За лютий 2024 року за програмою «Прихисток» спрямовано 76 мільйонів гривень компенсацій, які розподілені між 71 тисяч власників житла. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
5 травня 2024, 11:24
Уряд витратив 76 мільйонів на компенсації за прихисток ВПО
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Хто отримав кошти
Кошти перераховано особам, які прихистили понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб
За програмою «Прихисток» передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО.
Починаючи з січня поточного року, компенсації фінансуються Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) згідно з підписаною із Мінреінтеграції угодою.
Джерело: Мінфін
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