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1 вересня 2023, 8:09 Читать на русском

Що трапиться, якщо Україна не розпочне переговори про списання держборгу вже зараз

Державний борг України досяг історичних максимумів. Україні слід уже зараз ініціювати переговори щодо списання його частини. Чому це не можна затягувати, тим більше чекати на закінчення війни, розповів економіст Олексій Кущ. «Мінфін» вибрав головне.

Державний борг України впритул наближається до обсягу валового продукту.

Державний борг України тим часом досяг 133 млрд дол .

Хотів написати: що впритул наблизило відношення боргу до ВВП до критичної позначки у 100% валового продукту. Але вчасно зупинився.

Для розрахунку індикатора боргового навантаження через ВВП, необхідно знати обмінний курс.

За фіксованого курсу на рівні 36,6 наш ВВП поточного року може сягнути 6 трлн грн або 163 млрд дол.

Якщо взяти курс 40 — отримаємо 150 млрд дол.

Але все це дуже умовно.

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Тягнути не можна

Реальність побачимо після війни, коли скасують валютні обмеження, введуть плаваючий курс.І коли зникне фактор військового бюджету і зовнішньої допомоги.

У будь-якому разі, фактор держборгу стане одним із факторів неможливості нашого швидкого зростання після війни.

У будь-якому разі, фактор держборгу стане одним із чинників неможливості нашого швидкого зростання після війни.

А за відновлення ВВП доведеться ще й платити кредиторам бонуси за зростання за ВВП-варантами «імені Яресько».

І проблему держборгу щосили тягнуть крізь час війни, втягуючи її в період післявоєнної відбудови, коли вже ніхто не дозволить вести діалог із кредиторами про списання боргу.

Україна на той час випаде з фокусу міжнародної уваги, як це вже відбувалося наприкінці 2015-го року.

І розраховувати на преференції в цьому питанні буде нереально.

По суті, 2023 рік і перша половина 2024-го — і є наше вікно можливостей щодо списання боргу.

Загалом, недовго нашому Мінфіну залишилося тримати цей редут для кількох фондів-яструбів.

Декому воздасться…

Автор:
Кущ Олексій
фінансовий аналітик, економічний експерт Кущ Олексій
Аналітичний центр "Об'єднана Україна"
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Коментарі - 5

+
+30
zevs1
zevs1
1 вересня 2023, 8:36
#
Будет Дефолт и не один, всё будет примерно как в Аргентине, там было с 2000г три дефолта.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
1 вересня 2023, 9:21
#
За фіксованого курсу на рівні 36,6 наш ВВП поточного року може сягнути 6 трлн грн або 163 млрд дол.
Якщо взяти курс 40 — отримаємо 150 млрд дол.

Лол? Нам кредиты в гривнах давали, а Украина зарабатывает в валюте?) 163 млрд дол по курсу 40 это 6.5 трлн грн, а не наоборот.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
1 вересня 2023, 10:15
#
Все пропало…
+
+15
engine
engine
1 вересня 2023, 10:41
#
Глупость полнейшая и очень опасная.
Война не закончилась, нам еще брать долги. Как мы будем их брать если заведомо будем говорить, что мы хотим и новые списать?
Списывать долги (дефолт), как и любое другое плохое действие, нужно делать один раз, быстро и решительно, всё и сразу.
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0
stas12345
stas12345
1 вересня 2023, 10:48
#
«Реальність побачимо після війни»

А кто сказал что война в ближайшее время закончится. Будут тянуть как можно дольше чтобы получать помощь, потому что партнёры пообещали пидтримувати столько сколько потребуется

И мы вообще-то не занимаем деньги чтобы их отдавать
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