступного кварталу, але тільки якщо призупинення роботи уряду закінчиться, а федеральні службовці отримають заборгованість із зарплати.

Все це грає проти долара, як і інший важливий сигнал — новий антирекорд, який нещодавно поставив держборг Штатів: його сума перевищила $38 трлн.

В останні дні, щоправда, трохи знизилося напруження пристрастей у торговельній війні між США та Китаєм. Глави держав обох країн пом'якшили свою риторику та виявили бажання знайти компроміс.

Китай дозволив експортувати рідкісноземельні метали для американської промисловості, а американці не стали вводити нові драконівські мита на товари з Китаю. За чутками, стала продуктивніше працювати і американо-китайська комісія з вирішення торговельних протиріч.

Прогрес у відносинах двох найбільших світових економік заспокоїв консервативних інвесторів. Разом зі скороченням з початку листопада пільг з ПДВ щодо деяких операцій із золотом на китайському ринку, це ситуативно знизило ціну на цей метал на світових майданчиках.

Графік золота

Щоправда, суттєвішого просідання поки не відбувається: золото закріпилося близько рівня $4000 за унцію. Це свідчить про те, що світові геополітичні ризики не дають інвесторам розслабитися.

Перераховані виклики для американської валюти також заважають інвесторам повірити у «сильний» долар. Американська валюта періодично намагається повернутись хоча б до рівнів 1,14 долара за євро з ще нещодавніх позначок 1,16−1,17 долара за євро, але негативні новини та страхи інвесторів знову заганяють валюту янкі до рівнів 1,15−1,16 до євро.

Графік пари євро/долар на момент написання статті

Всі перипетії поведінки курсу долара до євро автоматично відображаються на курсі євро в Україні.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США та євро

Крім того, цього тижня на поведінку нашого валютного ринку вплинули і суто місцеві чинники:

розрахунки компаній з персоналом після завершення жовтня простимулювали продаж валюти експортерами, але зростання попиту на валюту з боку імпортерів енергоносіїв через початок повноцінного опалювального сезону в результаті знову створив дефіцит ВКВ на ринку. І це дефіцит доводилося покривати регулятору.

Активна купівля валюти, що триває, населенням як на готівковому ринку, так і в межах лімітів, що знову відкрилися з початку листопада, на карти також додавали попит на валюту з боку банків. Їм треба було відкуповувати цю валюту на міжбанку, щоб дотримуватися нормативів валютної позиції.

Операції фізичних осіб з купівлі /продажу іноземної валюти

Активізація НБУ з проведення інтервенцій для підтримки гривні та загального зростання обсягів операцій на міжбанку. Це підстрахувало курс гривні на торгах. Особливо відзначився НБУ ближче до кінця тижня, коли активно заливав ринок доларом і навіть придавив котирування нижче за психологічний рівень у 42 гривні.

За системою Блумберг практично весь цей тиждень щодня реєструвалися обсяги угод у межах $210 млн — $278 млн, хоча ще нещодавно ця статистика була в основному в межах $170−200 млн. Казначеї банків та дилери відзначають майже постійну і дуже активну присутність регулятора на ринку в частині інтервенцій, адже сам ринок не буде.

Продовження обстрілів Росії критичної інфраструктури України. Це призводить до зростання попиту на валюту з боку імпортерів електроенергії, газу та запчастин для відновлення пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури.

З позитивного для гривні варто виділити рекордне зростання золотовалютних резервів України: на 1 листопада вони виросли на 6,4% і досягли $49,516 млрд, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. Ця динаміка обумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів у жовтні, які перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати держави в інвалюті. Як наголосив НБУ у своєму пресрелізі, «обсяг міжнародних резервів достатній для збереження стійкості валютного ринку».

У підсумку, з 3 по 7 листопада курс продажу безготівкового долара на міжбанку просів на 15,5 копійок — з рівня 41,965/41,995 до 41,805/41,84 гривень за долар. А ввечері п'ятниці 7 листопада в обмінниках готівковий долар продавався по 42,10−42,15 гривень.

Курс продажу безготівкової євровалюти за цей же період просів лише 2 копійки — з рівня 48,436/48,4496 до 48,3976/48,4256 гривень. Готівковий євро ввечері п'ятниці 7 листопада обмінники продавали по 48,75 — 48,95 гривень.

Більшість чинників поки що працює проти гривні, власникам обмінників цієї суботи та неділі немає необхідності особливо змінювати свою тактику роботи на ринку. Вони збережуть досить великий спред між купівлею та продажем як щодо долара, так і євро, хоча й працюватимуть у форматі «з обороту».

По долару вони виставлять спред в межах 20−25 копійок, а євро — в межах 20−30 копійок на євро. Оптові обмінки продовжать працювати зі спредом у межах 15−20 копійок з обох валют.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 8−9 листопада

Курс готівкового долара цими вихідними у більшості обмінників перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,65 до 41,90 гривень та продаж від 42,10 до 42,30 гривень .

Курс готівкового євро перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,50 до 48,70 гривень та продаж від 48,75 до 49,00 гривень .