Українські єврооблігації дорожчають на тлі очікування перемоги Трампа, — Bloomberg

Управляючі інвестиційними фондами активно скуповують доларові облігації України, сподіваючись на перемогу Дональда Трампа на виборах у США і очікуючи, що це прискорить завершення війни з росією, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Цього місяця українські облігації принесли майже 6% прибутку, ставши одними з найуспішніших на ринках, що розвиваються. Їхня вартість наблизилася до 50 центів за долар на всій кривій погашення.

Варранти, виплати за якими залежать від економічних показників України, торгуються за ціною, вищою за 70 центів за долар, що є найвищим показником із 2022 року, коли вони впали до менш ніж 15 центів.

Управляючі фондами розраховують на те, що президентство Трампа призведе до швидшого припинення вогню, як вважає Дмитро Божко із Dragon Capital.

«Ця ідея широко поширена на ринку», — говорить він. «Особливо у центрі уваги облігації на випадок непередбачених обставин із терміном погашення у 2035 та 2036 роках», — зазначає він, маючи на увазі облігації, випущені після угоди про реструктуризацію боргу у серпні.

Однак залишаються серйозні перешкоди для початку переговорів між росією та Україною, і Київ стурбований тим, що президент росії може використати будь-яке перемир'я для перегрупування перед новим ударом.

Російські війська продовжують наступ, і немає жодних ознак того, що сторони близькі до мирних переговорів.

Позиція Трампа

Минулого місяця Трамп та Президент України Володимир Зеленський зустрілися у Нью-Йорку, щоб обговорити плани щодо врегулювання конфлікту. Після зустрічі Трамп сказав, що він «багато чому навчився», але їхня розмова не змінила його позицію щодо того, що переговори з рф можуть покласти край бойовим діям.

В інтерв'ю Bloomberg минулого тижня Трамп відмовився відповідати на заяви про те, що він розмовляв із путіним після звільнення з посади, але сказав, що було б «розумно», якби він це зробив.

Трамп заявив, що хотів би, щоб війну в Україні було «врегульовано» ще до вступу на посаду, і відмовився відповідати на запитання, чи хоче він, щоб Україна виграла. Його кандидат у віцепрезиденти, Джей Ді Венс, виступав за припинення фінансової підтримки України та голосував проти пакетів допомоги у Сенаті.

Ринок починає враховувати ймовірність прискорення мирних переговорів або за президентства Трампа, або до нього, сказав Тис Лоу, управляючий портфелем акцій у Ninety One UK Ltd. «Це підштовхнуло Україну до того, щоб навести лад, щоб її не втягнули в невигідну угоду», — додав він.

Угода між власниками облігацій та урядом України щодо реструктуризації дефолтного боргу на суму $20 млрд наприкінці серпня посилила оптимізм інвесторів. Однак деякі кажуть, що купують борг, попри, а не через можливість повернення Трампа до Білого дому.

Перебільшений оптимізм?

Трамп заявив, що у нього є план швидкого закінчення конфлікту, хоча відсутність подробиць про те, як він збирається цього досягти, крім розмови з путіним, а також мізерні подробиці про те, як виглядатиме будь-яка угода, отримана Трампом для України, викликали занепокоєння у Києві. Європейські союзники також побоюються, що друге президентство Трампа поставить під загрозу майбутню американську допомогу Україні.

Каан Назлі з Neuberger Berman скептично ставиться до угоди Трампа, коли йдеться про Україну.

«Схоже, є деяке хвилювання щодо сценарію, що перемога Трампа/Венса відкриє нові переговори про припинення вогню між росією та Україною», — сказав він. «Однак ми вважаємо, що цей оптимізм є недоречним. Сторони далекі одна від одної, а російські вимоги до України досить максималістські», — додав він.

Neuberger Berman має надмірну вагу в українських облігаціях, тобто він володіє більшою їх кількістю, ніж припускають базові ваги, порівнюючи з іншими активами, а його позитивний погляд заснований на «тривалій підтримці Заходу і зближенні з ЄС», сказав Назлі.

BofA Securities також радить інвестувати в українські облігації, зазначаючи, що співвідношення ризику та дохідності у цьому випадку є асиметрично позитивним.

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Наприкінці 2022 року Amundi SA, один із найбільших керуючих активами в Європі, оголосив, що облігації України стануть одним із ключових напрямів його діяльності у 2024 році. Це рішення було зумовлене тим, що перемога Трампа на виборах може призвести до укладання мирної угоди між Україною та росією.