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1 березня 2024, 19:30

Українці продовжують купувати валюту «під матрац»: як це позначиться на курсі

Стрибки гривні змусили понервувати цього тижня й покупців, й продавців. Як минув тиждень на валютному ринку і який курс побачимо у вихідні — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Скачки гривны заставили понервничать на этой неделе и покупателей и продавцов.

Цей тиждень на валютному ринку пройшов досить цікаво, хоч і змусив знову похвилюватися громадян та бізнес. Щоправда, цього разу за рахунок поступового зниження котирувань із вівторка по четвер. Цими днями вже «мучилися» більше ті, хто раніше хотів прикупити валюти за найнижчим курсом і все ніяк не розумів — це вже ситуативне «дно» чи ще почекати.

Як правило, жадібність — поганий порадник, і особливо заощадити при купівлі валюти їм все ж таки не вдавалося. У п'ятницю ж котирування міжбанку вже дещо відновилися і момент було втрачено.

Але й адепти секти"долар по 40″, які ще нещодавно радісно потирали руки і казали, що курс продажу обмінників 39 гривень і вище лише початок і скоро дійдемо до заповітних 40 гривень за долар, цього тижня зажурилися. Адже життя внесло свої корективи та особливо заробити на попередньому зльоті котирувань цим хлопцям так і не вдалося — курс почав відкочуватися.

Частково тоді спрацювали розпродаж Нацбанком долара на міжбанку (за тиждень з 19 по 23 лютого НБУ продав близько $647,83 млн), а частково — не вистачило «гривневого палива» на готівковому ринку і гра «на підвищення» швидко видихнулася. А вже цього тижня на торгах і на готівковому ринку котирування все ж таки мали загальну динаміку на зниження.

У підсумку за період з 26 лютого по 1 березня на міжбанку долар подешевшав під час продажу на 10 копійок з 38,25 /38,30 до 38,18 / 38,20 гривень, а курс продажу євро знизився на 23 копійки з 41,44 / 41,4827 до 41,2382/41,2521. При цьому загальне зниження котирувань могло бути значно більшим, до рівнів близько 38 гривень, але в п'ятницю американська валюта відіграла частину втрачених раніше позицій, що дуже добре видно на графіку.

Графік міжбанку щодо долара за тиждень

А ось по безготівковому євро спадний тренд тривав практично всі дні кінця лютого.

Графік міжбанку щодо євро за тиждень

Реагував на такий розвиток подій на міжбанку й готівковий ринок.

Графік поведінки готівкового курсу долара

Графік поведінки готівкового курсу євро

Попит на валюту не спадає

Проте, незважаючи на деякі успіхи гривні на цьому тижні, все ж таки загальна тенденція поки не змінилася, і щоденне перевищення обсягу купівлі валюти громадянами над обсягом її здачі продовжує перебувати в межах від $26 млн до $32−40 млн:

Операції фізосіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Саме для забезпечення потреб валютних вкладників, зняття готівкової валюти клієнтами з особистих карт, а також для підкріплення своїх кас готівковими доларами та євро для проведення операцій валютообміну, банки і завезли ще в січні рекордні обсяги валютного кешу в еквіваленті $1,864 млрд. А щомісячні обсяги такого ввезення готівкової валюти вже з жовтня 2023 року становлять понад $1 млрд.

Тобто населення продовжує «таритися» валютою і частково кладе її «під матрац» чи банківські комірки. Це не особливо приємно чиновникам Нацбанку, але поки що це факт. А військові реалії лише періодично стимулюють посилення цього процесу.

Хоча, з іншого боку, відносна стабільність курсу в умовах війни — явно заслуга міжнародної допомоги, що отримується, і більш-менш оперативної реакції НБУ на те, що відбувається на валютному ринку. Тобто на сьогодні картина на валютному ринку України є досить оптимістичною для гривні, хоч фінансова допомога від США поки що пробуксовує, а витрати на армію та соціалку — зростають.

Тож ці вихідні на готівковому валютному ринку пройдуть відносно спокійно, хоч і з можливими сюрпризами щодо курсу долара та євро.

Річ у тім, що фінансисти готуватимуться до ралі по парі євро/долар, що почнеться ближче до середини наступного тижня і досягне піку 7 березня — у день оголошення ЄЦБ свого рішення щодо відсоткових ставок. Це завжди провокує стрибки курсу євро щодо гривні на нашому ринку, і цього разу не буде винятком.

Щоб не брати на себе додаткові валютні ризики, власники обмінників намагатимуться занижувати курс прийому євровалюти та завищувати курс продажу. А ось масштаби цих «занижень» та «завищень» вже залежатимуть від індивідуальних прогнозів кожної мережі обмінників щодо розвитку подій щодо пари євро/долар наступного тижня.

Саме різні прогнози фінансистів щодо можливих рівнів коливань пари євро/долар на період ближче до 5−8 березня і призведуть до розкиду котирувань прийому та продажу євровалюти в різних мережах обмінників уже починаючи з цих вихідних.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 2−3 березня

Як і всі останні тижні, збережеться досить широкий розкид котирувань у різних регіонах України щодо долара, а особливо щодо євро.

Більшість обмінників фінкомпаній пропрацює суботу та неділю у форматі «з обороту» і виставить спред між купівлею та продажем долара в межах 20−25 копійок, а по євро в межах дуже коректних 20−35 копійок.

Трохи додасть обмінникам обсягів операцій із викупу валюти у громадян наближення 8 березня. Попри все, до цього дня частина населення купуватиме подарунки. Для цього знадобиться гривня і чоловіки досить активно витрачатимуть свої валютні заначки.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі буде в межах коридору: прийом від 37,80 до 38,30 гривень та продаж від 38,50 до 38,70 гривень.

А євро власники обмінників на вихідні поставлять курси в межах коридору: прийом від 40,90 до 41,70 гривень і продаж від 41,80 до 42,20 гривень.

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Коментарі - 1

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financialGenius
financialGenius
1 березня 2024, 20:00
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Правильно делаем , уже теряли неоднократно и при лучших сценариев , война по сравнению с 2004/2009/2014 годами цветочки …
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