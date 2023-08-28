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28 серпня 2023, 18:34 Читать на русском

Держборг України за місяць збільшився на $4 мільярди

Станом на 31 липня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 860,59 млрд грн або $132,92 млрд в еквіваленті. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

Станом на 31 липня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 4 860,59 млрд грн або $132,92 млрд в еквіваленті.
Фото: finclub.net

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«Протягом липня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 146,23 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $4 млрд», — йдеться в повідомленні.

У тому числі державний та гарантований державою зовнішній борг станом на 31 липня склав 3 319,19 млрд грн (68,29% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $90,77 млрд. Державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 541,41 млрд грн (31,71%) або $42,15 млрд.

Власне державний борг становив 4 521,09 млрд грн (93,02 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $123,63 млрд. У тому числі зовнішній держборг — 3 050,34 млрд грн або $83,41 млрд, внутрішній — 1 470,75 млрд грн або $40,22 млрд.

Гарантований державою борг становив 339,50 млрд грн або $9,28 млрд, в тому числі: зовнішній борг — 268,85268,85 млрд грн або $7,35 млрд; внутрішній борг — 70,65 млрд грн або $1,93 млрд.

Динаміка зміни державного боргу України

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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