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5 травня 2024, 16:30

Пенсійний фонд отримав від єдиного соцвнеску на 8 мільярдів гривень менше від запланованого

До Пенсійного фонду в січні — квітні 2024 року надійшло 148,0 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 8,1 млрд грн менше запланованого. Про це повідомила пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

До Пенсійного фонду в січні - квітні 2024 року надійшло 148,0 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 8,1 млрд грн менше запланованого.

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Надходження до бюджету ПФ

Згідно з оприлюдненими оперативними даними, упродовж січня — квітня 2024 року до бюджету Пенсійного фонду фактично надійшло 148,0 млрд грн від сплати єдиного соціального внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Це на 8,1 млрд грн менше, ніж було заплановано.

Загалом власні доходи ПФУ (частина соціального внеску + інші платежі) за чотири місяці поточного року становили 158,7 млрд грн, що на 16,4 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, з державного бюджету на фінансування пенсійних виплат упродовж січня — квітня було перераховано 81,9 млрд грн (-1,0 млрд грн до показників 2023 року).

На виплату житлових субсидій та пільг до ПФУ за вказаний період надійшло 20,1 млрд грн, на виплати за програмою загальнодержавного соціального страхування — 10,8 млрд грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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BatonUA
BatonUA
5 травня 2024, 17:06
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Може із-за того, що ФОП можуть не платити ЄСВ
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SZlats
SZlats
5 травня 2024, 18:02
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Да и много людей выехало опять и за изменений на фронте магазины и т. д. … а нишим товарищам пихуй давай бабло
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YevgenMuza
YevgenMuza
5 травня 2024, 18:28
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Консульських послуг немає, а ухилянтські ЄСВ хочете, так це не працює.
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Ranet
Ranet
5 травня 2024, 19:29
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Как сказал один Мищаня, пересылка паспорта — это услуга, хотим — оказываем, хотим — нет, приезжайте и получайте на месте.

ЕСВ — не налог, а солидарное обеспечение для того парня. Поэтому, Мищаня, приходи и забирай!
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