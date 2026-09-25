Попит на євро різко зросте: яким буде курс на вихідні

Цього тижня всім учасникам світового та українського валютного ринку було не нудно. По-перше, активно змінювався ринок цін на енергоносії, що негайно відбивалося й на співвідношенні пари євро/долар, а отже — і на динаміці курсу євро щодо гривні.

Графік нафти BRENT

У підсумку, протягом тижня ціна нафти марки BRENT то злітала до рівнів вище $102 за барель, то швидко падала до позначок близько $95. Заяви президента США Дональда Трампа на Асамблеї ООН 22 вересня щодо його погроз Ірану знищити іранський військовий та промисловий потенціал, якщо мирна угода між США та Іраном не відбудеться, у поєднанні з «особливим поглядом» американського президента на проблему розвитку штучного інтелекту — з одного боку, «розхитали» фондовий ринок, з іншого — знову налякали інвесторів, які до цього мали хоч якісь надії на можливе швидке завершення війни на Близькому Сході.

Ситуація в Ормузькій протоці особливо не покращилася, і до неї додається проблема хуситів та їхніх дій у другому «вузькому» місці для світової логістики — Баб-ель-Мандебській протоці. Це близько 15 % світового трафіку морських перевезень і 25−30 % світових контейнерних перевезень. Тому світові сировинний, енергетичний і товарний ринки продовжують коливатися. Крім того, поки що провідні світові фінансові гравці ще не дійшли згоди між собою і не зробили остаточних висновків щодо зустрічі Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном. А це теж впливає на настрої всіх ринків. Тому не дивно, що пара євро/долар не могла не реагувати цього тижня на все, що відбувається.

Графік євро/долар

З огляду на нестабільність міжнародного валютного ринку за парою євро/долар — Нацбанку України, крім регулярних інтервенцій із продажу долара на торгах для підтримки курсу гривні на міжбанківському ринку, доводилося ще й вирішувати друге завдання — максимально намагатися згладити коливання курсу євро в Україні, який миттєво відбивав усі перипетії поведінки пари євро/долар на світових майданчиках.

У підсумку, Нацбанку це майже вдалося, що можна вважати досить позитивним фактором, якщо взяти до уваги щоденні масовані обстріли РФ території нашої країни зі знищенням цивільної критичної та промислової інфраструктури, а також негативний фон навколо незакритого фінансування бюджетних видатків на останній квартал 2026 року та поки що невирішених проблем із міжнародною фінансовою допомогою на наступний рік.

Курс долара (міжбанківський)

Курс євро (міжбанківський)

Офіційний курс долара та євро