Уряд витратив 76 мільйонів на компенсації за прихисток ВПО

За лютий 2024 року за програмою «Прихисток» спрямовано 76 мільйонів гривень компенсацій, які розподілені між 71 тисяч власників житла. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Хто отримав кошти

Кошти перераховано особам, які прихистили понад 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб

За програмою «Прихисток» передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 гривень на місяць (14,77 гривні на день) за розміщення одного ВПО.

Починаючи з січня поточного року, компенсації фінансуються Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) згідно з підписаною із Мінреінтеграції угодою.