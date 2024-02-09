Шість чинників, які вплинуть на курс долара та євро

Робочий тиждень, що завершується, на валютному ринку України минув під знаком умовного «бокового тренду» як за доларом, так і за євро. Хоча, загалом, за тиждень безготівкові котирування долара та євро підросли, але це було неспівставно з тижневими коливаннями в 30−50 копійок на доларі чи євро, як було ще не так давно.

Чинники «за» та «проти» гривні

Проти гривні цього тижня, здебільшого, спрацювали три новини.

1. Чергове американське «пробуксування» з голосуванням щодо допомоги Україні.

2. Неприємна для нас новина з Бельгії (де зосереджена основна частина «заморожених» російських активів) про те, що юридична формула отримання нашою країною фінансових ресурсів під «заставу» заблокованих активів рф так поки що в ЄС і не знайдена.

3. Скорочення ЗВР України до $38,525 млрд. Здебільшого, за рахунок активних розпродажів валюти Нацбанком для підтримки курсу гривні на міжбанку. Чистий продаж валюти НБУ в січні склав $2,533 млрд. Хоча навіть у такій ситуації поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту за мінімальних вимог у 3 місяці. Тобто в України і за цих резервів достатньо валюти для забезпечення критичного імпорту, але зниження резервів НБУ є завжди негативом для валютного ринку.

До позитивних чинників останніх днів для «самопочуття» національної валюти можна віднести:

1. Озвучене нещодавно рішення ЄС про виділення Україні допомоги у 50 млрд євро протягом 4 років із обіцянкою перших траншів вже практично з березня цього року.

Тут важливим є не лише саме рішення Європи, а й чіткий меседж європейців для США, який було дано Євросоюзом про очікування виконання і Штатами своєї частини фінансування Україні найближчим часом.

2. Поступова активізація експорту у поєднанні з нещодавнім закінченням звітного періоду та з остаточним «освоєнням» бізнесом усіх гривневих ресурсів, отриманих від бюджету наприкінці 2023 року.

У результаті, це збільшило пропозицію валюти на торгах від експортерів при скороченні платоспроможного попиту на неї з боку імпортерів. Що й полегшило завдання Нацбанку щодо забезпечення міжбанку дефіцитним доларом. За даними Міністерства економіки, у січні 2024 року експортовано 12 млн тонн продукції, з яких 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом.

Саме зростання активності експортерів у поєднанні з ефектом звітної дати дозволили Нацбанку за минулий тиждень з 29.01.2024 до 02.02.2024 навіть викупити $15,05 млн доларів на міжбанку при його продажах у межах $239 млн. Тобто щотижневий чистий продаж регулятором за цей період склав всього близько $224 млн. Хоча ще нещодавно ці вимушені щотижневі інтервенції НБУ на торгах становили по $500−700 млн, а то й більше. І, судячи з характеру торгів, не надто великими розпродажі валюти виявляться і за цей тиждень.

3. Гарні показники аукціонів Мінфіну щодо розміщення ОВДП.

За даними Депозитарію НБУ, у січні 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 13 361,3 млн грн, $254,7 млн та 235,5 млн євро. А на погашення за ОВДП за цей же період спрямовано $80,0 млн та 251,5 млн євро.

Тобто протягом січня запозичення Мінфіну на внутрішньому борговому ринку на 19,322 млрд грн в еквіваленті перевищували виплати за погашення ОВДП. Роловер вкладень у облігації за січень становив 203% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом. Це відкачало з ресурсного ринку частину коштів і знизило тиск на курс нацвалюти.

Як відреагували міжбанк та готівковий ринок

У результаті, за 5−9 лютого курс продажу долара на міжбанку зріс на 26 копійок — із 37,47/37,505 до 37,74/37,76 гривень. А курс продажу безготівкового євро на торгах за цей же період зріс на 28 копійок — із 40,4039/40,4266 до 40,695/40,7052 гривень до закриття п'ятничної сесії.

Причому основна частина розрахованого вище зростання котирувань і за доларом, і за євро пройшла сьогодні ввечері вже на ТОМі, коли на одиничних навіть невеликих за обсягами угодах окремі гравці можуть досить легко «посунути» курс без реальних наслідків для всього ринку. А всі попередні дні коливання котирувань були у набагато вужчому форматі.

Безготівковий долар у період із 5 до 9 лютого 2024 року

Безготівковий євро у період із 5 до 9 лютого 2024 року

При цьому не особливо «нервував» усі ці дні й готівковий ринок. І ввечері 9 лютого обмінники без жодних проблем та ажіотажу спокійно продавали долар за 38,00−38,30 гривень, а євро — за 41,35−41,70 гривень.

Готівковий долар у період із 5 до 9 лютого 2024 року

Готівковий євро у період із 5 до 9 лютого 2024 року

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 10−11 лютого

Велика конкуренція між обмінниками за платоспроможних клієнтів у поєднанні з відносно низькими курсовими ризиками найближчих днів змусять обмінники фінкомпаній цими вихідними працювати у форматі «з обороту».

Причому з досить невеликим спредом між купівлею та продажем у межах до 20−25 копійок за доларом і до 20−35 копійок за євро.

Хоча традиційно збережеться і частина обмінників, які продовжать у районах із низькою конкуренцією та підвищеною потребою у гривні додатково заробляти за рахунок встановлення спреду в межах до 1 гривні як за доларом, так і за євро.

Зазвичай, вони це роблять, занижуючи курс прийому валюти, і при цьому залишаючи курс продажу на середньоринковому для даного регіону рівні. Тобто клієнт, який здає їм валюту, «недоотримує» за неї гривню, на відміну від «жвавіших» місць за валютообмінними операціями, де конкуренція між обмінниками є в рази вищою.

Тож не поспішайте здавати валюту саме у великих ТРЦ, супермаркетах, на вокзалах тощо. Тому що в цьому випадку, найімовірніше, ви не отримаєте оптимально вигідного для Вас курсу. Найкраще перед здійсненням валютообмінних операцій все ж таки обійти хоча б 3−4 точки у вашому районі, щоб обрати оптимальний для Вас варіант за курсом.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи-неділі перебуватиме в межах коридору: прийом від 37,45 до 37,95 гривень та продаж від 38,05 до 38,30 гривень.

А курс євро власники обмінників цими вихідними виставлять у межах коридору: прийом від 40,90 до 41,20 гривень та продаж від 41,25 до 41,60 гривень.

Оптові обмінники (зазвичай при операціях від 1000 доларів або євро), як завжди, даватимуть продавцям валюти на 3−10 копійок більше від зазначених вище котирувань, а покупцям — встановлять на 5−7 копійок цінники нижче. Особливих сюрпризів від власників обмінників щодо валютних цінників цієї суботи та неділі очікувати не варто.