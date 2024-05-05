Довіра до гривні: Українці придбали ОВДП на понад 60 мільярдів

Станом на кінець квітня українці придбали ОВДП на понад 60 млрд грн, втричі більше, ніж було до війни, що свідчить про збереження довіри до гривні. Про це в ефірі каналу «Ми — Україна» повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний, передає Укрінформ.

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Інвестиції в ОВДП

«Вклади населення в облігації внутрішньої державної позики станом на кінець квітня вдвічі більші, ніж були на початку 2023 року, і втричі більші, ніж було до війни. Сьогодні населення розмістило в облігаціях внутрішньої державної позики понад 60 млрд грн», — сказав Пишний.

Він зауважив, що це є певним індикатором збереження довіри до гривні в країні.

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Крім того, депозити в українських банках в національній валюті зросли майже на третину, а 97% цього приросту припадає на строкові депозити терміном від 3-х місяців.

«Це водночас ресурс, який українські банки можуть і повинні використати до того, щоб розвивати кредитування бізнесу. І ця тема зараз в особливому фокусі нацбанку. Ми розробляємо стратегію розвитку і відновлення кредитування, адже нам вдалося забезпечити курсову стійкість, макрофінансову стабільність, достатній рівень капіталу, операційну прибутковість банків, їх достатню ліквідність», — додав голова Нацбанку.

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Нагадаємо

З початком повномасштабної війни українці почали активно підтримувати державу через купівлю військових ОВДП. Наразі ця підтримкає головним джерелом фінансування країни.