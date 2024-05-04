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4 травня 2024, 16:30

Відбудова Бородянки: аудитори виявили зловживань майже на 20 млн грн

Аудитори Північного офісу Держаудитслужби виявили збитків на 19,8 млн грн при відновлювальних роботах у Бородянці Київської області. Про це повідомила Державна аудиторська служба України.

Аудитори Північного офісу Держаудитслужби виявили збитків на 19,8 млн грн при відновлювальних роботах у Бородянці Київської області.
Фото:dw.com

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Зловживання на 20 мільйонів

Основна частина порушень на суму 14 млн грн — відсутність металопластикових вікон, які повинна була встановити селищна рада в межах відбудови регіону. До того ж роботи з відновлення вікон і дверей проводилися за цінами, що перевищували ринкові. Такі порушення призвели до неефективного використання 5,2 млн грн бюджетних коштів.

Крім того, згідно з чек-листами за програмою «єВідновлення», на ремонт пошкоджених будинків було надано грошову допомогу на суму 2,6 млн грн. Проте аудитори з’ясували, що таку ж суму, за рахунками, було витрачено на ті ж роботи, що призвело до їх фактичного подвоєння.

Такий підхід до використання державних коштів стає причиною того, що окремі особи отримують подвійне фінансування за рахунок інших платників податків.

Інформацію про виявлені порушення передано в Офіс генерального прокурора для притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
4 травня 2024, 16:56
#
Вроде писали про Ирпень?
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