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5 травня 2024, 13:21

Інвестиції в криптопроєкти досягли $2,49 млрд у I кварталі 2024 року

Криптовалютні проєкти залучили $2,49 млрд інвестицій у I кварталі 2024 року. Про це йдеться у звіті Galaxy Research, пише incrypted.

Криптовалютні проєкти залучили $2,49 млрд інвестицій у I кварталі 2024 року.

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Інвестиції в криптопроєкти

За даними експертів, у період із січня до березня 2024 року інвестори уклали 603 угоди в секторі криптовалют. Загальна кількість угод у цьому сегменті зросла на 68% порівняно з попереднім кварталом, а обсяг фінансування збільшився на 29%.

«Це перше зростання як обсягу капіталу, так і кількості угод за останні три квартали. Воно може вказувати на те, що четвертий квартал 2023 року був дном ринку. Подальше збільшення показників підтвердить цю версію», — заявили аналітики.

Згідно з Galaxy Research, на інвестиційну динаміку в I кварталі 2024 року вплинуло кілька чинників: запуск спотових біткоїнів-ETF у США, поява модульних блокчейнів і рішень другого рівня для Ethereum, поширення механізму рестейкінгу.

Крім того, на зростання припливу інвестицій вплинула низка макроекономічних чинників. Нагадаємо, у лютому та березні 2024 року ФРС залишила відсоткову ставку без змін, після чого біткоїн пробив $67 000.

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Тим часом у звіті йдеться про ослаблення кореляції між курсом біткоїна і венчурними інвестиціями в криптопроєкти. Обсяг залученого капіталу все ще поступається рівню 2021 і 2022 року, коли перша криптовалюта торгувалася вище $60 000.

За даними експертів, приблизно 80% капіталу було спрямовано в стартапи на ранній стадії. Значну кількість коштів залучили проєкти в секторі інфраструктури, Web3 і невзаємозамінних токенів (NFT), кредитування і торгівлі, децентралізованого фінансування (DeFi) і L2.

З регіонального погляду на крипторинку домінували Сполучені Штати. Згідно зі звітом, американські стартапи брали участь у 37,3% усіх угод і отримали 42,9% капіталу.

На другому місці опинився Сінгапур із 10,8% від загальної кількості угод. Також до топ-5 країн з найбільшим обсягом залучених коштів увійшли Велика Британія, Швейцарія та Гонконг.

У Galaxy Digital зазначили, що умови збору коштів залишаються складними. Найбільший тиск на галузь чинять макроекономічні чинники та невизначеність регулювання, вважають експерти.

Джерело: Мінфін
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