Netflix показав гарні квартальні результати: чому його акції йдуть вниз

Налякані негативними інфляційними прогнозами та відповіддю Ізраїлю на атаку Ірану ринки падають впродовж усього тижня. Як розповідає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, врятувати ситуацію можуть звіти техногігантів, але почали вони не надто добре.

Ставки цього року не знижуватимуть?

Цього тижня індекси «червоніли»: падіння ринків триває вже п’ять днів поспіль і, схоже, буде й шостий. Станом на ранок п’ятниці S&P 500 втратив 4,6%, порівнюючи з історичним максимумом, досягнутим наприкінці березня, опинився нижче двадцяти- та п’ятидесятиденних середніх значень, а у багатьох трейдерів та інвесторів почали закрадатися сумніви, а чи не закінчився зростаючий тренд, який так довго годував «биків», і чи не час вже підживитися ведмедям.

Особливо лячно ситуація виглядає на фоні зростаючої дохідності американських державних облігацій, аж настільки, що Індекс страху та жадібності знизився до показника «Страх», чого не траплялося вже досить давно.

Звісно, страху нагнала неспокійна ситуація у світі. Бомбардування Іраном Ізраїлю — це виклик, і хоча всі закликали Ізраїль не відповідати, країна не захотіла «підставити другу щоку» і відповіла. На щастя, відповіла так, що повноцінна війна ще не почалася, але зранку в п’ятницю всім довелося добряче понервувати, а вже потім, трохи заспокоївшись та проаналізувавши ситуацію, прийти до висновку, що це ще не катастрофа. Навіть ціни на нафту, які злетіли вгору відразу ж після ізраїльських бомбардувань, поступово почали знижуватися.

На початку тижня переживань додав Голова ФРС Пауелл, який у вівторок заявив, що «з огляду на стан ринку праці та прогрес у боротьбі з інфляцією, доречно дотримуватися обмежувальної політики ще якийсь час». А отже політика «Higher for longer» в дії, знижувати ставку ФРС не квапиться — виходить, що сподівання інвесторів були марними. Ще на початку року всі прогнозували, принаймні, три зниження до кінця року, сьогодні мова про одне, та й про нього вже починають згадувати з обережністю.

Але що вдієш, якщо інфляція не хоче відступати?! Аналітики Bank of America навіть підрахували — якщо інфляція зростатиме тими ж темпами, що й, в середньому, протягом останніх трьох місяців, то вже у листопаді, саме під президентські вибори в США, вона може сягнути 4,8%. І це точно є проблемою для ФРС. Недарма Ларрі Саммерс, колишній Міністр фінансів США, не виключає того, що цього року ФРС може не тільки не знизити ставку, як того всі очікують, а, навпаки, — підвищити.

Як справи у компаній

В тій ситуації, що склалася на ринках, порятунок може прийти від корпоративного сектору, адже сезон квартальних результатів тільки розганяється. Те, що стало поганими новинами, з огляду на перспективи зниження ставки, може стати гарними новинами для компаній, адже стійкість економіки допомагає їм більше заробляти. Як, наприклад, авіакомпаніям, які звітують про підвищення попиту на перельоти, особливо з боку подорожуючих у службових справах.

В результаті, прогноз показників на другий квартал виглядає оптимістично. Банки та фінансові компанії, які традиційно звітують першими, продемонстрували змішані результати: хтось краще, як Black Rock та Morgan Stanley, хтось гірше, як Bank of America, Wells Fargo та Citi.

Але, звісно, основна надія на технологічні компанії, адже саме вони тягнуть на собі весь ринок вже багато місяців. Хоча, очевидно, що задача у них надскладна, оскільки ціни на максимумах, очікування дуже високі, і погодьтеся, що в такій ситуації буде дуже непросто здивувати інвесторів і звабити їх на нові придбання.

Цього тижня досягненнями першого кварталу поділився Netflix. Компанія перевищила очікування за виторгом, чистим прибутком та кількістю підписників. Здавалося б, чого ще бажати? Але проблема в тому, що прогноз на другий квартал виявися не настільки оптимістичним, як би того хотіли інвестори. В результаті, на позабіржових торгах, до відкриття біржі у п’ятницю, ціна на акції Netflix знизилася на понад 6%.

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Що маємо? Для биків ситуація виглядає не дуже перспективно, адже всі гарні новини вже давно в ціні, а нових, схоже, взяти ніде. Хіба що чимось порадують технологічні гіганти, які звітують наступного тижня. Хоча, з огляду на те, як почався сезон квартальних звітів, і те, які результати та прогнози оприлюднюють компанії, я б ставив на подальше зростання все, що є. Схоже, що на цьому відрізку торгового шляху сильнішими виглядають ведмеді.