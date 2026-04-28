@Скільки треба накопичити, щоб жити на відсотки

Життя з пасивного доходу — мрія більшості, але реалізувати її вдається одиницям. Скільки насправді треба мати грошей, щоб дозволити собі жити без роботи, та куди їх найкраще інвестувати, розбирався «Мінфін».

Складна реальність

Про труднощі, з якими стикається більшість людей у намаганні жити з пасивного доходу, яскраво говорить статистика зі США. Це найбільша економіка світу з високими заробітними платами та великими інвестиційними традиціями. Водночас хоча б який-небудь пасивний дохід мають лише близько 20% американців.

Здебільшого зі своїх інвестицій громадяни США отримують небагато. Пасивним доходом, що перевищує $500 на місяць, можуть похизуватися лише 12% американців. Для порівняння: середня зарплата у США становить орієнтовно $4 500−4 800 на місяць.

Ранній вихід на пенсію — теж нездійсненна мрія для більшості мешканців США. За оцінками Інституту Геллапа, у віці близько 40 років на пенсію вийшли лише 1% американців, а у віці близько 50 років — лише 6%. При цьому, якщо ви думаєте, що з часом ситуація покращується, то ні. Порівнюючи із 2003 роком, кількість молодих пенсіонерів знизилася на третину.

Може виникнути питання, яким чином у країні з одними з найвищих зарплат у світі громадяни не можуть зібрати заощадження. Вся справа у популярності довгих кредитів (насамперед на нерухомість — до 20 років, та студентські кредити), високих боргах за кредитними картками, значній вартості життя. І, звичайно, у поведінкових звичках, які підштовхують більше витрачати.

В Україні зібрати значні заощадження ще складніше. Війна, найнижча зарплата в Європі, висока інфляція і девальвація гривні — ключові перепони. Водночас, навіть за нинішніх обставин, жити на відсотки з інвестицій можливо. Розберемо, як.

Скільки треба грошей

Зрозуміло, що у кожного свої потреби, витрати та сімейний бюджет. Однак, як приклад для статті, ми візьмемо необхідний дохід на місяць в 30 тис. грн. Це трохи більше середньої зарплати в Україні, а отже, на життя цього має вистачати. Тому потрібні такі заощадження, пасивний дохід від яких дозволить щомісяця отримувати ці кошти.

Водночас в умовах високої інфляції необхідно, щоб дохід від заощаджень дозволяв не лише витрачати кошти, але й нарощувати суму «в скарбничці», щоб надалі збільшувались щомісячні виплати. Інакше, стабільний дохід у 30 тис. грн впродовж років означатиме, що в майбутньому місячних виплат заледве вистачатиме, аби декілька разів зайти до магазину.

Традиційна мета НБУ — це інфляція 5%, плюс-мінус 1%. Водночас, як свідчить статистика, річна інфляція в 5% чи нижче за останні 25 років фіксувалася лише 5 разів. Середнє ж зростання цін за цей період становило 12,07%.

Ми ж будемо оптимістами і сподіватимемося, що в майбутньому інфляцію вдасться тримати в довгостроковій перспективі принаймні в межах 7% — трохи вище за мету регулятора.

Тому у своїх розрахунках ми виходитимемо з того, що сума, яка дозволяє жити з пасивних доходів, має забезпечувати власний приріст на 7% на рік і після цього прибуток має сягати 30 тис. грн на місяць, або ж 360 тис. грн на рік. Разом зі зростаючою сумою на рахунку в майбутньому збільшуватимуться і доходи, але їх купівельна спроможність буде приблизно такою ж, як у нинішніх 30 тис. грн. Подивимось, скільки треба накопичити, аби мати такі доходи за різних варіантів інвестицій.

Середня ставка за депозитами у гривні в українських банках наразі становить 12,93%. Найщедріші ж банки пропонують 16,75% річних. Водночас варто враховувати, що дохід від банківських вкладів оподатковується за ставкою 18% ПДФО + 5% військового збору. Таким чином, реальний максимальний заробіток становить 12,1%.

Далі від цієї ставки віднімаємо 7% — стільки ми маємо докласти за рік до тіла депозиту, аби він не знецінився. Як наслідок, на витрати ми можемо спрямувати 5,1% від суми на рахунку.

Для того, щоб депозит приносив 360 тис. грн на рік за «чистої дохідності» 5,1%, в банку потрібно розмістити 7,06 млн грн.

ОВДП

Як альтернативу депозитам, можна розглянути вигідніші державні облігації. На останньому аукціоні Мінфін розмістив ОВДП із погашенням приблизно через рік із дохідністю в 15,15% річних.

Ця ставка нижча за пропозицію найщедріших банків, але значна перевага ОВДП полягає в тому, що дохід від них не оподатковується.

Тому від 15,15% віднімаємо 7%, які забезпечуватимуть зростання скарбнички, і на життя можна буде витрачати 8,15%.

За таких умов потрібно купити ОВДП на 4,42 млн грн, і щомісяця ми зможемо витрачати 30 тис. грн доходів.

Якщо накопичувати кошти у валюті, то розрахунок необхідної суми трохи відрізнятиметься. По-перше, визначимо, скільки нам треба доларів, щоб впродовж року витрачати ті самі 360 тис. грн. Виходитимемо з офіційного курсу 43,94. В цьому випадку річний дохід має становити $8,19 тис. Зрозуміло, що з часом курс змінюватиметься, але в довгостроковій перспективі його коливань ми не знаємо, тому тут не враховуватимемо.

Водночас ми можемо прогнозувати доларову інфляцію. За останні 25 років середнє зростання цін у США становило 2,5% на рік; виходитимемо з того, що і надалі він буде таким. Тому від дохідності доларового активу відніматимемо саме стільки, щоб компенсувати знецінення грошей.

Тримати банківський депозит у доларах, щоб жити на відсотки, не має сенсу. Середні ставки з річними вкладами становлять 1,3%, тобто, навіть до вирахування податків, нижче інфляції. За цих умов гроші з роками просто знецінюватимуться, навіть якщо нічого на себе не витрачати.

Більше можна отримати завдяки доларовим ОВДП. Востаннє Міністерство фінансів розміщувало їх із дохідністю 3,22%. Коли відняти частку на поповнення заощаджень, дохідність для витрат становитиме 0,72%.

За таких умов, аби щороку чистими мати $8,19 тис., потрібно тримати у доларових облігаціях $1,14 млн — а це в еквіваленті фантастичні 50 млн грн.

REIT-фонди

Давно відомий спосіб інвестицій у Західних країнах, що стрімко набуває популярності і в Україні. Це інвестиції коштів у фонди, які, зі свого боку, вкладають їх у нерухомість. Різні фонди можуть спеціалізуватися на житловій, комерційній, промисловій нерухомості. Інвестори, отримуючи частку у фонді, фактично володіють часткою у всій нерухомості.

Для інвесторів у REIT-фонди є два джерела доходів: перший — від оренди нерухомості, ці кошти виплачуються інвесторам як дивіденди. Другий — це подорожчання сертифікатів фонду завдяки зростанню вартості нерухомості. Скористатись цими грошима інвестор зможе, продавши свою частку у фонді.

«Коли мета інвестора — регулярний пасивний дохід, варто звернути увагу на дивідендні фонди, такі як S1 ВДНГ. При прогнозованій дохідності 8,2% річних у доларах, капітал у 4,5 млн грн (умовно $100 тис.) починає генерувати для вас суму в 30 тис. грн на місяць, в якості дивідендів», — роз’яснює фінансовий директор S1 REIT Вадим Павлушин.

