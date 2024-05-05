В Міністерстві оборони України запустили сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
5 травня 2024, 15:24
В Україні запустили онлайн калькулятор грошового забезпечення військових
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Деталі
Зазначається, що на платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України, скориставшись онлайн-калькулятором.
Яка інформація доступна
Як зауважують в Міноборони, на платформі можна отримати інформацію щодо:
- порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;
- одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;
- інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.
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Нагадаємо
12 квітня Кабінет міністрів України встановив доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту.
Джерело: Мінфін
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