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4 травня 2024, 15:24

В Україні створять «банк банків» для відновлення країни

У Верховній Раді зареєструють законопроєкт про Національну установу розвитку (НУР), яка має стати аналогом німецького державного банку KfW. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового Комітету Данило Гетманцев.

У Верховній Раді зареєструють законопроєкт про Національну установу розвитку (НУР), яка має стати аналогом німецького державного банку KfW.
Фото:depositphotos

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Що відомо

За його словами, законопроєкт розроблено за участі Мінфіну та Національного банку України (НБУ).

«НУР — це державна спеціалізована установа (банк банків) із спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки, яка буде реалізовувати програми кредитування відновлення країни. Саме вона має вирішити проблеми із кредитуванням релокованого бізнесу, бізнесу на прифронтових територіях, ВПО, а також проєктів з високим рівнем ризику», — пояснив Гетманцев.

Читайте:В Україні на базі одного з держбанків можуть створити спеціальний банк для відбудови

За його словами, НУР отримає доступ до коштів приватних інвесторів для спрямування їх на відбудову та розвиток української економіки, шляхом надання підтримки переважно суб'єктам малого та середнього підприємництва.

«Прикладом такої установи і загальновизнаною історією успіху є KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau — Кредитна установа для реконструкції), створена у післявоєнній Німеччині у 1948 році як частина Плану Маршала», — додав депутат.

Він вказував, що в Україні вже існує подібний консультаційно-дорадчий орган — Національна рада з питань відновлення України від наслідків війни. З іншого боку, наразі міжнародні банки розвитку (ЄБРР, ЄІБ, МФК) вже сформували перевірені відносини з українськими банками і не потребують спеціальної структури для координації.

Крім того, багато українських банків, особливо з європейським капіталом, уже інтегровані в міжнародні фінансові ринки, тому доцільність створення банку розвитку з метою залучення міжнародного приватного капіталу також потребує ретельного аналізу, зазначав заступник голови НБУ.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що за словами Гетманцева, для акумулювання і розподілу ресурсів на відбудову Україні потрібно створити спеціалізований державний банк розвитку (на базі переформатування одного із 5 держбанків), який буде виведено із системи загального банківського нагляду і регулювання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
4 травня 2024, 16:07
#
То інвест-няні, то банк банків… Популісти при владі… По приколу ©
+
0
innapcholko
innapcholko
4 травня 2024, 16:46
#
Развиваю данную идею:
1. Полиция полициии
2. СБУ СБУшников
3. Президент Президентов
4. Депутат депутатов
5. Зеленский Зеленского


что они там курят? где достать?
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