Як пояснює експерт, інвестувавши 4,5 млн грн у квітні 2025 року, вже зараз ви б отримали 395 тис. грн дивідендних виплат. У середньому це майже 30 тис. грн щомісяця після вирахування податків. Як і банки у випадку з депозитами, REIT-фонд виступає податковим агентом інвестора: сам розраховує та сплачує податки. Проте ставка оподаткування у REIT нижча — 14% (9% ПДФО + 5% військового збору), проти 23% за банківськими депозитами.

«Важливо, що ці виплати — лише частина результату, адже вони не враховують капіталізацію (зростання вартості самих об'єктів). За результатами незалежної оцінки, на кінець грудня 2025 року активи фонду S1 ВДНГ зросли на 5,7% у валюті. Це забезпечує додатковий захист та приріст капіталу», — відзначає Вадим Павлушин. Зважаючи на середню доларову інфляцію у 2,5%, такий приріст капіталу повністю її перекриває і забезпечує чисте збільшення капіталу.

Результати діяльності фонду у минулому не є гарантією доходів у майбутньому. Перед інвестуванням ознайомтеся з умовами та проконсультуйтеся із фінансовим радником.

Акції іноземних компаній

Придбання акцій компаній на фондовому ринку — один із найпопулярніших способів інвестицій у США та ЄС. На українському фондовому ринку торгівля відбувається переважно ОВДП, тому, коли мова йде про купівлю акцій компаній, то, зазвичай, маються на увазі саме іноземні ринки.

Ціна як акцій окремих компаній, так і фондового ринку загалом може не лише зростати, але й падати. Однак середня дохідність ключового індексу американського ринку S&P 500 у довгостроковій перспективі демонструє позитивну динаміку. За останні 30 років його середня дохідність становила 10,4%. Якщо відняти вже згадані інфляційні відрахування на поповнення капіталу, то дохід становитиме 7,9%. Щоправда, цей інвестиційний дохід оподатковуватиметься за тією ж ставкою, що й заробітки на депозитах (18+5%). Тобто чистими вдасться отримати 6,08%.

За такої дохідності, аби на рік мати $8,19 тис., потрібно інвестувати в акції $135 тис., а це еквівалент 5,9 млн грн.

Як накопичити

Суми, які потрібні для отримання достатнього пасивного доходу, для більшості українців можуть видаватись непідйомними. Однак накопичити їх реально. Потрібна сувора фінансова дисципліна та «магія» складного відсотка.

Розглянемо на практиці. Припустимо, ви почнете відкладати по 10 тис. грн на місяць. Раз на рік ви збільшуватимете суму щомісячних накопичень на 7% (в нашому прикладі це очікувана інфляція). Інвестуватимете всі кошти в ОВДП під 15,15%, так само ви реінвестуватимете отримані відсотки.

За такого сценарію через 20 років ви матимете на рахунку близько 23 млн грн. Із них близько 5 млн — це вкладені вами кошти, решта — отримані відсотки.

Звісно, тоді 23 млн грн матимуть значно меншу купівельну спроможність, ніж зараз. За умови 7% інфляції щороку, їх купівельна спроможність буде приблизно така ж, як у 6 млн грн зараз. Тобто сума цілком достатня для того, щоб отримувати пасивний дохід.

Якщо заощаджувати 10 тис. грн на місяць не вдається, можна виходити з меншої суми, але тоді відкладати доведеться довше. Як пояснює Вадим Павлушин, при прогнозованій дохідності REIT-фонду у 8,2% річних у доларах достатньо інвестувати лише $64 на місяць — це близько 2 800 грн за поточним курсом. «За 30 років, завдяки складному відсотку, ці скромні внески перетворяться на $100 тис. При цьому власних коштів ви вкладете лише $23 тис., решту — $77 тис. — „заробить“ реінвестування», — наголошує він.

За словами експерта, в цьому прикладі головне — регулярність та системність інвестування. Саме вони можуть дозволити кожному увійти до вузького кола інвесторів, які живуть із пасивного доходу.