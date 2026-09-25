Кінець вересня виявився явно ненудним для всіх учасників валютного ринку. Від нафтових ралі до геополітичних загроз — зовнішні чинники коливали котирування пари євро/долар увесь тиждень. Але чи вдалося цій штормовій хвилі пробити оборону НБУ та розхитати курси в Україні? Розбираємо підсумки фінансового тижня, диверсифікацію попиту українців між доларом та євро, а також детальний прогноз готівкового курсу на найближчі дні.
Попит на євро різко зросте: яким буде курс на вихідні
Цього тижня всім учасникам світового та українського валютного ринку було не нудно. По-перше, активно змінювався ринок цін на енергоносії, що негайно відбивалося й на співвідношенні пари євро/долар, а отже — і на динаміці курсу євро щодо гривні.
Графік нафти BRENT
У підсумку, протягом тижня ціна нафти марки BRENT то злітала до рівнів вище $102 за барель, то швидко падала до позначок близько $95. Заяви президента США Дональда Трампа на Асамблеї ООН 22 вересня щодо його погроз Ірану знищити іранський військовий та промисловий потенціал, якщо мирна угода між США та Іраном не відбудеться, у поєднанні з «особливим поглядом» американського президента на проблему розвитку штучного інтелекту — з одного боку, «розхитали» фондовий ринок, з іншого — знову налякали інвесторів, які до цього мали хоч якісь надії на можливе швидке завершення війни на Близькому Сході.
Ситуація в Ормузькій протоці особливо не покращилася, і до неї додається проблема хуситів та їхніх дій у другому «вузькому» місці для світової логістики — Баб-ель-Мандебській протоці. Це близько 15 % світового трафіку морських перевезень і 25−30 % світових контейнерних перевезень. Тому світові сировинний, енергетичний і товарний ринки продовжують коливатися. Крім того, поки що провідні світові фінансові гравці ще не дійшли згоди між собою і не зробили остаточних висновків щодо зустрічі Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном. А це теж впливає на настрої всіх ринків. Тому не дивно, що пара євро/долар не могла не реагувати цього тижня на все, що відбувається.
Графік євро/долар
З огляду на нестабільність міжнародного валютного ринку за парою євро/долар — Нацбанку України, крім регулярних інтервенцій із продажу долара на торгах для підтримки курсу гривні на міжбанківському ринку, доводилося ще й вирішувати друге завдання — максимально намагатися згладити коливання курсу євро в Україні, який миттєво відбивав усі перипетії поведінки пари євро/долар на світових майданчиках.
У підсумку, Нацбанку це майже вдалося, що можна вважати досить позитивним фактором, якщо взяти до уваги щоденні масовані обстріли РФ території нашої країни зі знищенням цивільної критичної та промислової інфраструктури, а також негативний фон навколо незакритого фінансування бюджетних видатків на останній квартал 2026 року та поки що невирішених проблем із міжнародною фінансовою допомогою на наступний рік.
Курс долара (міжбанківський)
Курс євро (міжбанківський)
Офіційний курс долара та євро
Оскільки НБУ тримав міжбанківський ринок під повним контролем і практично щодня проводив інтервенції з продажу долара, то готівковий ринок теж не надто «коливався» у своїх цінах.
Готівковий курс долара
Готівковий курс євро
У підсумку, за умови збереження тенденції до зростання внутрішнього попиту на валюту та підвищеної волатильності зовнішніх ринків, фактично за період з 21 по 25 вересня курс продажу долара на міжбанківському ринку навіть ситуативно подешевшав на 1 копійку — з ранкових котирувань понеділка 44,68/ 44,71 до 44,67/44,70 до вечора п’ятниці, а безготівковий курс євро впав одразу на 34 копійки — з 51,2837/51,2957 до 50,9416/50,9535 гривень. А на готівковому ринку ввечері в п’ятницю, 25 вересня, долар у обмінних пунктах продавали по 45,10−45,25 гривень, а євро — по 51,85−52,05 гривень.
Оскільки особливої стабільності чи хоча б передбачуваності ні у світі, ні в Україні поки що не спостерігається — у ці суботу та неділю більшість обмінних пунктів і відділень банків, що працюють, продовжуватимуть працювати у форматі «з обороту» з розширенням спреду між купівлею та продажем американської валюти в межах до 20−30 копійок, а щодо євро — до 20−70 копійок. При цьому частина мереж обмінних пунктів у великих торговельних точках продовжуватиме працювати також зі спредом за обома цими валютами в розмірі до 1 гривні.
Поки що збережеться й тенденція істотного перевищення сум купівлі валюти громадянами над сумами здачі валюти.
Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)
За моїми прогнозами, за два вихідні дні сума перевищення купівлі валюти населенням над її продажем становитиме в цілому по Україні не менше $41-$68 млн в еквіваленті.
Прогноз курсу готівкового долара та євро на 26−27 вересня
Курс готівкового долара цієї суботи та неділі в більшості обмінних пунктів фінансових компаній та в касах банківських відділень, що працюють у вихідні, перебуватиме в межах коридору: купівля від 44,30 до 44,75 гривень та продаж від 44,95 до 45,25 гривень.
А курс готівкового євро цими вихідними буде в межах: купівля від 50,70 до 51,50 гривень і продаж від 51,60 до 52 гривень.
Частина обмінних пунктів може ще скоригувати розраховані мною ціни на плюс-мінус 3−5 копійок як щодо долара, так і щодо євро, залежно від наявності у них вільних обсягів готівкової гривні та валюти, а також виконання своїх індивідуальних завдань.
Широкий розкид котирувань євро в різних мережах обмінних пунктів та у різних регіонах України — стане однією з основних «фішок» готівкового валютного ринку цими вихідними.
Крім того, спостерігаючи певне зниження котирувань євро щодо долара на світовому ринку та відповідну корекцію курсу євро в Україні, частина наших громадян цими днями надаватиме перевагу купівлі «подешевшалого» євро, а не «подорожчалого» долара. І якщо така тенденція збережеться ще тиждень, то банкам уже на початку жовтня не вистачатиме готівкового євро, і їм знову доведеться активно завозити з-за кордону вже не тільки долар, а й євро для виконання таких клієнтських заявок.
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