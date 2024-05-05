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5 травня 2024, 10:18

Довіра до гривні: Українці придбали ОВДП на понад 60 мільярдів

Станом на кінець квітня українці придбали ОВДП на понад 60 млрд грн, втричі більше, ніж було до війни, що свідчить про збереження довіри до гривні. Про це в ефірі каналу «Ми — Україна» повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний, передає Укрінформ.

Станом на кінець квітня українці придбали ОВДП на понад 60 млрд грн, втричі більше, ніж було до війни, що свідчить про збереження довіри до гривні.
Фото:depositphotos

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Інвестиції в ОВДП

«Вклади населення в облігації внутрішньої державної позики станом на кінець квітня вдвічі більші, ніж були на початку 2023 року, і втричі більші, ніж було до війни. Сьогодні населення розмістило в облігаціях внутрішньої державної позики понад 60 млрд грн», — сказав Пишний.

Він зауважив, що це є певним індикатором збереження довіри до гривні в країні.

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Крім того, депозити в українських банках в національній валюті зросли майже на третину, а 97% цього приросту припадає на строкові депозити терміном від 3-х місяців.

«Це водночас ресурс, який українські банки можуть і повинні використати до того, щоб розвивати кредитування бізнесу. І ця тема зараз в особливому фокусі нацбанку. Ми розробляємо стратегію розвитку і відновлення кредитування, адже нам вдалося забезпечити курсову стійкість, макрофінансову стабільність, достатній рівень капіталу, операційну прибутковість банків, їх достатню ліквідність», — додав голова Нацбанку.

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Нагадаємо

З початком повномасштабної війни українці почали активно підтримувати державу через купівлю військових ОВДП. Наразі ця підтримкає головним джерелом фінансування країни.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
5 травня 2024, 12:30
#
Заказушне інтерв'ю та відверта брехня про довіру до гривні. Так, дійсно у власності фізосіб ОВДП на суму ₴ 60,283 ярди. Але з них у гривневих паперах лише на ₴ 30,031 ярди, тобто менше половини. Всі інші ОВДП в основному в доларах і трохи в єврах. Вельми сумнівно, що такі показники свідчать про якусь особливу довіру до нацвалюти.
+
+6
bonv
bonv
5 травня 2024, 12:44
#
Більша довіра до гривні ніж до влади!
+
0
bonv
bonv
5 травня 2024, 12:44
#
Фото в тему: повсюдна зе-корупція.
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