Відбудова Бородянки: аудитори виявили зловживань майже на 20 млн грн

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Зловживання на 20 мільйонів

Основна частина порушень на суму 14 млн грн — відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в межах відбудови регіону. До того ж роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання 5,2 млн грн бюджетних коштів.

Крім того, згідно з чек-листами за програмою «єВідновлення», на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн грн. Проте аудитори з’ясували, що таку ж суму, за рахунками, було витрачено на ті ж роботи, що призвело до їх фактичного подвоєння.

Такий підхід до використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків.

Інформацію про виявлені порушення передано в Офіс генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності.