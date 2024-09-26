Трамп атакує: Україна ризикує потрапити в ідеальний шторм

Після візиту Володимира Зеленського на завод із виготовлення боєприпасів у штаті Пенсильванія, у США розгортається політичний скандал. Республіканці звинувачують Президента України у підіграванні демократам, адже там зустрічали його лише представники цієї партії. Також Трампа обурили критичні зауваження Зеленського щодо його ініціативи врегулювання війни. Який вплив ця ситуація може мати для України і з якими іншими загрозами зараз зіштовхується наша держава, розповів виконавчий директор «Українського інституту майбутнього» Вадим Денисенко.

Вибори за рахунок України

На жаль, все те, що зараз відбувається в США, — це велика політтехнологія. Аналітики Трампа запропонували зробити передвиборчий ривок за наш рахунок. В штатах зараз іде боротьба за 8% тих, хто може змінити свій погляд. І основна гра республіканців звелася до двох речей:

1) Перебити тему «росія втручається в вибори на боці Трампа» (нагадую про скандал із розслідуванням фінансування правих блогерів через Russia today). Зараз головний наратив республіканців: демократи виписали Зеленського, щоб воювати проти Трампа на боці Камали Гарріс.

2) Все це відбувається на фоні ядерного загострення путіна, який дуже вчасно виліз зі своїми ядерними погрозами. І тут маємо другий наратив Трампа: «при мені такого б не було і тільки я зупиню ядерну війну путіна». Я далекий від того, щоб просувати конспірологічні теорії «путін підігрує Трампу» або, навпаки, «Трамп підігрує путіну». Але ми маємо співпадіння в часі двох посилів по два боки Атлантики. І це породжує дуже сильну позицію Трампа: виберіть мене і ядерної війни не буде. Ця теза буде однією з важливих тем останніх тижнів виборів. До цього варто додати ще одну тезу трампістів, яка зводиться до того, що при демократах Ізраїль припинить існувати.

Україна опинилася в надскладній ситуації, коли не можна скотитися в підтримку однієї з партій при умові, що демократам складно зараз грати з Україною, а серед республіканців немає, бодай, кістяка впливових гравців, які б готові були зараз просто нас чути. Вся ця історія матиме колосальні наслідки в майбутньому. Навіть за умови перемоги Гарріс, ми матимемо справу з республіканським конгресом. Ситуація, за своїм напруженням, наближається до кольчужного скандалу, і єдине, що можна тут порадити, так це два моменти:

найстрашніше в політиці — це почати ображатися, не маючи козирі в рукаві, якщо ми станемо в позу ображеного — ми програли.

зараз росія почне розігрувати внутрішньоукраїнську карту розколів, тим паче, що всі актори українського політикуму вже бʼють копитами.

Дешевша нафта та нові ризики

В іншій частині світу Саудівська Аравія вирішила де-факто вийти з угоди ОПЕК+ і тепер робить ставку не на утриманні ціни на нафту, а на збереженні частки ринку. Нагадаємо, що з першого місця в КНР їх потіснили росіяни. Не вдаючись до складних нафтових колізій, треба розуміти два важливих аспекти.

1) Собівартість російської нафти приблизно 25−27 доларів, бюджет має проблему, коли ціна опускається до 42−44 доларів. Тому нинішнє падіння до 65−67 доларів не є критичним для росіян. Поки нафта буде в районі 60, грошей у путіна більш ніж достатньо.

2) Вихід саудитів із угоди розвʼязує росіянам руки в Ірані та Ємені. І це стає загрозою для нас як безпосередньо (збільшення поставок зброї, повне переключення США на врегулювання близькосхідного конфлікту), так і опосередковано. Росія давно шукає Сирію-2, яка змусила б Захід сісти з нею за стіл переговорів. Я повторю тут тезу, яку говорю вже доволі давно: росіяни хочуть продавати не ситуацію в Україні, вони хочуть продати Заходу те, що вони можуть стати гарантом стримування КНДР, Ірану та низки інших країн в різних точках світу від ескалацій. Це їхня базова гра.

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Це і є елементи ідеального шторму, який вже розпочався. Стати гордо проти вітру — це майже 100% загинути. Особливо на фоні того, що ми почали активно жити внутрішньою політикою.