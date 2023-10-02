Що таке «посмішка долара» і чому зараз Уолл-стріт від неї не в захваті

Долар зріс приблизно на 7% із середини липня і перебуває на шляху до 11-го тижневого зростання поспіль. Чому ж ринки відчувають занепокоєння та невизначеність, написав Thomson Reuters. «Мінфін» публікує переклад статті.

«Посмішка долара» може стати благословенням для Уолл-стріт або прокляттям. Прямо зараз, коли бум долара викликаний зростанням прибутковості облігацій США, підвищеною невизначеністю щодо глобального економічного зростання та швидким погіршенням настроїв інвесторів, безумовно, йдеться про останній варіант.

Коли долар «посміхається»

Суть теорії «посмішки долара», висунутої валютним аналітиком, а нині керуючим хедж-фондом Стівеном Дженом 20 років тому, полягає в наступному: долар зазвичай дорожчає в добрі часи (зростаюча довіра інвесторів і вируючі ринки) і погані (часи сильного фінансового стресу і ухиляння від ризиків" на ринках), але слабшає в ситуації між ними.

Економічні показники США в умовах впевненої глобальної експансії, що залучають значний приплив інвестицій в американські активи, а також вища, ніж у їхніх міжнародних аналогів, прибутковість казначейських облігацій є запорукою сильного долара і пожвавлення Уолл-стріт.

Проте обставини, які сприяли стрімкому зростанню долара з липня, були зовсім інші.

Економіка Китаю, Європи та багатьох країн з ринковою економікою, що формується, переживають кризу, зростають побоювання, що агресивна політика ФРС «зламає» щось усередині Штатів, а різке зростання реальної прибутковості залишив Уолл-стріт — особливо акції компаній економічного росту і техногіганів — оповитим хмарою занепокоєння та невизначеності.

З погляду «доларової посмішки», зараз «погані» часи. На ринках зростає відчуття, що негативна кореляція між американськими акціями, доларом та прибутковістю може зберігатися протягом кількох місяців.

«Я очікую, що вона [кореляція] залишиться негативною в найближчому майбутньому, тобто в найближчі три-шість місяців. У таких обставинах не до ризикових операцій», — вважає Стюарт Кайзер, голова відділу стратегії торгівлі акціями США Citi.

Кайзер каже, що дохідність S&P 500 впала приблизно на 7,5% за останні два місяці. За його оцінками, на частку долара припадає 3,3 в.п. цього показника, а реальна прибутковість 10-річних облігацій — 2,1 в.п., що, безперечно, є двома найбільшими чинниками.

Долар зріс приблизно на 7% із середини липня і перебуває на шляху до 11-го тижневого зростання поспіль. Це була б рекордна серія перемог з того часу, як понад 50 років тому почалася епоха вільно плаваючих валют.

У нього були періоди сильнішого зміцнення, такі як початок 1980-х і 2014−15 роки, але ніколи більш послідовного руху вгору не було. А оскільки дохідність облігацій США є найвищою за останні роки і, як і раніше, випереджає світові аналоги, можливо, це ще не кінець.

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Фінансові умови посилюються

Зміцнення долара і зростаюча прибутковість облігацій, особливо «реальна прибутковість» з поправкою на інфляцію, в умовах «безризикового» інвестиційного клімату можуть налякати інвесторів Уолл-стріт, потенційно підживлюючи спіраль продажів, що самореалізується, і зниження рівня ризику.

Немає жодних припущень, що акції ось-ось обваляться. Але швидкість і масштаби зміни курсу долара та казначейських облігацій, а також посилення фінансових умов потребують пильності.

За даними Goldman Sachs, фінансові умови в США є найжорсткішими цього року. Це не відрізняється від ситуації в інших великих економіках і регіонах, деякі з яких — єврозона, Китай і ринки, що розвиваються, зазнають ще більш жорсткого тиску.

Індекс фінансових умов банків у США (FCI) виріс на 95 базисних пунктів із середини липня, і розбивка показує, як долар, прибутковість та акції підживлюють один одного.

Порівняйте це із зростанням глобального індексу FCI на 100 б.п. або стрибком індексу FCI ринків, що розвиваються, на 145 б.п. з їх мінімумів 25 липня, які були майже повністю зумовлені підвищенням коротких та довгих ставок. Вплив валютного курсу, позитивний чи негативний, був незначним.

Як зазначає Джейн Фоулі з Rabobank, історична зворотна кореляція долара з акціями ринків, що розвиваються, — гідний барометр схильності до ризику — «розумно» сильна.

«Це говорить про те, що долар налаштований знайти підтримку у попиті на активи-притулки, навіть незважаючи на уповільнення економіки США», — написав Фоулі.

Якщо ця динаміка посилиться та імпульс набере обертів, сильний обмінний курс долара також може почати знижувати доларову вартість зарубіжних доходів американських фірм, потенційно істотно впливаючи на корпоративні доходи.

Можливо, ще надто рано відображати це в результатах за третій квартал — багато великих компаній з Уолл-стріт хеджуватимуть свої валютні ризики в найближчій перспективі, але якщо вони збережуться, це може вплинути на прибуток за четвертий квартал.

Можливо, у корпоративній Америці було б менше приводів для занепокоєння, особливо у чутливому до зростання та технологічному секторах, які очолили ралі у першій половині року, якби різке зростання долара відбувалося у відносно стабільних умовах на ринку облігацій.

Але номінальна та скоригована на інфляцію дохідність довгострокових облігацій різко зросла, загрожуючи майбутнім грошовим потокам та прибутку. Ще одна причина для обережності інвесторів.

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