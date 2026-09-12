Попит на ВКВ на міжбанку злітає, але долар дешевшає: з якими курсами йдемо на вихідні

На цьому тижні на світовому та українському валютних ринках було цікаво. Серед світових фінансових подій варто виділити непросте рішення ЄЦБ: 10 вересня регулятор очікувано підвищив свої ставки на 0,25% річних — до 2,5−2,9% річних.

З огляду на зростання інфляції у серпні до 3,3% у річному вимірі, аналітики та ринки були впевнені в такому кроці європейського регулятора. Хоча саме по собі це рішення явно непросте й досить спірне. Адже основну причину інфляції в ЄС — стрімке зростання цін на енергоносії (нафта марки Brent уже коштує близько $104−108 за барель) — неможливо усунути підвищенням ключових ставок ЄЦБ. Монетарні важелі тут навряд чи допоможуть європейському регулятору приборкати інфляцію найближчим часом.

Розуміють це і в ЄЦБ, тому головними меседжами для інвесторів та учасників ринку в коментарях європейського регулятора стали такі висновки: «Конфлікт на Близькому Сході продовжує чинити інфляційний тиск, і очікується, що інфляція ще тривалий час залишатиметься значно вищою за цільовий рівень». Згідно з базовим сценарієм оновленого прогнозу, загальний рівень інфляції в Євросоюзі становитиме в середньому 3% у 2026 році, 2,5% — у 2027 році та 2,1% — у 2028 році.

Тобто жодних заяв у дусі «зараз піднімемо ставки — і зростанню інфляції кінець» уже не звучить. Хоча ще не так давно експерти ЄЦБ розраховували впоратися зі зростанням цін протягом року-півтора.

У найкращих традиціях 10 вересня ринок усе ж отримав нетривале ралі за парою євро/долар напередодні засідання ЄЦБ та під час коментарів його керівництва щодо стану світової та європейської економіки.

Динаміка пари євро/долар

Тепер ринки гадають, якими будуть дії Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок. Своє рішення ФРС оголосить 16 вересня. Думки аналітиків розділилися: ймовірність підвищення ставки на вересневому засіданні оцінюється приблизно 58−62%. На тлі досить сильної статистики щодо ринку праці та останніх показників інфляції ФРС справді може підняти свої ставки ще на 0,25% річних — із поточних 3,5−3,75% річних.

Чи вирішиться голова Федрезерва Кевін Уорш на підвищення ставок на тлі відкритого тиску з боку Дональда Трампа, який вимагає від ФРС США пом'якшувати монетарну політику, — питання поки що відкрите. Інтрига, що зберігається на руку спекулянтам. Вони розраховують наступного тижня максимально розкачати всі ринки — від золота до облігацій та акцій — і, звичайно, «розігріти» пару євро/долар на очікуваннях можливих дій Федрезерва.

З українських новин варто відзначити зростання обсягів торгів, що зберігається. За даними системи Bloomberg, практично щодня обсяг зареєстрованих операцій перевищував $284−354 млн, хоча ще нещодавно цей показник рідко піднімався вище за $230−260 млн на день.

Це пов'язано зі зростанням активності покупців валюти — від імпортерів енергоносіїв, які продовжують дорожчати на світових ринках, до рітейлерів, які за умов російських ударів по складах та логістичній інфраструктурі змушені витрачати значні валютні кошти на відновлення товарних запасів.

Одночасно знижуються можливості експорту агропродукції. У результаті дисбаланс, викликаний зростанням попиту на валюту при зниженні її пропозиції, Нацбанк компенсує інтервенціями з продажу долара із резервів. Саме це і стало основною причиною зниження ЗВР України з нещодавнього рівня $51,2 млрд. до $48,7 млрд. станом на 1 вересня 2026 року.

Практично у всі дні цього тижня Нацбанк активно продавав валюту на міжбанку, підтримуючи гривню та максимально згладжуючи коливання курсу — безпосередньо по долару та опосередковано, в міру своїх можливостей, щодо євро.

У результаті зі старту торгів у понеділок, 7 вересня, і до завершення сесії п'ятниці, 11 вересня, курс продажу долара на міжбанку знизився на 11,5 копійки — з 44,60/44,63 до 44,485/44,515 грн. Курс продажу євро за ці дні знизився майже на 17 копійок — з ранкових котирувань понеділка 51,8162/51,8377 до 51,6515/51,6685 грн до завершення торгів у п'ятницю.

Курс долара (міжбанк)

Графік курсу євро (міжбанк)

При цьому готівковий ринок продовжував досить стримано реагувати на ситуацію на міжбанку і не намагався «розгойдувати» курс. Увечері у п'ятницю, 11 вересня, готівковий долар обмінники фінкомпаній без жодного ажіотажу продавали по 44,70−44,95 грн., а євро — по 52,25−52,40 грн.

Ці вихідні більшість обмінників фінкомпаній і відділень банків, що працюють у суботу і неділю, продовжать працювати у форматі «з обороту» з досить помірним спредом між курсами купівлі та продажу валюти — в межах 15−25 копійок за доларом і 20−50 копійок за євро.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 12−13 вересня

Курс готівкового долара у ці вихідні у більшості обмінників фінкомпаній та касах працюючих у вихідні відділення банків перебуватиме в таких межах: купівля — від 44,30 до 44,65 грн, продаж — від 44,70 до 45,05 грн .

Курс готівкового євро перебуватиме в таких межах: купівля — від 51,40 до 51,90 грн, продаж — від 52,10 до 52,45 грн .

Для виконання індивідуальних завдань при купівлі чи продажу валюти частина обмінників може додатково скоригувати розраховані мною цінники на 5−10 копійок у той чи інший бік як щодо долара, і євро.